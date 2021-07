El excandidato presidencial Ciro Gálvez juró este jueves como ministro de Cultura del Gabinete presidido por Guido Bellido. El tres veces postulante a la Presidencia de la República realizó su juramento en quechua ante el mandatario Pedro Castillo.

A su salida del Teatro Nacional, Gálvez dijo desconocer por qué razones no juró el ministro de Economía en la ceremonia de este jueves y tampoco conocía que el actual jefe del Gabinete Ministerial tenga una investigación por apología al terrorismo.

“No se porqué no juramentó el de Economía, es que las cosas se han hecho tan rápido que no lo sé. No conocía lo que me dicen [acusaciones de apología al terrorismo de Guido Bellido], las voy a revisar y según eso tomaré una decisión”, sostuvo en diálogo con la prensa.

Guido Bellido, nuevo presidente del Consejo de Ministros que juró al cargo ante Pedro Castillo, en Ayacucho, recién fue confirmado en el cargo públicamente durante la ceremonia, cuando el jefe de Estado lo convocó para que asuma el cargo en la Pampa de la Quinua.

El nuevo primer ministro del gobierno de Castillo Terrones, así como Guillermo Bermejo, son los dos congresistas de Perú Libre que están involucrados en diversos procesos por delitos vinculados al terrorismo.

Mientras que el segundo afronta su segundo juicio por presunta filiación a una facción narcoterrorista en el Vraem, Bellido Ugarte tiene una investigación fiscal por presunto delito de apología al terrorismo desde mayo de este año.

