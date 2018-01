El congresista Kenji Fujimori anunció esta tarde que su colega de bancada Federico Pariona se ha incorporado a su bloque al interior de Fuerza Popular.

El congresista Fujimori hizo el anuncio en su cuenta de Twitter. “La libertad le ganará al miedo. Una sola fuerza, reconciliación=reestructuración. No a la confrontación. Trabajaremos por la gobernabilidad”, agregó en su mensaje.

Así, el bloque al interior de Fuerza Popular que lidera Kenji Fujimori suma 11 integrantes. Ellos tendrán este jueves una reunión para analizar su situación en la bancada.

Bienvenido Ramírez, uno de los miembros del mencionado grupo, contó ayer a El Comercio que la cita fue convocada para sentar una posición a raíz de los “calificativos y agresiones [verbales] que a veces dicen algunos colegas parlamentarios”.

–Respaldo previo–

En setiembre pasado, Pariona se mostró en contra del proceso disciplinario abierto a Kenji Fujimori –por el que finalmente fue sancionado 60 días– y lo consideró un exceso.

“Yo sigo pensando que es un exceso abrirle proceso disciplinario [a Kenji Fujimori]. En el primer proceso yo también me abstuve; ahora de nuevo le han abierto proceso, igual no me parece”, señaló entonces.

