El suspendido fiscal superior Rafael Vela rechazó haber hablado con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para excluir al expresidente Pedro Castillo de una investigación por presunto lavado de activos en el 2021, como aseguró Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides, ante el Ministerio Público el pasado 24 de enero.

“Lo que ha dicho el señor Villanueva es absolutamente falso. [...] No conozco al señor Vladimir Cerrón”, dijo este miércoles 14 en diálogo con la prensa.

Villanueva relató ante el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza que, durante una reunión con Cerrón, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático - Juntos por el Perú) y el exfuncionario Miguel Girao, se contactó telefónicamente con Vela para que se comprometa a excluir a Castillo de las investigaciones contra altos dirigentes de Perú Libre y otros.

“[...] llamo a Rafael Vela, lo pongo en altavoz, hablo con él, le referí que ya estamos aquí. Cerrón no habló, solo escuchó, y Rafael Vela dijo que lo iba a apoyar y que no se iba a incluir a Pedro Castillo en esa investigación y luego terminó la reunión. Efectivamente, no se incluyó al señor Pedro Castillo”, señaló.

De acuerdo con el testimonio de Villanueva, Vela buscaba a cambio que Perú Libre presente un proyecto de ley que le permita postular al cargo de fiscal supremo.

No obstante, Vela aseguró este miércoles que esa versión “es inverosímil”.

“Cuando el señor Castillo no tenía ni 30 días en el gobierno, se allanó el local de Perú Libre, la casa del señor Cerrón en Junín y la casa de su madre. También se le congelaron sus cuentas y se le pidió prisión preventiva. Hace dos años que Cerrón me insulta en redes sociales. ¿Usted cree que si yo tuviera algún nivel de compromiso [indebido], el señor Cerrón no lo habría denunciado? ¿No habría revelado ese acontecimiento?”, dijo en conferencia de prensa.

Vela también negó conocer a la congresista Ruth Luque.

Recientemente, la legisladora reconoció que sí se reunió en su casa, en Pueblo Libre, con Cerrón, Villanueva y Girao, pero añadió que no presenció ninguna comunicación telefónica con Vela.

En tanto, Cerrón señaló desde la clandestinidad que sí hubo una reunión y que le ofrecieron archivar el caso Los Dinámicos del Centro. “El caso de Rafael Vela Barba y Richard Rojas Gómez, ambos de lavado de activos, es real. Ruth Luque intermedió y me citó a nombre de ellos”, dijo desde la clandestinidad, mediante la red social X, antes Twitter.

Asegura que buscan "destruir" al equipo Lava Jato

Vela aseguró que las acusaciones en su contra por parte de Villanueva, Fuerza Popular y dirigentes del Apra pretenden “destruir al equipo especial” del Caso Lava Jato, que dirigió hasta que fue suspendido, en noviembre pasado.

“Lo que se busca es una criminalización de los operadores de justicia, menoscabando su autonomía, independencia y convirtiendo al Perú en un proyecto, desde mi punto de vista, autoritario”, dijo.

En noviembre pasado, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público confirmó la suspensión de Vela por ocho meses y 15 días, sin goce de haber, por presuntas infracciones administrativas muy graves.

Villanueva señaló ante el Ministerio Público, en un nuevo testimonio del pasado 31 de enero, que la congresista Martha Moyano (Fuerza Popular) le habría solicitado a Benavides la remoción de Vela y Pérez del equipo especial Lava Jato.

Pérez debe sustentar la acusación contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por presunto lavado de activos y organización criminal en el juicio del Caso Cocteles, que se iniciará en julio próximo. No obstante, Fujimori pedirá formalmente que el fiscal sea excluido del proceso.

Además… Hubo amistad Rafael Vela reconoció que mantuvo una relación cercana con Jaime Villanueva. Precisó que se conocieron en el 2015.

“A través de mi amistad con Patricia Benavides es que yo comienzo a tratar socialmente a Jaime Villanueva. [...] En el tiempo nos fuimos haciendo mucho más amigos”, dijo.