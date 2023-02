La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional admitió el recurso de apelación presentado por la defensa del empresario Zamir Villaverde contra la resolución de primera instancia que declaró infundada su solicitud de viaje a Madrid, España.

De esta manera, dicha sala programó la audiencia virtual para el próximo martes 7 de febrero a las 10.00 a.m. El investigado alega que no se han valorado adecuadamente los medios de prueba ofrecidos por su defensa y que no se ha realizado un adecuado examen de proporcionalidad.

Como se recuerda, Zamir Villaverde es investigado por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Actualmente cumple una orden de impedimento de salida del país por 18 meses y que vence el 9 de octubre del 2023.

Tercera SPAN admitió recurso de apelación de la defensa de Zamir Villaverde García contra resolución de primera instancia que declaró infundada su solicitud de viaje a España, y programó audiencia virtual para el martes 7 de febrero a las 10.00 a.m. — Corte Superior Nacional Oficial (@csnjpeOficial) February 4, 2023

El pasado 24 de enero la magistrada del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Soledad Barrueto Guerrero, emitió su resolución ante el pedido que hizo Villaverde para viajar a España entre los días 1 y 20 de febrero.

MIRA AQUÍ: Pedro Castillo se reunió con beneficiario de pasajes aéreos pagados por Zamir Villaverde

El objetivo del viaje es tener una cita médica con un neurólogo agendada para el 6 de febrero en la Clínica de la Universidad de Navarra, planteamiento al cual el Ministerio Público no objetó.

El Poder Judicial, a pesar de que no había oposición por parte de la fiscalía, evaluó que el asegurar la presencia del investigado en el proceso por lavado de activos tiene más peso que una cita para una evaluación médica que podría realizarse por medios digitales como una videoconferencia desde Perú.

MIRA AQUÍ: Policía Nacional niega supuesto reglaje a Karelim López y Zamir Villaverde

La jueza calificó que el argumento de que el médico de Madrid es de reconocido prestigio “no reviste criterios de indispensabilidad” y que de manera remota este profesional de la salud podría analizar los resultados de los exámenes a los cuales Zamir Villaverde fue sometido en el Perú.