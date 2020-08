La Sala de Apelaciones Nacional del Poder Judicial (PJ) analizará este martes el pedido de impedimento de salida del país contra el congresista de Alianza para el Progreso (APP), Humberto Acuña, en el marco de las investigaciones que se le siguen por presuntas irregularidades en la licitación el Proyecto Olmos a la empresa Odebrecht.

Además, se ha solicitado que pague S/500 mil como caución para asegurar la sujeción a la investigación.

El pedido fiscal de impedimento de salida del país fue rechazado en primera instancia. Ante ello, el Equipo Especial apeló la decisión y el tribunal superior decidió revisar el caso.

Por ello, desarrollará una audiencia de manera virtual este 25 de agosto a las 10 de la mañana, donde analizará los argumentos de la fiscalía y de la defensa legal del congresista.

El exgobernador de Lambayeque fue incluido en las investigaciones que el Equipo Especial Lava Jato, sigue también al ex primer ministro y exgobernador de Lanbayeque, Yehude Simon, y otros, por la presunta recepción de dinero ilícito entregado por la constructora brasileña.

Acuña Peralta es investigado por el presunto delito de colusión por parte de la Fiscalía que recabó diversos elementos que indicarían irregularidades en la primera etapa del proyecto de irrigación desarrollado en dicha región.

Además, en el marco de las investigaciones realizadas por la fiscalía, se recogió la versión del investigado Willy Serrato (exalcalde de Olmos-Piura) quien habría señalado que, en el 2013, en una reunión entre las autoridades regionales de Lambayeque, en la que habría participado Acuña Peralta; se acordó favorecer a Odebrecht con el proyecto.

Este diario trató de conocer la versión del congresista Acuña, pero no respondió.

En febrero de este año, cuando se conoció el inicio de la investigación preliminar en su contra, Acuña expresó su disposición a “aclarar las cosas”.

“Lo único que tengo que decir es que la parte técnica no la veía yo, sino los técnicos. [...] No van a encontrar [...] ‘codinomes’ ni que me hayan sobornado. [...] Lo que nosotros hicimos [cuando era gobernador] fue defender el proyecto a través de un montón de comunicados. Nuestros actos han sido totalmente transparentes. [...] Al contrario, fuimos una de las primeras regiones que le ganó a Odebrecht [en procesos legales]”, señaló a El Comercio en aquel momento.

-El otro proceso-

También está pendiente que la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque emita su decisión el próximo 1 de setiembre, respecto a la apelación que presentó el representante de Alianza para el Progreso, Humberto Acuña, por la condena de 3 años de pena suspendida que se le impuso por el delito de cohecho genérico y otros.

La condena fue impuesta al exgobernador regional de Lambayeque, por haber autorizado a su cuñado Elver Díaz, entregar una presunta coima a un policía en un caso donde se le investigaba por presuntos actos de corrupción.

En la audiencia, los abogados de Acuña y Díaz, negaron las imputaciones,, alegaron falta de motivación en la condena y solicitaron al tribunal que anule la sentencia que se dictó en primera instancia en noviembre del 2019.

