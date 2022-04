La legisladora Norma Yarrow, de la bancada de Avanza País, pidió perdón a los ciudadanos que viven en cerros de Lima, luego de que Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, aseverara que existía información de inteligencia según la cual personas de estos sectores iban a hacer “saqueos” en Lima.

“Quisiera a través de la bancada de Avanza País pedir las disculpas a la gente que vive en los cerros de Lima. Hoy ha habido declaraciones no apropiadas, donde se dice que se estaban hablando de saqueos”, dijo a los medios.

“Nosotros respetamos a la población más vulnerable que no tiene la suerte de vivir en la ciudad, pero Lima es parte de los cerros, como bien lo citaron hoy en un Twitter”, agregó.

Yarrow sobre declaraciones de Montoya: “Quisiera pedir las disculpas a la gente que vive en los cerros de Lima”





En otro momento, consideró que con el toque de queda se han vulnerado derechos de la población, como a la circulación, al trabajo; “al derecho a llevarse un pan a la boca”. “El Gobierno de alguna manera, arbitrariamente, se le ocurrió declarar un día de inamovilidad”, sentenció.

Esta mañana, Jorge Montoya dijo que respalda la inmovilización social obligatoria dispuesta por el gobierno de Pedro Castillo la noche de ayer, debido a que existía información de inteligencia que indicaba que ciertos grupos iban a realizar “saqueos” en los establecimientos comerciales de Lima.

“La medida es dura y es porque la información que ha llegado a mis oídos es que hoy se tenía pensado saquear Lima, bajar de los cerros a saquear la ciudad. Tal vez no haya sido la mejor hora, pero creo que hay que tomar medidas como esta para controlar el desborde popular”.

“La inmovilización es para identificar a los grupos, y que no caigan personas inocentes. Estamos en un estado extremo, o dejamos que haya vandalismo permanente o ponemos orden, recién cuando esto termine se puede decir si fue bueno o malo, el que no hayan reventado una tienda frente nosotros no quiere decir que no haya ocurrido en algún lugar del país”, añadió.

