Conforme a los criterios de Saber más

Diversas organizaciones políticas han recibido multas por incumplir con la rendición de cuentas sobre aportes privados en campaña. Sin embargo, las multas electorales impuestas pocas veces son pagadas. Sin embargo, las organizaciones que no cumplan con regularizar su situación pueden verse en problemas para participar en las elecciones el año entrante. Hasta la fecha, las organizaciones políticas adeudan más de S/ 13 millones en multas.

En los últimos 10 años se han aplicado un total de 65 multas electorales, según información obtenida de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La gran mayoría de estas responden a que las organizaciones políticas no cumplieron con reportar sus gastos de campaña, con presentar el informe financiero anual, o por haber recibido aportes privados por encima del máximo permitido.

Tipo de organizaciones políticas Número Deuda total Partidos políticos con inscripción vigente 3 S/ 3′036.040 Movimientos regionales con inscripción vigente 32 S/ 10′224.087,50 Partidos políticos sin inscripción vigente 1 S/ 171.250 Movimientos regionales sin inscripción vigente 7 S/ 2′456.012,50

Hasta la fecha, solo 11 de esas multas han sido pagadas –9 por movimientos regionales y otras 2 por partidos políticos– con lo que la ONPE logró recaudar cerca de S/ 1.5 millones. Si bien esto representa el 17% de las multas impuestas, el monto pagado equivale solo el 10% de la deuda total, la cual superaba los S/ 16 millones.

Para el especialista en temas electorales, José Manuel Villalobos, estas multas no suelen ser pagadas porque son excesivas. Por ejemplo, un grupo de movimientos regionales registran sanciones por no presentar sus gastos de campaña en el 2018, razón por la cual recibieron una multa de 122 Unidades Impositivas Transitorias (UIT), lo cual supera el medio millón de soles para cada uno (cada UIT equivale a S/ 4.400).

“El legislador, cuando ha impuesto esas multas, las ha puesto en un monto excesivo, que no es proporcional [a la falta]. Los partidos y los movimientos no son empresas que generen una renta como para pagar esas multas” , comenta Villalobos.

Otro factor que contribuye a la baja tasa de pago es que, si se cancela la inscripción de la organización política, ya no hay a quién cobrarle las multas. Así fue como Perú Posible, el partido del expresidente procesado Alejandro Toledo, evadió una multa de S/ 171.000, mientras que otros 7 movimientos regionales desaparecieron sin cubrir sus deudas que superaban los S/ 2.4 millones.

Partidos políticos vigentes Deuda Motivo de la deuda Alianza para el Progreso S/ 2′267.440 Recibir aportes superiores a 60 UIT durante el 2010. El proceso está judicializado. Acción Popular S/ 512.400 No presentar gastos de campaña ni informe financiero anual en el 2018. Renovación Popular S/ 256.200 No presentar gastos de campaña en el 2018.

Organizaciones vigente en problemas

Actualmente hay tres partidos políticos que se encuentran en falta por contar con multas electorales. Alianza para el Progreso ha judicializado una multa recibida en el 2011 por supuestos aportes que superan lo permitido, mientras que Acción Popular y Renovación Popular (antes Solidaridad Nacional) cuentan con sanciones relacionadas a transparencia desde el 2018. Juntos, el monto a pagar supera los S/ 3 millones.

Este Diario buscó comunicarse con representantes de las tres agrupaciones, pero solo obtuvimos respuesta desde Acción Popular.

“Ese es el problema que nos ha acarreado el problema de nuestra dirigencia, no tener un tesorero inscrito, ni un secretario general, pero sí hemos presentado las información. Ya hemos cumplido, esperemos que en el corto plazo nos saque de la lista de castigados”, aseguró Mesías Guevara, presidente del partido de la lampa.

Según explica Villalobos, las organizaciones políticas con multas vigentes pueden verse impedidas de postular a las elecciones regionales y municipales del próximo año, debido a recientes resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones. Este sería el caso también de otros 32 movimientos regionales, cuya sanción total asciende a los S/ 10 millones.

El movimiento Chim Pum Callao, fundado por el condenado Alex Kouri, debe S/ 780.800 en multas.

Algunos movimientos regionales que registran deudas vigentes Región Deuda total Motivo de la deuda Movimiento independiente Chim Pum Callao Callao S/ 780.800 No presentar gastos de campaña en el 2018 ni informe financiero anual en el 2017 Concertación en la Región Pasco S/ 780.800 No presentar gastos de campaña en el 2018 ni informe financiero anual en el 2017 Movimiento de Afirmación Social Cajamarca S/ 518.500 No presentar gastos de campaña ni informe financiero anual en el 2018 Desarrollo Integral Ayacuchano Ayacucho S/ 256.200 No presentar informe financiero anual 2017

Una organización con multas electorales no pagadas no puede modificar su partida registral, lo que incluye inscribir nuevos directivos o aceptar sus renuncias y cambiar el estatuto partidario o el reglamento. Mientras no cumplan con las sanciones impuestas, el JNE acordó suspender su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas.

Otros movimientos regionales del primer puerto como Yo Soy Callao, liderado por el alcalde de Ventanilla Pedro Spadaro, lograron pagar su multa y con eso cambiar el nombre de la organización a Contigo Callao.

“Para que puedan postular a las elecciones regionales tienen que adecuar sus estatutos, y sus reglamentos electorales tienen que estar actualizados a las reformas que se hicieron en el 2019. Si no pagas la multa, no te puedes adecuar, y si no te adecúas quedas suspendido” , menciona Villalobos.

El especialista asegura que las organizaciones que quieran participar deberán regular su condición hasta antes que se convoquen formalmente a elecciones, lo cual sucederá a inicios del 2022. Sin embargo, el proceso de adecuación puede demorarse hasta algunas semanas.

VIDEO RECOMENDADO

Este 30 de setiembre el ministro de Trabajo Iber Maraví será interpelado por el Congreso de la República para que responda sobre su relación en el Sutep-Conare, vinculado al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, así como sobre su presunta participación en atentados terroristas en Ayacucho, la protesta magisterial del 2004, y su relación con el terrorista Hildebrando Pérez Huaranca.