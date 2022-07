El Ministerio Público inició una nueva investigación contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por el presunto delito de encubrimiento personal. Esto, luego de la acusación que hizo el exministro del Interior Mariano González, quien denunció que el jefe del Estado buscaría obstaculizar la labor policial en la búsqueda de prófugos que son parte de su entorno.

“La Fiscal de la Nación, dispuso iniciar investigación al presidente de la República, Pedro Castillo, por presunto delito contra la Administración de Justicia- Encubrimiento Personal. Objeto de la misma son los recientes hechos referidos a los cambios en el sector Interior”, informó este jueves.

Esta decisión fue tomada por la titular del Ministerio Público, Liz Patricia Benavides, luego de haber recibido el testimonio del exministro del Interior Mariano González, en una diligencia el último miércoles 20 de julio.

El exfuncionario había acusado previamente en diversos medios de comunicación que Pedro Castillo había decidido retirarlo del cargo luego de que estableciera la conformación de un equipo especial de policías presidido por Harvey Colchado, para apoyar a los fiscales que investigan a exfuncionarios y otros involucrados en actos de corrupción del actual Gobierno.

“Se me cuestionó directamente la toma de esa decisión. Cae de maduro que se está cuestionando poner a los mejores profesionales para búsqueda de prófugos”, comentó en RPP este miércoles.

“[¿Quién lo cuestionó?] El presidente Castillo en una llamada telefónica me dijo que le dé explicación de mis decisiones. Le dije que si gusta voy de inmediato para conversar y explicarle. Me dijo que me iba a avisar si era más tarde o mañana. A los tres minutos que colgué emitió un tuit”, agregó.