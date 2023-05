El exmandatario busca ante el Poder Judicial que su inhabilitación sea revertida y está dispuesto a llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para ello. Sin embargo, también tiene una segunda inhabilitación de cinco años, enfrenta una acusación penal que busca que se le imponga una condena de 15 años de prisión y 9 de inhabilitación, y a dos denuncias constitucionales para procesarlo por delitos de corrupción.

Martín Vizcarra anunció esta semana que su partido ya cumplió todos los requisitos para su inscripción. Fuentes de El Comercio indicaron que, en efecto, la agrupación ya cumplió las condiciones y levantó las observaciones de cara su inscripción, quedando a un pase de ser registrado formalmente como partido político de cara a las próximas elecciones.

Martín Vizcarra en un acto con simpatizantes de Perú Primero. Facebook Martín Vizcarra

Doble suspensión

El viernes 16 de abril del 2021, el pleno del Congreso votó para aprobar una acusación constitucional contra Martín Vizcarra ligada al ‘Vacunagate’. Se la atribuyeron seis infracciones a la Constitución por vacunarse con dosis de Sinopharm en octubre del 2020 y haber dispuesto que también sean inoculados su esposa y su hermano.

La sanción fue su inhabilitación por 10 años. Por entonces, el expresidente era virtual congresista electo por Somos Perú. De hecho, fue el congresista más votado de las elecciones generales del 4 de abril de ese año. Sin embargo, esta sanción le impidió asumir un escaño. En su lugar juró el cargo el actual legislador por Lima José Jerí.

En mayo del 2022, el Congreso aprobó una segunda acusación constitucional contra Martín Vizcarra y lo inhabilitó por cinco años por supuestamente haber tenido vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones. Ambos sanciones no se suman, sino que corren en paralelo.

Martín Vizcarra se defendió ante el pleno antes de que se aprobara su segunda inhabilitación. (Foto: Congreso) / Victor Vasquez

Investigaciones y acusación penal

Además del procedimiento de inhabilitación en el Congreso, el ‘Vacunagate’ motivó, en febrero del 2021, el inicio de una investigación preliminar e la Fiscalía de la Nación por los delitos de concusión y negociación incompatible (aprovechamiento indebido del cargo). El lunes 17 de abril pasado, El Comercio dio cuenta de que la Procuraduría General del Estado (PGE) pidió que las pesquisas se amplíen para incluir el delito de cohecho activo transnacional.

El último miércoles, luego de más de dos años, la Fiscalía de la Nación cerró su investigación preliminar y presentó una denuncia constitucional contra el expresidente por concusión. Con esto, se descartó la negociación incompatible y el cohecho transnacional postulado por la PGE.

El objetivo es que esta denuncia constitucional -a diferencia de la aprobada en el 2021- no es inhabilitarlo, sino levantarle el antejuicio para que puede seguir siendo investigado por concusión. El caso ya está a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso, cuya titular, Lady Camones, ha dicho que este es un caso al que “hay que darle prioridad y “amerita una atención urgente”.

Zoraida Ávalos abrió dos investigaciones a Martín Vizcarra: la del caso Richard Swing y el caso Vacunagate. (Foto: archivo GEC) / ANTHONY NINO DE GUZMAN

En tanto, desde noviembre del 2020, la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, comenzó a investigar al expresidente por el caso de los contratos del cantante Richard Cisneros. Cerrada la indagación preliminar, en mayo del 2021 se presentó una denuncia constitucional en su contra por el caso

Esa denuncia es por tráfico de influencias agravado (autor), peculado doloso por apropiación para tercero (instigador), negociación incompatible y obstrucción a la justicia. El objetivo de esa denuncia también es que se levante el antejuicio para poder procesarlo a nivel judicial por esos delitos.

En mayo del 2022, la SAC aprobó por mayoría el informe que recomendó acusar al expresidente por este caso por esos cuatro delitos. Fuentes de El Comercio comentaron que el documento está a nivel de la Comisión Permanente desde agosto de ese año, pero que hasta ahora no es puesto en agenda para su debate y votación.

Resumen de lo aprobado por la SAC sobre Martín Vizcarra en el caso Richard Cisneros

En tanto, el fiscal Germán Juárez del equipo especial Lava Jato también lo investigó por las presuntas coimas recibidas cuando era gobernador regional de Moquegua por la concesión de las obras Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.

Esa indagación se inicio en octubre del 2020. Por ser hechos previos a su presidencia, Martín Vizcarra no tenía antejuicio y no se requirió de una denuncia constitucional para poder seguir investiándolo y pedirle una prisión preventiva en marzo del 2021. Si bien el Poder Judicial rechazó en dos instancias ese requerimiento, sí le impuso comparecencia con restricciones, las cuales incluyen no poder viajar fuera de Lima sin permiso judicial.

En diciembre del 2022, el fiscal Germán Juárez cerró su investigación y lo acusó por el delito de cohecho. Le imputa haber recibido S/ 2.3 millones en sobornos por las obras mencionadas y pide que se le impongan 15 años de condena.

La acusación penal a Martín Vizcarra, donde se piden 15 años de condena, fue presentada en diciembre del 2022 por el fiscal Germán Juárez (derecha) del equipo especial Lava Jato.

El caso está ahora, formalmente, en la fase de control de acusación. Fuentes ligadas al caso indicaron, sin embargo, que el Poder Judicial aún no da inicio a las audiencias de control aún no comienzan. Es en esta fase donde un juez se decidirá si el proceso cumple los requisitos para llegar a juicio, etapa final en la que se determinará si el expresidente es culpable de haber recibido coimas o no.

Casos penales de Martín Vizcarra

Caso Etapa Delitos Fiscalía a cargo 1. Caso Moquegua Control de acusación, a nivel Poder Judicial Cohecho Equipo especial Lava Jato 2. Caso Richard Swing Con denuncia constitucional, a nivel de la Comisión Permanente Tráfico de influencias, peculado doloso, negociación incompatible y obstrucción a la justicia Fiscalía de la Nación 3. Caso Vacunagate Con denuncia constitucional, a nivel de la Subcomisión de Acusaciones Concusión Fiscalía de la Nación

Perú Primero y la (im)posibilidad de una candidatura

Martín Vizcarra ha presentado recursos ante el Poder Judicial con el objetivo de anular su inhabilitación, pero hasta ahora ninguno ha prosperado. También anunció que, si estos pedidos no prosperan, espera que la Corte Interamericana termine anulando su sanción y le permita ser congresista.

El Comercio contactó a la defensa legal para consultar sobre el estado de estos recursos y del resto de casos judiciales que involucran al exmandatario. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Martín Vizcarra durante una actividad proselitista de Perú Primero en Puno. Foto: Facebook Perú Primero

Pero incluso con su inhabilitación, y luego de alejarse de Somos Perú, Martín Vizcarra continuó su proyecto político promoviendo desde fines del 2021 su propio partido: Perú Primero. La agrupación figura como ‘en proceso de inscripción’ en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); pero fuentes de El Comercio indicaron que la inscripción está a un paso de concretarse.

Si bien sus apariciones en prensa ya no son tan frecuentes como durante su gobierno, el expresidente transmite cada semana a través de Facebook un espacio denominado ‘Martín en vivo’. Allí comenta temas de coyuntura, responde a polémicas que lo involucran y critica a actores políticos. Este año, sus videos tiene cada uno más de 100 mil reproducciones.

Hace dos semanas, por ejemplo, se pronunció sobre casos de inseguridad ciudadana y criticó a políticos como Rafael López Aliaga y Dina Boluarte, además de al Congreso. También le dedicó palabras a antiguos rivales políticos: “A Vitocho (Víctor Andrés García Belaunde) lo jubilé cerrando el Congreso”.

En tanto, en su transmisión del último miércoles, aseguró que ya cumplieron “todos los requisitos que establece el JNE para inscribir el partido político Perú Primero”. Además, anunció que a fines de mayo realizará un evento para “lanzar el partido” de forma masiva. “Aunque le dé diarrea a algunos”, comentó sobre esta inscripción en otra de sus transmisiones.

Fuentes de El Comercio comentaron que, efectivamente, la agrupación ya levantó las observaciones del ROP y se estima que en los próximas días se publique en un diario de publicación nacional la síntesis su inscripción para que esta pase a la fase final: el periodo de tachas. Así ocurrió hace poco, por ejemplo, con la nueva inscripción del Partido Aprista Peruano.

El constitucionalista Heber Joel Campos comentó que la inhabilitación de Martín Vizcarra solo le impediría ser candidato a un cargo de elección popular con su partido o ser designado para un cargo de función pública, como el de ministro; más no le impide participar en reuniones políticas, dar sus opiniones o ser dirigente de una agrupación.

Martín Vizcarra figura como afiliado, presidente y fundador de Perú Primero

En esa línea, el exjefe de Estado figura en el ROP no solo como afiliado al partido Perú Primero, sino también como fundador y presidente de la agrupación desde diciembre del 2021.

¿Buscará Martín Vizcarra postular a la presidencia si se logran anular sus inhabilitaciones? Respecto a ese escenario, Martín Vizcarra dijo en febrero a Canal N que “si se dan elecciones, el 2026 o cuando se determine por las circunstancias [...] postularía primero a la interna del partido” y, si gana allí, podría apuntar a una candidatura presidencial.

“Siempre y cuando también podamos salvar el tema de esta injusta inhabilitación”, insistió. “Se va a ver en diferentes instancias. Hay varios amparos que en proceso, uno ya está en el Tribunal Constitucional (TC) [...] Hay tres amparos que están corriendo de manera simultánea y están en diferente estadio”.

Heber Joel Campos comentó que es difícil predecir como resolverá el Poder Judicial ante cada uno de sus recursos. Sin embargo, destacó que para que él pueda llegar al sistema interamericano [la CIDH y la Corte IDH], antes debe agotar sus recursos ante la justicia peruana. “Tendría que batallar judicialmente primero en el Perú y agotar todas las instancias a su alcance para recién estar habilitado a acudir a una corte internacional”.