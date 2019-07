¿Quién es el fiscal Rodríguez Monteza y por qué lo vinculan con Los Cuellos Blancos?

Al fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza le retiraron el título de "Huésped Ilustre" de la provincia moqueguana de Mariscal Nieto poco después de que se conozca que era el protagonista de uno de los llamados "CNM audios". "Por los deleznables acontecimientos que se vienen suscitando a raíz de la difusión" de los audios, el municipio acordó quitarle dicha mención. Eso fue en agosto del 2018.

El audio por el que perdió tal título honorífico fue revelado por el portal IDL-Reporteros y la Unidad de Investigación de El Comercio. La conversación telefónica difundida era del 28 de mayo del 2018, entre Rodríguez Monteza –con dieciséis años de carrera en el Ministerio Público– y el empresario textil Mario Mendoza, quien hoy es uno de los principales investigados por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. En la grabación se evidencia que coordinan una reunión al retorno de un viaje realizado por Rodríguez.

"Oye, cuidado con los "ojos verdes" ah", le dice Mendoza al fiscal supremo, con palabras en clave. "Vamos a ver pues, todavía no llego. Vamos a ver si es cierto", le respondió Rodríguez Monteza. Ambos se ríen con evidente confianza.

Pero este audio no es la única vinculación entre Rodríguez Monteza y la presunta organización criminal que encabezó, según la fiscalía, el ex juez supremo César Hinostroza y el ex juez superior Walter Ríos. Existe un informe que lo compromete más.

–El informe y los colaboradores–

Un revelador informe realizado por la fiscal provincial del Callao Sandra Castro señaló que el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, junto a otros 11 altos funcionarios eran "parte de la organización criminal" Los Cuellos Blancos del Puerto.

Entre los once altos funcionarios estaban los fiscales supremos Víctor Raúl Rodríguez Monteza y Tomás Aladino Gálvez Villegas, según dicho informe.

En la foto, Víctor Raúl Rodríguez Monteza en el extremo derecho de la fila. A su lado, el fiscal supremo Pedro Chávarry. Un asiento más allá, el fiscal supremo Tomás Gálvez. (Foto: Ministerio Público) Ministerio Público

El reporte recoge las declaraciones del colaborador eficaz FPCC1308-2018, brindadas ante el despacho de la fiscal Castro. Aquí aparece el nombre de Víctor Raúl Rodríguez Monteza.

"(...) El grupo (...) querían evitar que sea reelecto como Fiscal de la Nación Pablo Sánchez, ante ello el grupo se desespera y Guido Aguila con César Hinostroza conversan con Víctor Raúl Rodríguez Monteza para asegurar su voto a favor de Gonzalo Chávarry", sostiene el colaborador.

Un segundo testigo también indicó a Castro que fue a través del fiscal supremo Rodríguez Monteza, ex jefe de Control Interno de la fiscalía, que la organización tuvo conocimiento de la investigación que les estaba haciendo el Ministerio Público.

“La información [sobre la investigación fiscal] fue comentada por el fiscal supremo titular Víctor Raúl Rodríguez Monteza al hermano del doctor Duberlí Rodríguez Tineo [entonces presidente del Poder Judicial], más conocido como ‘el puma’, José Luis Rodríguez Tineo, en una fiesta donde asistieron los miembros del CNM (…) que le comentaron que habían grabado un audio entre Walter Ríos y Gianfranco [Paredes] donde se les escucha la ayuda para el nombramiento de un fiscal adjunto en la ciudad de Tacna, entre otros. Asimismo, Walter Ríos se enteró por el doctor Hinostroza entre otro comentándole que vería la forma de manejarlo ante el fiscal supremo de Control Interno (Víctor Raúl Rodríguez Monteza) (…)”, señaló el colaborador, según el informe fiscal que reportó IDL-Reporteros.

Cuando se conocieron estas declaraciones, Rodríguez Monteza aseguró que solo son "dichos" y que "no existía ninguna corroboración o una prueba directa" contra él. "No hay ningún audio que demuestre que nosotros nos hemos reunido para delinquir", agregó en una entrevista que dio en Canal N.

–Una renuncia–

Antes de que se conozca el audio y el informe que lo vinculan con la presunta red Los Cuellos Blancos del Puerto, Rodríguez Monteza era el fiscal supremo de Control Interno del Ministerio Público.

En agosto del 2016, Rodríguez Monteza fue nombrado por el CNM –el cuestionado órgano bajo la presidencia de Guido Aguila– como nuevo fiscal supremo tras la salida del ex fiscal de la Nación José Peláez.

Desde su despacho en Control Interno, se hizo cargo de las primeras investigaciones que hubo contra Walter Ríos y otros miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto. De esta indagación se apartó.

Rodríguez Monteza como fiscal supremo de Control Interno emitió una cuestionada resolución para que IDL-Reporteros y "Panorama" entregaran todos los audios "íntegros sin editar" que habían publicado y que revelen sus fuentes. Este acto ilegal contra la prensa quedó sin efecto después de que el fiscal supremo Pablo Sánchez le dijo que el material iba a ser entregado directamente por las fiscales del Callao.

Finalmente, Rodríguez Monteza renunció a la fiscalía suprema de Control Interno después de conocerse el audio con Mario Mendoza. Hoy es titular de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal. Por ello es el representante del Ministerio Público en la casación que presentó Keiko Fujimori y que evaluará la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

–La inhibición–

¿Había motivos por los que debía inhibirse de participar en el recurso de casación la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el que busca anular su prisión preventiva?

Para el exprocurador anticorrupción Iván Meini, Rodríguez Monteza debió dar un paso al costado, por "transparencia y para evitar suspicacias" por la investigación a Los Cuellos Blancos del Puerto en curso, como lo hizo el juez supremo Aldo Figueroa después de ser públicamente emplazado.

"Ya que se conoce ese audios hay que hacer un emplazamiento publico para garantizar transparencia e imparcialidad. Lo que cabe es pedirle al fiscal que se inhiba. Porque el fiscal tiene que ser objetivo en su trabajo: que defienda los intereses del Estado y que sea representante de la sociedad significa que no está comprometido con actos que contradicen esa función. La existencia de un audio en sí levanta sospechas", agregó.

Hace algunas semanas, el procurador de lavado de activos, Miguel Sánchez, envió a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, un oficio en el que solicitaba la inhibición de Rodíguez Monteza del caso de Keiko Fujimori. Cabe recordar que aspirantes a colaboradores eficaces han declarado al Equipo Especial que Los Cuellos Blancos tuvo acercamientos con la lideresa de Fuerza Popular y miembros de su partido. Eso eleva las sospechas.

Pero en una Junta de Fiscales Supremos, Rodríguez Monteza, con los votos de los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez –implicados también en el Caso Los Cuellos Blancos– rechazó apartarse del caso de Fujimori Higuchi.

Precisamente, el día que decidió no inhibirse, también decidió no asistir a la audiencia en la Corte Suprema donde se evaluaba el recurso de casación presentado por Edwin Oviedo –vinculado a Los Cuellos Blancos del Puerto– para anular la orden de prisión preventiva que cumple.

Rodríguez Monteza no fue y, según el fiscal Juan Carrasco, a cargo de la investigación en Chiclayo, "ha puesto en peligro" el caso "Los Wachiturros de Tumán". El hecho ha sido puesto en conocimiento a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

En la misma línea del ex procurador Meini, el ex fiscal supremo adjunto Avelino Guillén consideró el desempeño funcional de Rodríguez Monteza "no merece la confianza de la ciudadanía" y que lo ocurrido con la casación de Oviedo genera una preocupación. También sostuvo que debía excusarse o inhibirse.

Parte de la Junta de Fiscales Supremos. Víctor Rodríguez Monteza (en el extremo derecho) rechazó el pedido de inhibición del caso Keiko Fujimori. (Foto: Archivo El Comercio) El Comercio

¿Y en el Congreso está siendo investigado? No. Cuando se archivaron las denuncias contra Chávarry, en enero pasado, se archivaron para Rodríguez Monteza, quien estaba incluido en estas acusaciones. Y una denuncia solo contra él fue declarada improcedente. Esta última era por prevaricato e incumplimiento de funciones.

– A favor de la liberación de Fujimori –

El fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza no acudió este miércoles a la audiencia del recurso de casación interpuesto por la defensa de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva en el marco del caso Odebrecht por el presunto delito de lavado de activos.



Rodríguez Monteza, titular de la Segunda Fiscalía Suprema, solicitó los primeros días de julio que se declare fundado el recurso de casación interpuesto por Keiko Fujimori para anular la orden de prisión preventiva en su contra.

Esta posición es contraria a la del fiscal que investiga el caso, José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, quien solicitó la medida restrictiva que fue aprobada en primera instancia por Richard Concepción Carhuancho y fue ratificada por la Sala Nacional de Apelaciones.

Este Diario intentó comunicarse con el fiscal supremo Rodríguez Monteza. Sin embargo, no atendió nuestras llamadas. Tampoco respondió el mensaje que le dejamos.