Este 28 de julio, Pedro Castillo Terrones asumió el mandato constitucional como nuevo presidente de la República. Tras jurar al cargo ante el Congreso, dirigió su primer mensaje a la Nación desde el hemiciclo, donde reiteró varios de sus ofrecimientos de campaña.

Algunos de los anuncios más resaltantes tuvieron que ver con medidas frente a la pandemia, un proyecto de reforma constitucional que viabilice la generación de una Asamblea Constituyente, la redistribución de la publicidad estatal a medios regionales y la creación del ministerio de Ciencia y Tecnología.

Además, prometió que su gestión no buscará estatizar la economía y que prescindirá de residir en Palacio de Gobierno, pues este se convertirá en sede de un reformado “Ministerio de las Culturas”. Entre otras propuestas, estuvo también el retorno del servicio militar obligatorio para jóvenes desocupados y la regulación de un plazo de 72 horas para la expulsión de personas extranjeras que delincan en territorio nacional.

Acabado el discurso del presidente Castillo, El Comercio recogió los comentarios de voceros y representantes de las bancadas parlamentarias. Aquí las ampliaciones de cada congresista sobre la nota que asignaron:

Congresista Grupo parlamentario Nota que le da al mensaje

del presidente Castillo Jaime Quito

(vocero alterno) Perú Libre 19 Edgar Tello Perú Libre 18 Eduardo Castillo

(vocero alterno) Fuerza Popular 10 Eduardo Salhuana

(vocero titular) Alianza para el Progreso 14 Karol Paredes

(vocera alterna) Acción Popular “Buena” Elvis Vergara Acción Popular 12 Alejandro Cavero Avanza País 05 Ruth Luque

(vocera alterna) Juntos por el Perú 18 Alejandro Muñante

(vocero alterno) Renovación Popular 05 Digna Calle Podemos Perú 06 José Jerí

(vocero titular) Somos Perú-Partido Morado 17 Flor Pablo Somos Perú-Partido Morado Prefirió no colocar un número,

pero lo consideró “conciliador”

Jaime Quito, vocero alterno de Perú Libre: “Yo le pongo 19; el mensaje ha planteado prioridades”

“ El presidente Pedro Castillo le ha dado prioridad al tema de la salud, al plan de vacunación, y ha reafirmado el tema de la Asamblea Constituyente. Esta última permitirá la participación de los distintos sectores de la población, de la ciudadanía y, a raíz del Bicentenario, es la mejor forma de expresión de la democracia de un pueblo. El presidente ha reconocido, además, a las distintas culturas y pueblos del país, que han sido olvidados en todo este tiempo. El Ministerio de Culturas recoge esa idea y ese compromiso. De otro lado, plantear la creación del ministerio de Ciencia le daría valor agregado a nuestros recursos naturales y a la producción de nuestra propia tecnología”.

Edgar Tello, congresista de Perú Libre electo por Lima: “Nota 18; recogió lo que todo peruano ha esperado por muchos años”

“En el mensaje, se reiteraron compromisos de campaña que el profesor Pedro Castillo y la bancada de Perú Libre han planteado para poder resolver esas grandes brechas de desigualdad que ha generado este modelo económico neoliberal, abandonando a una gran mayoría de peruanos. No se dejó de lado a los peruanos que viven, por ejemplo, sin servicios básicos en asentamientos humanos, o a los escolares que no tienen conectividad para estudiar. Ese rescate de la deuda social, de la agricultura, la salud, y otros, es el reflejo de compromisos que se van a ejecutar. Le pondría 18 porque esperemos que el Congreso contribuya. El Congreso tiene una mesa directiva que no es la del partido Perú Libre ni de la lista de consenso, pero esperamos apoyo a la gobernabilidad”.

Eduardo Castillo, vocero alterno de Fuerza Popular: “Yo le pondría 10; le faltó explicar la manera de llevar a cabo las propuestas″

“Me ha parecido un discurso con buenas intenciones, bastante ‘campañero’. Nosotros vamos a esperar que los ministros vengan y den una explicación de cómo se va a aplicar cada una de las propuestas que el presidente Castillo ha leído en el Congreso de la República. Como congresista piurano, particularmente, me hubiera gustado mucho que estén más incluidas las regiones. Pero, como bancada, lo que ha leído nos despierta atención y necesidad por saber cómo lo va a realizar. Le pondría 10 de 20 porque faltó esa explicación. Parecía un discurso de campaña más que un mensaje a la Nación. Lo que queremos es contenido. Además, nosotros tenemos desde campaña una posición muy fuerte con respecto al tema de la Asamblea Constituyente. Entiendo, según lo que ha dicho, planteará una reforma para poder incluir en la Constitución Política la figura. Todo lo que sea constitucional, nosotros lo revisaremos. Por el momento, el planteamiento no tiene cauce legal ni constitucional”.

Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso: “Sería un 14; creo que pudo ser un mensaje de mayor concertación y visión de futuro”

“Fue un mensaje equilibrado, que recogió los sentimientos de la población. No ha habido mayores sorpresas en sus anuncios. Lo de la Asamblea Constituyente se planteó de manera saludable, en un marco constitucional. También es importante que haya incidido en el tema de salud, educación, reactivación económica, agricultura, pequeñas y microempresas, minería, responsabilidad social de las empresas mineras. Me parece bien que el presidente Castillo haya hablado de planes de corto plazo, pero el país necesita un norte, una prospectiva de acá a cinco o diez años. No nos ha hablado de la reforma del Estado, de la reforma política, de la reforma de la gestión pública y la modernización del Estado o de un Estado digital, de mejorar la eficiencia del gasto público... En educación, quizá pudo incidir un poco más en el regreso a clases presenciales. Tampoco explicó cómo haría para que la vacunación sea realmente universal hacia diciembre de este año. Quizás faltó qué cosa va a asignar su gobierno. ¿Se lo va a asignar la Asamblea Constituyente o el hecho de no vivir en Palacio de Gobierno y darle el espacio a un ministerio? Hubo temas accesorios y no tan de fondo. En cuanto al servicio militar obligatorio, creo que tuvo una mirada parcial del problema de la desocupación entre los jóvenes”.

Karol Paredes, vocera alterna de Acción Popular: “Como discurso, buena nota, pero tengo que esperar los hechos”

“ No podría especificar una puntuación numérica. En términos teóricos y de discurso, creo que estuvo bien. Pero nosotros necesitamos no solo sueños ni ideales, sino cosas reales para nuestra gente. Como parte de la bancada, consideramos que el mensaje ha sido bastante inclusivo y esperamos que se pueda cumplir en gran parte. También es importante que esos ofrecimientos tengan sostenibilidad en el tiempo y viabilidad presupuestaria. La creación de un ministerio de Ciencia es importante para el desarrollo de la investigación y la innovación en el país. En cuanto a lo del servicio militar, considero que tenemos una enorme responsabilidad con los jóvenes para su oferta formativa, educativa y laboral”.

Elvis Vergara, congresista por Ucayali de Acción Popular: “Probablemente, un 12; pudo tener más sustento el mensaje”

“ El presidente mencionó algunos gastos del tesoro público para cubrir algunas necesidades, pero no dijo cómo se van a implementar. Sobre las medidas económicas anunciadas, no sabemos si hay recursos necesarios. Lo bueno es que el mensaje no fue tan radical como se creía que sería. Sin embargo, en el caso de la Asamblea Constituyente, nosotros no coincidimos. Consideramos que no es necesaria una Asamblea Constituyente porque la misma Constitución da apertura para modificaciones necesarias. Por la gobernabilidad, creo que tenemos que apoyar lo viable y sin dejar de fiscalizar”.

Alejandro Cavero, congresista por Lima de Avanza País: “Yo le pondría un 05; me parece que no ha estado a la altura”

“ El presidente Castillo no ha mencionado cómo va a cumplir sus promesas y ha contribuido a continuar la polarización y la confrontación. Es una lástima que haya vuelto en insistir en el tema de la Asamblea Constituyente, sabiendo que es un tema que polariza al país y sobre el que la mayoría de las fuerzas políticas están en contra. Por otro lado, ha dado una serie de promesas de gasto público y de incrementar el tamaño del Estado, pero ninguna idea de cómo va a lograr que en el Perú se reactive la economía y la inversión privada para financiar, precisamente, lo que ha ofrecido. El señor Castillo debe recordar que no está heredando un país en bonanza, sino uno con una severísima crisis sanitaria y económica. Además, es preocupante la propuesta de volver al servicio militar obligatorio, que sería un grave error y que muestra su posible tinte autoritario ”.

Ruth Luque, congresista por Cusco de Juntos por el Perú: “Le pondría 18; creo que se necesitaba mayor explicación sobre el tema del servicio militar”

“Creo que fue un mensaje de mucha esperanza, de reconocimiento, además, a los pueblos indígenas, afroperuanos, a un amplio sector de la población que nunca ha sido mencionado explícitamente en un mensaje a la Nación. Por otro lado, ha fijado las orientaciones generales de un gobierno que intenta generar una ciudadanía de cambio. También ha priorizado temas fundamentales, como la salud y la economía. Y ha sido importante el gesto con respecto al tema de la Asamblea Constituyente, cuando ha hecho mención sobre que este tiene que ser un proceso que se dialogue y debate, siguiendo los mecanismos legales. Ha sido un mensaje claro, de reivindicación a la población. Sobre el servicio militar, creo que necesitó un mayor esclarecimiento. El servicio militar es voluntario y creo que, más bien, la política tiene que apuntar a promover mayores oportunidades laborales a los jóvenes. Con respecto al anuncio del plazo de 72 horas para la salida del país de personas extranjeras que delinquen, me parece que quienes efectivamente delinquen deben ser sancionados como corresponde. Sin embargo, creo que el anuncio no toma en cuenta la situación de migración y de muchos refugiados, especialmente, de venezolanos. La política debe encaminarse a una garantía de derechos para todos, sin estigmas, sin excepción y sin discriminación ”.

Alejandro Muñante, vocero de Renovación Popular: “Le pongo un 05 porque solo han sido buenas intenciones”

“ Considero que sus ideas no las ha aterrizado. No se ha mostrado mayor detalle en sus promesas y ha señalado que va a presentar un proyecto de ley de reforma constitucional para una Asamblea Constituyente; cosa que, evidentemente, en estos momentos, lo único que genera es más incertidumbre sobre la población y más dudas que certezas en cuanto a la ansiada recuperación de nuestra economía. Su mensaje se ha basado, principalmente, en un aumento drástico del gasto público sin decirnos cómo lo hará y cuándo lo hará. La reactivación económica, que es pieza fundamental para e viabilizar todas las promesas que ha hecho en este primer mensaje al Congreso de la República, es sumamente importante. Sin embargo, sobre ello no ha habido mayor pronunciamiento. Me llama también mucho la atención de que varias de sus propuestas hayan sido promesas de campaña de Rafael López Aliaga, como por ejemplo la creación del tren de la costa, al que él ha denominado el tren Grau. También la lucha contra el hambre, la eliminación de los monopolios, el aplazamiento de las deudas y la regulación de la publicidad estatal han sido promesas de campaña del candidato de Renovación Popular y el señor Pedro Castillo, prácticamente, las ha expropiado para su discurso”.

Digna Calle, congresista por Lima de Podemos Perú: “Un 06″

“ No ha dicho cómo se van a financiar las medidas que anunció y más cuando tenemos un presupuesto disminuido por las medidas económicas adoptadas durante la pandemia. Asimismo, los anuncios que involucran la creación de un ministerio o, por ejemplo, al banco de la nación, PetroPerú , entre otros, lo que llevarán es a hacer más grande el Estado. Deberíamos apuntar en hacerlo más eficiente ”.

José Jerí, vocero de Somos Perú, bancada unida con la del Partido Morado: “Creo que le daría un 17; creo que no era el momento para ahondar en lo de la Asamblea Constituyente”

“ Hubiera sido mucho más específico si dijese que la Asamblea Constituyente fuese parte de su política de los 5 años, pero no tocarlo de inicio. Aunque en el fondo sabemos, que procedimentalmente hablando, toma tiempo, la ciudadanía pudo haberlo tomado como si fuese un tema inmediato. Eso puede generar falsa expectativa en la población y complicaciones a la hora de ver el tema en el Congreso o hasta una fricción con el gobierno. Es por eso que no le doy más calificación. Por lo demás, ha sido un mensaje que recoge bastante de los pedidos, no solamente de su campaña o de su propuesta política, sino que recogió varios mensajes de otros partidos políticos, como por ejemplo el de Somos Perú. Nos hemos sentido identificados con propuestas ofrecidas también en campaña por nosotros, con el tema educativo, cultural, de reactivación económica. En el tema de las personas extranjeras que delinquen, habría que revisarlo con mesura y prudencia. Sobre el servicio militar obligatorio, aún no hemos conversado en bancada sobre una posición, pero a título personal podría decir que si el servicio militar tiene un ecosistema educativo complementario y de calidad, sería positivo. Pero tenemos que discutirlo”.

Flor Pablo, congresista por Lima del Partido Morado, integrante del grupo Somos Perú-Partido Morado: “No estoy de acuerdo con calificaciones numéricas; ha sido un mensaje conciliador”

“Hubo un balance positivo en el mensaje del presidente Pedro Castillo. Ha sido un mensaje conciliador, de respeto a los poderes del Estado y que ha buscado dar tranquilidad. Resalto el énfasis en el cierre de brechas y la urgencia de atención a la pandemia. Saludo que haya priorizado la primera infancia, declarar en emergencia la educación, articular el sistema de salud, reactivar la economía y generar empleo, luchar contra la corrupción. También felicito que haya incluido acciones dirigidas a las mujeres, como el fortalecimiento de ollas comunes, la creación de un sistema nacional de cuidados de personas dependientes y la atención gratuita para casos de violencia sexual. También me parece relevante la reivindicación de la multiculturalidad de nuestro país con su propuesta de reestructurar y hacer un Ministerio de las Culturas, así como la promoción y valoración de nuestros pueblos y lenguas originarias. Para lograr todo esto, se requiere un gabinete con capacidad técnica, política y ética. El nuevo gobierno no debe darle espacio a personas cuestionadas ni inmersas en casos de corrupción ni violencia. Confío en el que el presidente Castillo tome las mejores decisiones poniendo la estabilidad y el bienestar de las peruanas y peruanos en primer lugar”

