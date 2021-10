Como presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Patricia Juárez (Fuerza Popular) ha sido la encargada de sustentar medidas polémicas, tales como la regulación de la cuestión de confianza y la suspensión de las elecciones primarias previas a los comicios regionales y municipales del 2022. En sus manos estará además dirigir la evaluación del pedido de facultades del Gobierno.

—El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la demanda de inconstitucionalidad que interpuso el Ejecutivo contra la ley que regula la cuestión de confianza. ¿Qué le parece?

Creo que corresponde. En un sistema democrático, si dos poderes del Estado tienen discrepancias respecto a un punto, que en este caso son los alcances de la cuestión de confianza, corresponde que la controversia sea dirimida y que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse.

—El Gobierno argumenta que la ley quiebra el equilibrio de poderes y modifica la Constitución sin una reforma constitucional.

Desde la Comisión de Constitución y el Congreso, sostenemos que esto no es una reforma constitucional. Lo que se ha hecho es retornar al equilibrio que existía antes de las intervenciones que se dieron en el gobierno del señor Martín Vizcarra, que planteó de manera abrupta y amenazante reformas constitucionales, en el sentido de que no debía modificarse una sola coma de sus planteamientos. Ello bajo la amenaza de hacer cuestión de confianza y así proceder al cierre del Congreso.

—¿Usted no cree que, al igual que la cuestión de confianza, es necesario regular la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral?

Creemos que debe haber una reforma política integral. Lo hemos sostenido en la campaña política. También consideramos que hay algunos aspectos, como por ejemplo el voto de investidura, que no deberían existir en el régimen que tenemos. El presidente de la República tiene todo el derecho de escoger a su Gabinete y a que no haya ningún tipo de cuestionamiento, excepto los que se realicen en mérito del control político que ejerce el Congreso, como la censura o la interpelación, en caso de que se requieran.

—Pero específicamente sobre la vacancia por incapacidad moral permanente...

Creemos que sí debe haber un debate. Es más, en la próxima sesión de la Comisión de Constitución estamos convocando a la presidenta del Consejo de Ministros, imagino que asistirá con el ministro de Justicia, para que expongan los sustentos del proyecto de ley que busca regular la vacancia y la cuestión de confianza, porque vamos a dar inicio al debate.

—Entonces, ¿sí tendrá prioridad la propuesta de la primera ministra en la Comisión de Constitución?

Es que es prioritario. La norma señala que debemos dar prioridad a todos los planteamientos que presenta el Ejecutivo. En la siguiente sesión de la Comisión de Constitución, que es el día martes, se va a debatir la propuesta del Ejecutivo.

—El jueves, en el pleno descentralizado en Cajamarca, usted sustentó una propuesta que suspende las elecciones primarias previas a los comicios municipales y regionales del 2022. La decisión ha sido calificada por muchos de una contrarreforma.

Recibimos una comunicación del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto a la imposibilidad del sistema electoral de poder llevar a cabo por esta vez las elecciones primarias. Tanto el presidente del JNE como el jefe de la ONPE estuvieron invitados a la Comisión de Constitución y señalaron, de manera detallada, cuáles eran las imposibilidades técnicas, legales y operativas de implementar una elección primaria. Por supuesto, se le dijo al JNE que estas normas se dieron en el 2019, que tuvo tiempo para presentar sus propuestas y atender los vacíos que señala. Ellos [el JNE] aducen que han estado en un proceso electoral y que no han tenido el tiempo necesario para la organización de las elecciones primarias. Entonces, sus razones son atendibles. Eso se ha recogido en el pleno descentralizado ayer.

—Usted pidió que se exonere de segunda votación, eso no se logró y luego su bancada presentó una reconsideración de voto. Da la sensación de que hay un apuro por aprobar esta norma, ¿no le parece?

Bueno, apuro sí hay porque, de acuerdo al dictamen que se aprobó en el pleno, solamente se le dieron al Congreso 30 días para legislar en materia electoral. El 1 de noviembre se vence el plazo. Si nosotros no aprobábamos y exonerábamos de segunda votación, ya no había, por ejemplo, posibilidad para la asignación del estipendio. Era toda una serie de disposiciones dentro de una norma que quedaban fuera por el plazo.

—Vladimir Cerrón ha celebrado que se haya aprobado en primera votación la suspensión de las primarias.

Bueno, ese señor se pronuncia sobre todo. Nunca me ha interesado interpretar las cosas que Cerrón dice.

—Esta semana, el presidente Pedro Castillo dijo que hay que nacionalizar el gas de Camisea. Luego, señaló que se respetará la propiedad privada. Ante esto, Keiko Fujimori ha declarado que Mirtha Vásquez “es solo una pieza más en el juego político del Gobierno” y que “no puede haber confianza frente a la mentira”. ¿Es un hecho que Fuerza Popular no le va a dar la confianza al Gabinete Vásquez?

Los voceros han sostenido conversaciones con la señora Mirtha Vásquez y se le plantearon al menos dos aspectos. Uno fue la separación de los ministros de Educación y del Interior. El otro tema fue una posición clara respecto a la asamblea constituyente. Nosotros escuchamos a la señora Vásquez en el Congreso y en la primera hoja de su exposición, ella planteó un nuevo pacto social con nuevas disposiciones constitucionales. Entonces, creemos que si bien el discurso de la señora Vásquez puede ser más moderado que el del señor Guido Bellido, en el fondo lleva implícito el mismo mensaje: la asamblea constituyente. Además, consideramos que en el rechazo a esta disposición dada por el Congreso [la ley que regula la cuestión de confianza] está el deseo de poder tener la posibilidad de cerrar el Congreso cuando quieran hacerlo. Eso es muy peligroso para la democracia y la seguridad jurídica que debe haber en el país. Entonces, consideramos que los modales y los modos son diferentes, pero en el fondo el mensaje es el mismo.

—Entonces, es un hecho que Fuerza Popular no va a dar la confianza al Gabinete Vásquez.

Así es, no le va a dar la confianza.

— Algunas bancadas apuestan más por confrontar para evitar que la imagen del Congreso se menoscabe o que este pueda ser percibido como obstruccionista, como ha ocurrido en períodos pasados. ¿En su grupo parlamentario no hay el temor de ser percibido por la población como uno que impide la gobernabilidad?

Vamos a tener 100 días de gobierno y creo que la ciudadanía, en general, percibe que los grandes problemas han sido autogenerados por el Ejecutivo. Digamos que el Ejecutivo no ha necesitado tener oposición porque ellos han sido su propia oposición. Realmente nos dice mucho lo que ha venido ocurriendo todo este tiempo. El Congreso tiene una función muy importante, que es el control político frente a despropósitos de designación de personas que claramente no tienen la idoneidad para el ejercicio del cargo. Esto de ninguna manera puede ser considerado obstruccionismo. El Ejecutivo no necesita oposición, ellos mismos son su oposición.

—El ministro de Economía, Pedro Francke, ha dicho que nacionalizar no significa estatizar, sino masificar. ¿Le convence esta interpretación?

Creo que tenemos un nuevo traductor en el país.

—También es cierto que el Congreso, según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, tiene una desaprobación de 58%, más alta que la que tiene Pedro Castillo, que es de 48%. Entonces, sí existe una sensación en la población de rechazo al Congreso de la República.

Sí, pero no por eso el Congreso va a dejar de hacer su trabajo. Nosotros hemos sido elegidos para las tareas de legislar, de representar, pero también de hacer el control político. No porque exista mayor o menor aprobación el Congreso puede dejar de cumplir su función.

—En los honores al congresista fallecido Fernando Herrera, su colega de bancada Hernando Guerra García dijo que los congresistas tienen pocos recursos. ¿Está de acuerdo con eso?

Creo que esos temas referidos a los beneficios de un congresista o de un ministro siempre son polémicos. Yo creo que nuestra decisión de participar y de hacer el trabajo intenso que estamos haciendo, en mi caso en particular, es una cuestión de identificación absoluta con los valores democráticos y con el respeto institucional. Eso es lo que a mí realmente me mueve para hacer el trabajo que estamos realizando. No tiene nada que ver con los ingresos que se perciben o se dejan de percibir o con si uno gana o más o menos que otro. Realmente, para mí eso no tiene mayor relevancia.

Pedido de facultades del Poder Ejecutivo

—Esta semana, el Ejecutivo ha pedido facultades al Congreso para legislar en materia tributaria, fiscal y financiera. Entre las reformas que se buscan implementar desde el Gobierno, está la ampliación, por ejemplo, de la base tributaria. ¿Cómo ve esta solicitud?

El pedido va a ser evaluado en la Comisión de Constitución del Congreso, por lo que no puedo adelantar opinión respecto al fondo. Creo que se requiere una evaluación plena, un estudio minucioso de esta petición. No puedo pronunciarme en el sentido de que si está bien o está mal tal o cual pedido, porque tenemos que dictaminar al respecto. Lo que sí te puedo adelantar es que se van a pedir las opiniones a especialistas e instituciones. Estamos ya trabajando en ello, porque necesitamos tener los insumos para resolver.

—Entonces, el pedido va a tener prioridad en la Comisión de Constitución.

Sí, claro que sí. Igual que el proyecto de ley de la señora Mirtha Vásquez [que busca regular la cuestión de confianza y la vacancia presidencial por incapacidad moral]. Las dos cosas se van a ver, entiendo yo, el mismo día.

—Hay quienes a solo tres meses de haber empezado la gestión ya hablan de vacancia presidencial. ¿Usted estaría de acuerdo con una posible vacancia del presidente Castillo?

No, no hemos hablado de vacancia presidencial. Nuestro mensaje siempre ha sido de recomendaciones respecto a tal o cual ministro, de tal o cual política. Pero no se ha mencionado en ningún momento la palabra ‘vacancia’ y tampoco existe la intención en el Congreso, al menos en mi bancada, de promover una vacancia presidencial. Vamos a ver si el presidente puede corregir errores. Estimo que ya en el Ejecutivo

