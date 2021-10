El ministro de Energía y Minas, Iván Merino, descartó que se esté evaluando una posible nacionalización del gas de Camisea, al ser consultado sobre las declaraciones que hizo el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, sobre la expropiación de este recurso.

“[¿Se va a nacionalizar el gas?] No. Mejor dicho, ahorita no se está viendo eso. No hemos visto eso, yo no he afirmado esas cosas”, respondió a Canal N durante una visita en Moquegua esta mañana.

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, escribió hace una semana una publicación en Twitter en la que mencionó la posibilidad de expropiar el gas de Camisea, en caso las empresas rechacen una renegociación de sus contratos.

“Convocamos a la empresa explotadora y comercializadora del gas de Camisea, para renegociar el reparto de utilidades a favor del Estado, caso contrario, optaremos por la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento”, señaló el 26 de setiembre.

El ministro Iván Merino evitó hablar sobre una posible cuestión de confianza pero negó haber afirmado que se vaya a nacionalizar el gas. (Canal N)

En otro momento, el ministro Merino evitó comentar sobre la decisión del Congreso de interpelar a su colega del gabinete, Iber Maraví, o indicar si es que respaldaría o no una posible cuestión de confianza desde el Gobierno para evitar una censura del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

“Yo no me dejo llevar por tuits ni esos temas. Estoy trabajando, visitando el campo [¿Qué opina sobre el Congreso?] Me llevo muy bien con mi comisión respectiva, la Comisión de Energía y Minas. Hay un diálogo efectivo y horizontal”, comentó.

“[¿Apoyaría una cuestión de confianza como dijo Guido Bellido?] ¿Quieres hacerme pelear?”, respondió para evitar dar más comentarios al respecto.

El presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció sobre la renegociación del contrato de Camisea con el consorcio a cargo de su explotación.