Conforme a los criterios de Saber más

Cerca de 40 procuradores se adhirieron al pronunciamiento hecho por colegas suyos contra “cualquier intento de injerencia política” en la Procuraduría General (PGE) y en las labores de los abogados del Estado.

Con ellos, ya son 59 los procuradores públicos a nivel nacional, de sistemas especializados y de casos como Lava Jato, los que suscriben el comunicado.

Entre los nuevos firmantes está, entre otros, la abogada Sonia Medina, procuradora especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas. Antes firmaron procuradores como Miguel Sánchez Mercado (Lavado de Activos) y Luis Casaverde (Orden Público).

La difusión se dio luego de que el abogado del presidente Pedro Castillo pidiera que el procurador general, Daniel Soria, sea destituido; y de que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, dijera que iba a evaluar su nombramiento.

Versión inicial del pronunciamiento

“[Los procuradores] no son abogados defensores del gobierno de turno o de los funcionarios que dirigen temporalmente las instituciones”, dicen los firmantes.

El documento es similar al que firmaron 35 procuradores a fines del 2020, luego de que Soria denunció que el gobierno de Manuel Merino le había pedido su renuncia.

Fuentes de El Comercio indicaron que el comunicado nace de la voluntad de defender la autonomía de la PGE y porque la salida de su titular, luego de denunciar al presidente, podría representar un precedente negativo para la independencia de los procuradores.

Además, indicaron que es un comunicado abierto al que pueden sumarse quienes así lo deseen.

Este Diario envió mensajes a Javier Pacheco, encargado de la Procuraduría Anticorrupción, para consultarle si suscribiría el pronunciamiento. Sin embargo, no se obtuvo respuesta.

El abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, presentó un video para demostrar que el jefe de Estado no acudió a la vivienda de la calle Sarratea, en Breña, el mismo día que la investigada Karelim López, el 19 de noviembre del 2021. (Video: Canal N)

Enco niega reunión

Por su parte, el exprocurador anticorrupción Amado Enco negó haberse reunido recientemente con el ministro Aníbal Torres y que le hayan ofrecido el puesto de Daniel Soria, asegurando que está abocado a su actual labor en la Oficina de Integridad de la Contraloría

“A mí nadie me ha llamado, ni me ha convocado y no ha existido ninguna reunión sobre ese punto. Tengo que desmentir ese tema”, dijo el abogado a El Comercio.

El miércoles, durante la entrevista con RPP donde dijo que se iba a evaluar el nombramiento de Soria, Torres fue cuestionado sobre si se reunió recientemente con Enco. “No. O quizás me haya reunido, pero no recuerdo”, respondió el ministro.

Aníbal Torres revisará el nombramiento del procurador Daniel Soria para constatar si cumple con los requisitos

Más reacciones

La primera ministra Mirtha Vásquez afirmó ayer que el Ejecutivo “no va a actuar de manera represiva”. “Hay un pedido de parte de la defensa de revisar la actuación del procurador. Como depende del Ministerio de Justicia, el ministro dijo que podría acceder a la solicitud para revisar algunos aspectos”, declaró.

Sin embargo, agregó que esto “no se debe interpretar como interferencia, persecución” y que “nadie ha anunciado el retiro” de Soria.

Renovación Popular firma una moción de orden del día en la que piden la presencia del ministro Aníbal Torres en el Congreso y rechazan sus declaraciones en contra de la Procuraduría. @Politica_ECpe pic.twitter.com/LaLYIJdl6M — Alicia Rojas Sánchez (@AliciARojas) January 7, 2022

En el Congreso, la Comisión de Justicia aprobó citar al ministro Aníbal Torres para el próximo miércoles a las 3:30 p.m. La intención es que aclare la situación del procurador Daniel Soria.

Por su parte, Renovación Popular firmó una moción para citar a Torres ante el Pleno y rechazar sus declaraciones sobre Procuraduría. Hernando Guerra García (Fuerza Popular) dijo que el lunes su bancada discutirá una posible interpelación.