El expresidente Martín Vizcarra fue denunciado constitucionalmente por la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado (autor) y peculado doloso por apropiación para tercero (instigador) por presuntamente haber dispuesto la contratación del cantante “Richard Swing” en el Ministerio de Cultura. Alternativamente, también se le imputa el delito de negociación incompatible.

Según el documento al que accedió El Comercio, el cantante Richard Cisneros Carballido -conocido como “Richard Swing”- habría sido contratado irregularmente entre el 2018 y 2020, habiendo obtenido pagos hasta por S/175.400.

Junto a Vizcarra Cornejo han sido comprendidas las exministras de la cartera de Cultura Patricia Balbuena Palacios, Ulla Holmquist Pachas y Sonia Guillén Oneeglio por el presunto delito de apropiación para tercero agravado.

El documento de más de 90 páginas detalla cerca de una veintena de testigos identificados, así como testigos protegidos y aspirantes y colaboradores eficaces quienes -en un primer hecho imputado- han señalado haber conocido o ser testigo presencial de las llamadas que se habrían realizado por encargo de Vizcarra Cornejo a través de la exsecretaria general de Palacio de Gobierno Mirian Morales, para que se contrate a Cisneros. Incluso, han señalado que una de las exministras había anunciado con poner su cargo a disposición si se seguía insistiendo en que el cantante sea contratado en su gestión.

Fue una acción ilícita según fiscalía

Tras la investigación, la fiscalía señaló que las órdenes de servicio que se realizaron para contratar a Cisneros se habrían hecho a la medida del cantante y que el Mincul no tenía previstas dichos gastos dentro de su presupuesto. Que estos, según las declaraciones y documentos, se hicieron a pesar que el cantante no cumplía con los requerimientos.

Incluso, señala el documento, Cisneros Carballido nunca había prestado servicios o había sido proveedor del Estado; sino hasta el gobierno del expresidente Vizcarra. Incluso, recién se inscribió en el Registro Nacional de Proveedores (16 de julio del 2018) luego de reuniones previas que habría sostenido en Palacio de Gobierno y en el Mincul, para empezar a trabajar en dicho ministerio.

“El entonces presidente de la República Martín Vizcarra Cornejo, habría dispuesto o sugerido, aprovechando su condición de máxima autoridad del Estado, que se contrate a Richard Cisneros, con quien tendría vínculos de amistad, en el Ministerio de Cultura; a pesar de tener conocimiento que no tenía el perfil profesional o experiencia (…) esta disposición o sugerencia la transmitía a los ministros del sector y funcionarios con competencia en la contratación a través de la secretaria general de Palacio de Gobierno Mirian Morales”, indica la fiscalía de la Nación.

Como segundo hecho, la Fiscalía de la Nación también consideró que de los audios que se propalaron en el Congreso de la República, sobre una reunión entre Vizcarra y sus exfuncionarios Mirian Morales, Karem Roca y Óscar Vásquez, eran una muestra de que el exjefe de Estado, aprovechando su alto cargo, “había ejercido influencias” sobre el sentido de las declaraciones testimoniales que debían brindar en la investigación fiscal sobre el caso.

“Acción ilícita que habría realizado el mandatario valiéndose de la posición de subordinación y de dependencia funcional que las testigos antes citadas tenían frente a él; y con la finalidad de negar la relación de amistad que podría tener con dicha persona (Richard Cisneros) y a partir de allí pretender desvirtuar su intervención en las contrataciones.

A ello se suma, indica la denuncia constitucional, los informes periciales que señala, que habría existido una “manipulación de los sistemas de registro electrónico” de las entradas de Cisneros a Palacio de Gobierno.

Sobre las exministras Patricia Balbuena, Ulla Holmquist y Sonia Guillén, la Fiscalía de la Nación se les tribuye “haber aceptado el pedido del entonces presidente de la República Martín Vizcarra” que fue transmitido a través de la funcionaria de confianza Mirian Morales para que se contrate en el Ministerio de Cultura a Richard Cisneros Carballido.

“A pesar que no cumplía con el perfil profesional dispusieron que los funcionarios competentes adecuaran algún servicio que pudiera ajustarse a su currículum vitae y para ello se crearon necesidades existentes o que podrían brindarlas las áreas orgánicas”, se indica.

Testigos y colaboradores lo señalan

La acusación ha presentado ante el Congreso la investigación que ha realizado en menos de un año, y la que recoge el testimonio de testigos y aspirantes a colaboradores eficaces que han complicado la situación del expresidente.

Por ejemplo, el testigo reservado clave TR-01-2020-141 de 11 de setiembre del 2020 quien sostuvo que la exministra Patricia Balbuena recibió llamadas y mensajes por WhatsApp de Mirian morales por encargo del expresidente Martin Vizcarra, para que “se le contrate” al señor Richard Cisneros.

El aspirante a colaborador eficaz CE- 01-2020-141 del 11 de setiembre del 2020 quien señaló que la contratación de Richard Cisneros “venía con orden del jefe de Estado, secretaría general del despacho presidencial y ministros de cultura respectivamente”.

El mismo aspirante señaló que la exministra Balbuena pidió que se contrata a Cisneros Carballido “porque era un pedido formulado por Mirian Morales, quien actuaba por indicación del presiente de la república, Martín Vizcarra”.

Por su parte, el aspirante a colaborador eficaz CE- 02-2020-141 narró a la fiscalía que cuando Balbuena Palacios asumió el cargo Vizcarra le dio la orden para contratar al cantante en el Mincul. “Entonces, Martín Vizcarra coordinación Mirian Morales para que se contar con Balbuena y esta se encargue de ver la forma de contratar a Richard Cisneros”, dijo.

El testigo protegido TR-01-2020-141 narró que tenía conocimiento que los ingresos de Richard Cisneros a Palacio para reunirse con Martín Vizcarra y Mirian Morales, “fueron para encontrar la forma como se le ubicará un trabajo en el Estado”.

El aspirante a colaborador Nro 01-2020-141, en su ampliación de declaración también declaró que al poco tiempo que asumió la exministra Ulla Holmquist, el expresidente Vizcarra -a través de Mirim Morales- le solicitaron la contratación de Cisneros. “Pero dicha ministra se negó inicialmente, lo que generó malestar en el señor presidente, luego de tanta insistencia la señora Ulla Holmquist terminó aceptando la contratación”, explicó.

El testigo protegido TP-02-2020-141 quien señaló que el exasesor Óscar Vásquez tenía relación cercana con Richard Cisneros y que el cantante le habría enviado mensajes a Vizcarra indicándole que “todo estaba yendo por buen camino” refiriéndose a este caso en la fiscalía.

La funcionaria Patricia Dávila narró en su declaración ante la fiscalía haber sido testigo cuando Mirian Morales llamó a la exministra Ulla Holmquist para hablar de Richard Cisneros. La exministra, dijo, le indicó a Morales que el cantante era un impresentable “y que este había querido tomar una foto con él, ante lo cual Morales le confirmó que él tenía vínculo con el presidente”.

Los testigos protegidos TP-04-2020-141 y TP-05-2020-141 también declararon en torno a la presión que tuvo la exministra Ulla Horlmquist.

17 personas están involucradas en las indagaciones del Caso Richard Swing, investigación declarada compleja. En la foto, el presidente Vizcarra, la exministra Patricia Balbuena, la exsecretaria general de Palacio de Gobierno Mirian Morales y el cantante Richard Cisneros. (Fotos: Alonso Chero, Mario Zapata, Ángela Ponce/ Archivo)

El primero dijo haber sido testigo de que Mirian Morales llamó desde la secretaría presidencial a la exministra para hablar sobre Cisneros y luego le informó que Horlmquist “era una rebelde y que era una de las pocas ministras que no hacía caso”. El segundo dijo a la fiscalía que Morales llamó a la exministra para averiguar por unos pagos atrasados del cantante. En mayo del 2019, narró el delator, la exministra se reunió con el expremier Salvador del Solar, a quien le manifestó si Morales insistía en la contratación de Cisneros pondría su cargo a disposición.

El aspirante a colaborador eficaz CE- 03-2020-141 señaló ante la fiscalía que en la gestión de la exministra Sonia Guillén se dispuso que los contratos de Cisneros continúen. La exministra, dijo el aspirante, tuvo una reunión con la Diana Tamashiro en el despacho de la ministra, indicándole la ministra que se debe de continuar con la contratación de Cisneros. “La ministra Sonia Guillén el día miércoles en la sesión de Consejo de ministros en palacio de Gobierno, el presidente Martín Vizcarra se le acercó y le dijo durante esta pandemia ‘nadie pierde su trabajo, ni siquiera los terceros’, a lo que la ministra le dijo ‘está bien presidente’”, narró.

Junto a estas, declaraciones de trabajadores del Mincul quienes habrían procedido a la validación de los requerimientos de contratación para Cisneros. Según estos, se le dio la orden para elaborar un perfil para requerimiento de contratación luego de recibir el currículum del cantante.

“Me dijo que me comunicara con el señor (Richard Cisneros) que me iba a alcanzar su CV documentado para poder elaborar el perfil, los términos de referencia y bueno, creo que ya ha habido coordinaciones previas de los entregables con el área de bienestar social porque era su área en sí”, declararon.

Exministra reconoció llamada de Mirian Morales

En su versión ante la Fiscalía de la Nación -como lo informó en su momento El Comercio- el expresidente Martín Vizcarra, reconoció haber conocido a Cisneros en el 2016, durante la campaña electoral donde venía participando como candidato a la vicepresidencia de la plancha encabezada por Pedro Pablo Kuczynski.

Luego, dijo, cuando estaba en el cargo presidencial lo saludó en una oportunidad que vino a entrevistarse con la secretaria presidencial y otra con la secretaria general.

“También señaló que el señor Cisneros se ha comunicado en algunas oportunidades con él, pero siempre dando sus opiniones sobre la situación política o hechos de coyuntura como lo había llegar muchas personas a su teléfono”, dijo.

Sobre la reunión que sostuvo con sus asesores, según los audios difundidos, sostuvo que fue “con el único fin de aclarar con precisión lo que había ocurrido con las visitas del señor Richard Cisneros”.

Según la versión de la exministra Ulla Holmquist Pachas ante la Fiscalía, no participó ni menos favoreció en ningún contrato a ningún proveedor, ni a Cisneros Carballido. Sin embargo, reconoció que cuando inició su gestión ministerio recibió una llamada de Mirian Morales, “indicándole en tono rápido que tenía que ver unos atrasos y a un proveedor que estaba prestando servicios en el teatro nacional”.

Ante ello, narró la extitular del Mincul, reaccionó inmediatamente para indicarle que ella no tenía nada que ver con el tema administrativo y que el tema de los proveedores se ven en sus respectivos canales.

“Fue una llamada corta, un poco accidentada por el tono y eso debió haber sucedido a fines de marzo del 2019”, narró la exministra.

Pero eso no fue todo. Dos semanas después que aquel incidente, Holmquist Pachas dice que recibió una nueva llamada de Morales Córdova, “quien mencionó el contrato de Richard Cisneros el cual estaba atrasado”.

El pedido fue rechazado nuevamente por la exministra quien dijo que se sintió “bastante mortificada” pues la llamada la recibió cuando se encontraba reunida con una representación de las Naciones Unidas (ONU).

“Al contestar la llamada lo hizo bastante mortificada, diciéndole que le parecía muy impertinente su llamada, a lo que su interlocutora (Mirian Morales) le indicó que le estaba trasladando un tema del presidente. Replicó que si el presidente quería hablar con ella, que la llame; y le colgó ofuscada”, narró Holmquist.

En su declaración la exministra narró que a mediados de mayo del 2019, pudo conversar con Vizcarra tras una sesión en la PCM. Aquí le explicó su estado de salud y el exjefe de Estado sacó el tema de Richard Cisneros indicándole que tenía conocimiento que se ha había sentido mortificada por las llamadas de su secretaria general.

Además, dijo Holmquist, Vizcarra le indicó “que ciertas personas, artistas, que tengan ciertas características, no sufrieran maltrato, al no ser atendidos”. Ella, dijo, le manifestó que no tenía que ver con temas administrativos y que fue por los informes periodísticos que se enteró que Cisneros había sido contratado durante la gestión de varios ministros.

Audio Richard Cisneros

A su turno, la exministra Elizabeth Guillén, dijo a la fiscalía que no tenía nada que ver con las órdenes de servicio que se realizaban en el Ministerio de Cultura, pues no eran de su competencia. Indicó que en un momento la exsecretaria del Mincul Diana Tamashiro la invitó a una de las presentaciones de Cisneros y que esta actividad se realizó. Agregó que cuando se denunció la contratación del cantante “indagó y pidió información sobre esos contratos, enterándose con sorpresa de su formación profesional y de sus grados académicos”.

La exministra Patricia Balbuena ha preferido mantener el silencio durante su interrogatorio ante la Fiscalía de la Nación.

Este documento será analizado por el Congreso de la República que tiene en manos también el pronunciamiento sobre la investigación que se siguió en el parlamento por este caso.