Uno de los principales anuncios que realizó el presidente Pedro Castillo en su primer mensaje a la Nación en el Parlamento, tras jurar al cargo, fue que no ejercerá el poder desde Palacio de Gobierno. ¿La razón? “Romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años”, refirió.

En ese sentido, dijo que la Casa de Pizarro será cedida al Ministerio de Cultura, que pasará a llamarse el Ministerio de las Culturas, para que sea utilizado como “un museo que muestre nuestra historia, desde sus orígenes hasta la actualidad”.

El profesor de Historia de la PUCP, Sandro Patrucco, explicó a El Comercio que Pedro Castillo Terrones será el primer mandatario que no gobernará desde Palacio de Gobierno.

“Sí, prácticamente [será el primero en dejar esta sede], no recuerdo ningún gobierno donde los actos oficiales no se hicieran en los salones asignados, como el salón dorado [donde suelen jurar los ministros], hasta cierto punto en la época de Alejandro Toledo muchas de las actividades administrativas se realizaban en PetroPerú, pero Palacio no perdió su significado [como centro del poder]”, manifestó.

Patrucco subrayó que el lugar donde se ubica Palacio de Gobierno fue desde el tiempo pre hispánico un centro de poder, al recordar que ahí se ubicaba la residencia de Taulichusco, el curaca inca que administró parte del valle del río Rímac.

“Simbólicamente, dejar de utilizar Palacio no es un gesto menos importante, significa cortar con una tradición que tiene cinco siglos, es hacer una ruptura y presentar una carta diferente. Es más, o menos lo mismo que provocó el retiro del cuadro de Pizarro del salón del mismo nombre en el gobierno de Juan Velasco Alvarado”, expresó.

El también doctor en Historia con mención en Estudios Andinos dijo que tiene dudas de que la Casa de Pizarro deje de ser utilizada como un elemento central de la vida política. “Tarde o temprano va a volver a ser utilizado, mucha gente se está quejando, ven una ruptura con la tradición. También se puede ver desde el otro ángulo, muchas personas han sido olvidada por la política y Palacio representa hasta cierto punto eso”, subrayó.

En enero de 2005, el entonces presidente Toledo brinda conferencia de prensa en PetroPerú. Lo acompañan Carlos Ferrero, primer ministro, y Alfonzo Velazquez, titular de la Producción. (Foto: Antonio Escalante | Archivo El Comercio)

El abogado e historiador Mauricio Novoa indicó que históricamente la sede de gobierno no solo del Perú, sino de otros países de América Latina está en la plaza de armas principal de la capital. “La independencia se proclamó en esa misma plaza y los acontecimientos más grandes se han dado ahí, salvó que él [Castillo] quiera cambiar la capital, no tiene mucho sentido mover eso”, remarcó.

Novoa, en comunicación con este Diario, dijo que la única vez que el gobierno se trasladó fuera de Lima, fue en la última etapa del virreinato.

“[José] La Serna traslado el gobierno virreinal al Cusco. [En la República] muchos presidentes no han vivido en Palacio”, complementó.

El congresista Álex Paredes, portavoz de la bancada de Perú Libre, dijo que, hasta el momento, en su agrupación no conocen dónde despachará Castillo Terrones.

“Me parece que eso lo va a anunciar en las próximas horas. El lunes, en algún lugar, cualquier ciudadano, si tiene un documento dirigido al presidente Castillo, tiene que entregarlo en una mesa de partes”, manifestó en breve diálogo con El Comercio.

El Estado y el déficit de oficinas propias

Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indicaron a este Diario que solo en la Casa de Pizarro debe haber entre 300 y 400 trabajadores, sin contar con el personal de la Casa Militar.

Las mismas fuentes señalaron que solo en la oficina del Despacho Presidencial [ver organigrama] hay por lo menos unas 80 personas, que ayudan al presidente de la República en temas de asesoría política y logísticos.

(Foto: El Comercio)

El ex primer ministro Juan Jiménez Mayor advirtió que en el Perú se tiene un “déficit” de oficinas públicas y recordó que un alto número de los ministerios funcionan en locales alquilados.

“De hecho, en la Presidencia del Consejo de Ministros, que funciona en el ala este de Palacio, solo hay algunas oficinas, como la de asesores y de prensa, oficinas que el jefe de Gabinete quiere tener cerca. Por ejemplo, yo tuve a la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad ahí, porque era importante para resolver los conflictos sociales. Pero el resto de oficinas funcionan en edificios alquilados”, contó.

Jiménez Mayor recordó que actualmente la PCM tiene oficinas alquiladas en el cruce de las avenidas Shell y Larco, en el corazón de Miraflores.

Consideró que dos alternativas a Palacio de Gobierno, donde Pedro Castillo Terrones podría despachar: el edificio de PetroPerú, en San Isidro, si es que hay oficinas vacías, o el Centro de Convenciones, en San Borja, que fue construido durante el gobierno nacionalista (2011-2016). Aunque precisó que este último “no está diseñado para ser una casa de gobierno”.

“Ese es otro problema el costo que le puede significar al Estado adecuar los ambientes. Y cualquier adecuación requiere hacer estudios de ProInversión, hacer licitaciones, no es que vas a contratar a dedo a las personas. Hay que tomar en cuenta los detalles. Pero el centro del gobierno del Perú [es en Palacio], ahí ha funcionado siempre, salvo que el presidente esté pensando en trasladar la sede de gobierno a otro departamento”, refirió.

El presidente Castillo recibió el saludo de los representantes de las misiones extranjeras asistentes a nuestro país, autoridades, altos mandos militares, entre otros, en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. Esta actividad, usualmente, se realizaba en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia de la República)

Jiménez Mayor advirtió también que dónde pondrían al Regimiento Mariscal Domingo Nieto, que es la guardia del presidente.

“No tenemos un sistema robusto desde el punto de vista de la propiedad de dependencias públicas, muchísimas oficinas son alquiladas y lo que gasta el Estado en ello es altísimo, con lo que alquilamos hace rato debimos haber generado un centro de gobierno, como se ha hecho en Ecuador”, acotó.

El 9 de mayo de 2008, el gobierno del Alan García emitió el Decreto Legislativo N°1009, a través del cual se autorizó la venta de algunos inmuebles del Estado, como el local de la PCM en la avenida 28 de julio en Miraflores, o del Ministerio de Educación, en el Centro de Lima. ¿El objetivo? Formar un fondo que viabilice el Proyecto de Reubicación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo (Prosede).

Por ejemplo, se tenía previsto que, en el complejo Zorritos, en el Cercado de Lima, se construyan siete modernas torres, donde además del MTC, estén los ministerios de Vivienda, Energía, Justicia y PCM. Sin embargo, este programa no tuvo continuidad.

El ex secretario general del Despacho Presidencial Pedro Angulo de Pina dijo que en Palacio de Gobierno no solo está la oficina del Presidencia, sino también una serie de salones para reuniones, como la del Consejo de Ministros, o para actos protocolares como la visita de un jefe de Estado o la entrega de credenciales de un nuevo embajador.

Angulo de Pina indicó que el presidente es rodeado por personal con cargo de confianza, que le dan soporte logístico y administrativo para que desarrolle sus facultades.

“Por ejemplo, el avión presidencial no es gratis, es todo un tema que hay que organizar. Y cuando va a una actividad, se tiene que ver la seguridad, la logística y el protocolo. Y también hay oficinas de prensa, de telecomunicaciones, entre otras. Todas ellas son del Despacho Presidencial, y trabajan para darle operatividad al mandatario”, sostuvo.

El abogado señaló que al momento de trasladar la sede de gobierno fuera de Palacio se debe tener en cuenta la seguridad de Castillo Terrones y de su familia.

“Tienen que ver el tema de seguridad, en Palacio hay varios mecanismos para la seguridad del mandatario”, concluyó.

