El ministro del Interior, Willy Huerta, descartó que la Policía Nacional del Perú (PNP) realizar reglajes en contra de la lobbista Karelim López y el empresario Zamir Villaverde.

El miembro del gabinete ministerial se refirió al presunto seguimiento en contra de los dos investigados por la Fiscalía y explicó que todo fue un malentendido, pues el personal policial solo cumplía con la verificación de un servicio de custodia personal.

“La Policía estaba verificando los servicios, colaborando. No hace reglajes, pero a veces lo toman a mal por desconocimiento. Ese tema ya se aclaró en la comisaría y en la Fiscalía. La Policía no hace este tipo de actos”, declaró durante una presentación de resultado de recientes operativos policiales.

Durante la tarde de este domingo, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) se ratificó en sus declaraciones y dijo que no ha existido reglaje por parte de la Policía.

“(¿Ha existido reglaje?) No ha existido tal situación, ya ayer en esa presentación se ha indicado, se aclaró incluso con la Fiscalía y en la comisaría. El trabajo de la Policía Nacional no solamente es asignar, sino también verificar que los servicios se cumplan, por eso hay un personal asignado de control, es decir, hay un grupo de policías y tengo que verificar que se esté cumpliendo. No existe reglaje”, manifestó a la prensa.

Asimismo, Willy Huerta aseguró que están continuando con la búsqueda del exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco y otros prófugos del entorno del presidente Pedro Castillo. Además, aclaró que no se ha desarticulado el equipo especial encargado de esta labor.

“¿Se está continuando la búsqueda de Pacheco? Totalmente la orden del señor presidente de la República es la lucha contra la corrupción, esa es la orden, yo no he recibido otra orden. Que continúe y se fortalezca ese equipo especial, pero de manera coordinada”, expresó.

“Han salido en los medios de prensa que yo lo he desarticulado, eso es falso. Me sorprende que los medios de comunicación traten de desinformar a la ciudadanía. Es una falta de respeto al ciudadano que se informe una situación que no es verdad. Yo quisiera que me demuestren que yo he dispuesto que se desarticule”, agregó el ministro.