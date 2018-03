El congresista no agrupado Kenji Fujimori se pronunció este martes sobre los videos en los que se le ve a él y a congresistas del bloque que lidera conversando con el parlamentario de Fuerza Popular Moisés Mamani sobre su buena relación con el Ejecutivo.

El hijo menor de Alberto Fujimori conversó con la prensa en un inmueble ubicado en Miraflores.

En ese sentido, Kenji Fujimori señaló que lo que él y sus congresistas mencionan en un video mostrado este martes en conferencia de prensa por Fuerza Popular va en el sentido "de la gestión que cualquier autoridad hace".

Por ello, negó que se haya querido ofrecer obras a Moisés Mamani para que no vote a favor de la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, la misma que se discutirá este jueves en el pleno del Congreso.

"Lamento muchísimo las bajezas y las actitudes delincuenciales de Fuerza Popular y de mi hermana Keiko al operar con esa actitudes, grabando de manera oculta y tergiversando información", refirió el parlamentario en un primer momento.

"Como hermano me ha dolido porque [esta] no es una actitud de hermanos. En todas las reuniones de bancada en las que se me ha humillado no he hecho estas cosas", remarcó.

En ese sentido, Kenji Fujimori manifestó que cuando viajó a Puno con el mandatario Pedro Pablo Kuczynski en febrero último lo hizo para impulsar el tratamiento de plantas de agua en dicha región.

Asimismo, relató que fue Mamani quien, al finalizar el pleno del último jueves, lo buscó para grabarlo subrepticiamente. Según acotó, el objetivo del parlamentario naranja también era "grabar a Alberto Fujimori".

"Yo siempre le he dicho a la gente del Ejecutivo: 'Si queremos fortalecer la gobernabilidad del país debemos destrabar todos los proyectos de inversión pública'. Por culpa de una bancada obstruccionista no se avanza", indicó.

Consultado por Bienvenido Ramírez, congresista de su bloque, quien le dijo a Moisés Mamani que ha colocado funcionarios en Tumbes, Kenji Fujimori respondió que este "ha estado fanfarroneando".

"Quiere convencer al congresista Mamani para que se trabaje en pro de la gobernabilidad del país", insistió.

En paralelo a lo dicho por Kenji Fujimori, el secretario general de Fuerza Popular, José Chlimper, también se pronunció en torno a los videos mostrados por la bancada naranja en la tarde.

A través de Twitter, señaló que es lamentable que el hijo menor de Alberto Fujimori repita "la misma monserga del Poder Ejecutivo".

"Que Keiko, que Fuerza Popular, que obstruccionistas, que la gobernabilidad. Después de ver y escuchar la reunión en su oficina, toda esa cháchara es solo pólvora mojada", añadió el también director del Banco Central de Reserva.

