El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, aseguró que buscará llegar al cargo de congresista en el 2026, luego que el actual Poder Legislativo concluya sus funciones.

“Respeto tanto este Congreso que es una de mis aspiraciones y lo anuncio, porque es mi aspiración y no pueden cerrarme esa inspiración, que cuando este Congreso de la República culmine sus cinco años de elección democrática en el año 2026, seguro con mucha humildad este servidor postulará al Congreso de la República y estará sentado ejerciendo funciones democráticas como lo hace ustedes”, indicó.

Felix Chero dice que será candidato al Congreso

Félix Chero declaró esto durante la sesión de preguntas y respuestas en su citación ante la Comisión Permanente del Congreso por las declaraciones que hizo sobre la posibilidad de que el Ejecutivo evalúe una disolución del Parlamento.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos había indicado, previamente, que nunca habló de un “cierre del Congreso” y que lo único que hizo en declaraciones recientes a Exitosa fue explicar el proceso por los que se puede disolver constitucionalmente el Congreso.

“Soy respetuoso de la Constitución. Para mí no está en agenda, ni en el Ejecutivo o en el Consejo de Ministros, generar una situación que se desnaturalice porque es la única entrevista que he dado sobre ese tema, nunca se habló de cerrar el Congreso porque no hay esa figura”, precisó ante los parlamentarios.