El cantante Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’, dijo estar “absolutamente seguro” de su inocencia y aseguró que tiene los medios probatorios para demostrar que la Fiscalía le atribuye delitos que no le pertenecen, pues nunca ha sido funcionario público.

En diálogo con ATV Noticias, indicó que es el primer interesado en que el proceso en su contra “acabe lo antes posible” y que la semana pasada el Ministerio Público le informó, a través de un correo electrónico, que la investigación preparatoria había concluido.

“Estoy absolutamente seguro de mi inocencia y tengo todos los medios probatorios para demostrar que lo que está haciendo la fiscalía es denunciar en contra del Código Penal y en contra de la misma Constitución por delitos que a mí no me pertenecen. Yo en mi vida he sido funcionario público”, expresó.

En ese sentido, Cisneros Carballido indicó que cuestiona “con suma extrañeza” y “con mucha preocupación” la forma en que se manejan aún las investigaciones que realiza el Ministerio Público, pues asegura que nunca fue notificado formalmente de la acusación, mucho menos su abogado.

“(Recibo la noticia) con suma extrañeza, con mucha preocupación por la forma en que se manejan aún las investigaciones que realiza el Ministerio Público, donde lamentablemente siempre tienen que filtrarse primero este tipo de denuncias a la prensa en lugar de que seamos nosotros los directamente involucrados en esta investigación, que estamos siguiendo con todo el debido proceso y con mucho respeto, porque somos los primeros interesados en que se demuestre nuestra inocencia. Creo que nosotros merecemos ser los primeros comunicados y no ser sorprendidos por la prensa”, subrayó.

VIDEO RECOMENDADO

Como se recuerda, el Ministerio Público concluyó la investigación por el caso “Richard Swing” y presentó una denuncia penal contra 19 personas, incluyendo a la exsecretaria general de la Presidencia de la República durante el gobierno de Martín Vizcarra, Miriam Morales, y el cantante ‘Richard Swing’.

La fiscalía detalló que la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima formuló la acusación penal contra Miriam Morales y Richard Cisneros por la irregular contratación en el Ministerio de Cultura.

Morales es acusada por presunto delito contra la administración pública en modalidad de tráfico de influencias (coautora y alternativamente cómplice primario), negociación incompatible (instigadora), y contra la administración de justicia en la modalidad de obstrucción a la justicia y ocultamiento real.

Cisneros Carballido, de otro lado, es acusado por el presunto delito contra la administración pública en agravio del Estado en la modalidad de tráfico de influencias (instigador) y negociación incompatible (cómplice primario).

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO