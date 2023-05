El programa de televisión también dio a conocer que Quiñe Napuri fue jefe de Urteaga en el 2015, cuando ambos laboraban en Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural).

LEE TAMBIÉN | José Arriola: nuevo caso de recorte de sueldos involucra a congresista de Acción Popular

Según pudo verificar este Diario, Quiñe, quien fue designado como asesor II del Mincul el 12 de enero de 2023, se reunió con Urteaga los días 3 y 9 de ese mismo mes.

(Reuniones entre Quiñe y Urteaga)

Por aquellas fechas, Quiñe también visitó los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), donde se reunió con Gino Bartra y Liz Chirinos, jefes de los gabinetes de asesores de dichas carteras, respectivamente.

Consultada por este Diario sobre la continuidad de Quiñe y el motivo de las reuniones previas a su designación como asesor, la ministra Urteaga nos derivó con su oficina de prensa. Desde ahí nos señalaron que “no hay impedimento legal” para que referido funcionario continúe en el cargo.

No obstante, no hubo respuesta sobre las visitas de Quiñe al Mincul. Este Diario también buscó conocer sin éxito la versión del asesor.

Leslie Urteaga y su asesor Álvaro Quiñe. (Captura)

LEE TAMBIÉN | El Congreso desaforó a 11 legisladores en los últimos 22 años por estos motivos | INFORME

Desde el 12 de enero pasado, Quiñe, quien es ingeniero agrónomo y no tiene experiencia en el sector Cultura, ocupa el cargo de asesor II de la secretaría general de dicho ministerio con un salario de S/. 18.250 mensuales. Asimismo, es responsable de la Unidad Ejecutora 008 Proyectos Especiales de dicha cartera, que este año maneja un presupuesto de S/. 70 millones.

Quiñe retornó al Poder Ejecutivo pese a que, años atrás, en diciembre del 2016, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (antes Ministerio de Agricultura) le abrió una investigación por presentar un título falso de ingeniero agrónomo a nombre de la Universidad de Agraria La Molina del año 1994, para lograr su nombramiento en distintos cargos en Agro Rural, entre 2013 y 2015, llegando incluso a ser director ejecutivo de referido programa.

En esa ocasión, la casa de estudios informó al ministerio que Quiñe solo contaba con el grado de bachiller desde 1993. El funcionario recién obtuvo su título de ingeniero en agosto del 2016, varios meses después de haber dejado el cargo.

En julio de 2017, la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) removió a Quiñe del cargo de manera retroactiva y lo inhabilitó por cinco años debido a esta controversia. El plazo de esa sanción venció en julio del 2022.

Por otro lado, “Punto Final” reveló que la fiscalía formalizó una investigación preparatoria contra Quiñe por la supuesta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible por un caso vinculado a su gestión en Agro Rural.

Cuando el programa dominical le preguntó a la ministra por la falta de idoneidad de su asesor, ella solo se limitó a responder que Quiñe cumple con los criterios técnicos.

Urteaga consideró que no es necesario que Quiñe tenga experiencia en el sector para dirigir la Unidad Ejecutora 008 Proyectos Especiales. De acuerdo al portal del Mincul, esta entidad “se encarga de la adecuada y eficaz planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre de los proyectos emblemáticos de cobertura nacional y de gran envergadura” a cargo de esta cartera.

Cuestionan permanencia del asesor

En diálogo con El Comercio el excontralor Fuad Khoury e Iván Lanegra, secretario general de Transparencia, cuestionaron la permanencia de Quiñe como asesor del Mincul.

Ambos señalaron que si bien, desde el punto de vista legal, él ya cumplió su sanción, hay serios cuestionamientos éticos y una investigación fiscal en su contra.

Para Khoury, “por más” que se hayan cumplido los cinco años de inhabilitación de Quiñe, se trata de un personaje que ya “está manchado”.

“Desde el punto de vista legal ya cumplió su sanción [...] Desde el punto de vista ético hay que preguntarse por qué está siendo investigado por la fiscalía. Hay un tema ético, falsificó su título y tiene abierta una pesquisa. Yo me hubiera abstenido de nombrarlo porque es una persona que en el pasado ha incumplido constantemente con las normas legales”, dijo también.

No obstante, Khoury estimó que la Contraloría General de la República no abrirá investigación porque no existen vicios de legalidad.

"Hay un tema ético, falsificó su título y tiene abierta una pesquisa [fiscal]" Fuad Khoury, excontralor

Lanegra tuvo una opinión similar. “Desde el punto de vista formal, no hay ningún impedimento. En estos momentos, él cuenta con una investigación en curso y puede ser que no tenga un impedimento inmediato. Los problemas de su designación van más por el plano ético”, expresó.

El representante de Transparencia cuestionó la “falta de experiencia” en el sector del ahora asesor del Mincul, quien además es responsable de una unidad ejecutora.

"Una persona que ha demostrado que puede mentir abiertamente en sus antecedentes académicos, ya te dice que es una persona con valores éticos no claros” Iván Lanegra, representante de Transparencia

“El problema es ético. Es cierto que una persona que ya cumplió sus años de inhabilitación puede volver al Estado, pero no en un puesto de tan alta responsabilidad. Una persona que ha demostrado que puede mentir abiertamente en sus antecedentes académicos, ya te dice que es una persona con valores éticos no claros”, indicó.