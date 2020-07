No es reciente la pugna de poderes entre los máximos funcionarios que se encargan del desarrollo y manejo del Ministerio Público. Por el contrario, los avatares han estado presentes desde que empezó su vida institucional y sobre todo, al interior de la Junta de Fiscales Supremos, cuya recomposición ha sido marcada por una lucha de poderes y denuncias en su seno institucional.

La reciente Junta de Fiscales Supremos, que había estado integrada por cinco titulares, no había estado ajena a ello. Los desacuerdos eran, inicialmente, discutidos a puerta cerrada; y luego, la acusaciones y respuestas fueron trasladadas a la esfera pública.

Con ello, quedó evidenciado que eran dos las facciones internas de fiscales supremos: Un primer grupo, integrado por Zoraida Ávalos (titular del Ministerio Público) y Pablo Sánchez . Y, el segundo, había estado encabezado por Pedro Chávarry (suspendido por la Junta Nacional de Justicia) e integrado por Tomás Gálvez (suspendido también por la JNJ) y Víctor Rodríguez Monteza (investigado por la JNJ).

Los tres últimos magistrados, son precisamente quienes vienen siendo investigados como parte de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, develada en 2018. Una red que se habría dedicado a traficar plazas laborales para terceros al interior del sistema de justicia, a cambio de favores o prebendas económicas.

Desde que inició el caso, los enfrentamientos entre los máximos representantes del Ministerio Público, han sido muchos. La última, es la denuncia constitucional que presentó Tomás Gálvez Villegas contra Pablo Sánchez, quien lleva adelante las investigaciones contra los altos funcionarios implicados en la red criminal ante mencionada.

A ello le han antecedido intercambios de acusaciones y adjetivaciones públicas contra Sánchez por parte de sus investigados y también la respuesta –más mesurada- de este último. Las desavenencias han generado que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, salga a poner orden y aclare entredichos.

Existe un sexto fiscal supremo titular que si bien no tiene actividad en la Junta de Fiscales Supremos, en pocas semanas se reintegrará a esta instancia. Se trata de Luis Arce Córdova, que actualmente se desempeña como miembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por designación del Ministerio Público; y cuyo cargo culmina el 25 de julio próximo.

Arce, también viene siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Así las cosas, dos años después, las acusaciones en torno al caso Los Cuellos Blancos del Puerto, fueron el derrotero para que la JNJ decidiera suspender por seis meses en sus funciones a Pedro Chávarry. Y, en un tiempo más prudente, podría suceder lo mismo con Rodríguez.

La JNJ, antes, ya había suspendido a Tomas Gálvez en sus funciones también por el plazo de 6 meses.

Esto, ha cambiado todo el escenario de la Junta de Fiscales Supremos, quedando conformada ahora por solo tres integrantes titulares como encargados del máximo órgano del Ministerio Público.

-Caso Pedro Chávarry-

La decisión para suspender en sus funciones al fiscal supremo Pedro Chávarry Vallejos, fue tomada de manera unánime por la Junta Nacional de Justicia, que consideró necesaria aplicarla por el beneficio del interés público a fin de salvaguardar la independencia del sistema de justicia.

Ello, debido a que podría obstaculizar las investigaciones que se le siguen en la vía penal por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto y la sustracción de documentos de una oficina que fue lacrada en el Ministerio Público, cuando se allanó como parte de las investigaciones contra Fuerza Popular (FP) y su lideresa, Keiko Fujimori, en enero del 2019.

Según el pleno de la JNJ, Chávarry habría faltado a la verdad, al Código de Ética, y violado la Ley de Carrera Fiscal. Y, podría usar su cargo de fiscal supremo para perturbar a testigos de otras investigaciones ajenas a la JNJ.

“La medida cautelar trae consigo el impedimento en el ejercicio de toda atribución propia del cargo. Pero, como contraparte, evita el riesgo de afectación al procedimiento disciplinario inmediato, que podría materializarse desde la alta posición que ocupa el fiscal investigado”, explica la resolución.

La decisión, al igual que en el caso de Tomás Gálvez, es de ejecución inmediata. Por tanto, Chávarry ya no podrá seguir ejerciendo funciones o teniendo voz de voto al interior de la Junta de Fiscales Supremos y menos, en el Ministerio Público.

Chávarry, quien ocupó el máximo cargo de fiscal de la Nación entre 2018 y 2019, es objeto de un proceso disciplinario ante la JNJ por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

En 2018, se propalaron un conjunto de audios en los que se escuchaba al funcionario dialogar con el exjuez supremo César Hinostroza, investigado también como presunto integrante de la mencionada organización criminal.

A ello, se sumó un informe fiscal previo que alertaba de los presuntos vínculos del entonces Fiscal de la Nación, con la red criminal. Por ello, tras una investigación, el fiscal supremo fue incluido en las pesquisas de su propia institución en setiembre del 2019, por presuntos delitos de criminalidad organizada y otros.

Pero no es el único caso por el que debe responder. En la vía penal, recientemente, la Corte Suprema dispuso que se reabra un proceso penal en su contra, por presunto encubrimiento real.

Según la denuncia, cuando ejercía como Fiscal de la Nación, pretendió acceder al acuerdo de colaboración eficaz que la institución firmó con la empresa Odebrecht para empezar su proceso de colaboración. Ello, pese a que no tenía competencia sobre el acuerdo.

También se encuentra pendiente que el Congreso emita un pronunciamiento sobre la denuncia constitucional que interpuso la actual fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en su contra por presunto atentado contra la conservación e identidad de objeto (instigador).

El caso está vinculado a la irrupción en una oficina lacrada del Ministerio Público en enero del 2019, y de la sustracción de documentos en la misma que habría estado vinculado con la investigación que se sigue contra el partido Fuerza Popular (FP).

Este diario pidió al fiscal y a su defensa legal un pronunciamiento sobre el pedido de suspensión, pero no fue posible.

Chávarry, siempre ha negado cualquier acto ilegal o irregular que pueda generar acciones penales. También ha dicho que los audios se han descontextualizado para perjudicarlo, calificando las imputaciones en su contra como una “patraña”.

-El primer suspendido en sus funciones-

La semana pasada, la JNJ dio a conocer su resolución en la que disponía la suspensión en sus funciones del fiscal supremo Tomás Gálvez, por seis meses. La decisión se conoció siete días después de que el magistrado sustentó sus argumentos de defensa.

Durante los seis meses de suspensión, el funcionario no podrá ejercer ningún cargo, ni tomar decisiones dentro de la Junta de Fiscales Supremos.

La propuesta se desprende, esencialmente, del contenido de los audios de los Cuellos Blancos del Puerto, que llevaron a pensar al ponente de la JNJ, que Gálvez no se habría manejado con la idoneidad que significa portar el cargo de magistrado supremo. Y que, por el contrario sería una persona cuya actuación “denotaría una enorme facilidad para transgredir las exigencias éticas y legales que debe observar un alto fiscal en jerarquía”.

La propuesta de suspensión se fundamenta en que, según los audios, el fiscal habría solicitado al exjuez supremo César Hinostroza -investigado en el mismo caso en la fiscalía- para que ayudara a un sentenciado por tenencia ilegal de armas, por el apoyo irregular para el fiscal Walter Delgado, por presuntos gestiones en el caso Corefo; y también por sus declaraciones en entrevistas públicas.

Ante ello, el magistrado Tomás Gálvez, sostuvo que todas las imputaciones en su contra nacen por exigir una investigación contra la empresa Odebrecht –actual colaboradora eficaz en el esquema Lava Jato- y que no tiene ninguna relación con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Conceptos como el interés público, desmedro de la imagen institucional, conducta idónea, conducta intachable, etcétera; todos esos conceptos indeterminados que jamás pueden usarse para aplicar una infracción, una sanción y menos para imponer una medida cautelar. No se cumple ningún fundamento para la imposición de esta medida cautelar”, sostuvo Gálvez ante la JNJ.

El integrante del Ministerio Público sostuvo, además, que se vulneraron sus derechos de defensa, ya que no se le ha informado con detalle cuáles son los cargos que sustentan el proceso disciplinario.

“En este caso, no he cometido ningún hecho ilícito, y los hechos que he realizado, que se me imputan, son hechos positivos; son hechos que, creo yo, me enaltecen. Son hechos que he evitado yo una arbitrariedad, no son hechos de corrupción”, alegó.

Su abogado, Luis De la Cruz, expuso ante el pleno de la JNJ que el proceso carece de legalidad pues los audios no fueron incorporados al expediente y por tanto su patrocinado no puede defenderse de algo que no ha reconocido. Y, que en todo caso, se trataría de una falta leve.

-Los escenarios-

La suspensión de Chávarry y Gálvez Villegas por parte de la Junta Nacional de Justicia, como se dijo antes, repercutirá directamente en la estructura de la Junta de Fiscales Supremos.

Y es que, antes, la mayoría al interior de la Junta de Fiscales Supremos había estado compuesta precisamente, por el grupo que viene siendo investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto (Chávarry, Gálvez y Rodríguez). Y, a ellos, se sumaría la próxima llegada del fiscal Arce Córdova (investigado por presunto enriquecimiento ilícito y a quien la JNJ también le abrió una investigación preliminar disciplinaria).

Con ellos, la Junta de Fiscales Supremos debía elegir al sucesor de Arce ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes del 25 de julio. Además, en agosto próximo, también deberán seleccionar a los nuevos representantes del Ministerio Público ante la Academia de la Magistratura (Amag), para suceder a los Sánchez Velarde y Ávalos Rivera.

Si Sánchez Velarde era enviado al JNE, debía apartarse de las investigaciones que sigue por el caso Los Cuellos Blancos a diversos altos funcionarios, entre ellos Chávarry, Gálvez y Rodríguez; ya que el cargo en el ente electoral es a dedicación exclusiva.

Si uno de los fiscales investigados actualmente era designado para cubrir una plaza en el JNE, la situación se tornaba controversial debido a su situación legal. Lo mismo ocurriría, si cualquiera de los tres antes mencionados fuese designado ante el Amag, ente encargado de la formación de jueces y fiscales.

Por lo pronto, el fiscal supremo, Luis Arce, a través de su abogado Alexander Gonzáles, anunció que estaba en contra de que el fiscal supremo Pablo Sánchez, sea enviado al JNJ.

“La posición del señor Luis Arce Córdova es que se respete la visión institucional integral (...) que, si el señor Pablo Sánchez, está investigando actualmente temas relevantes que son de público conocimiento, debería, por un plano institucional, seguir. ¿Por qué razón? de no seguir, sería una suerte de desintegración”, anunció.

Gonzáles, indicó de otro lado que la investigación contra su cliente aún está en una etapa inicial y están recopilando la información para sustentar que todos son ingresos son suficientes para solventar los bienes objeto de cuestionamiento.

Ahora, con solo tres fiscales supremos titulares, la Junta de Fiscales Supremos podría designar a un fiscal supremo provisional ante el Jurado Nacional de Elecciones, como ya se hizo antes cuando el fiscal Eliseo Fernández, fue designado en 2015. Esto, debido a que el máximo órgano del Ministerio Público estaba incompleto, como es el caso.

Pero además, un período de calma al interior del Ministerio Público, podría haber llegado, pues precisamente Chávarry y Gálvez, como obran en las investigaciones en su contra, eran señalados como funcionarios que estaban obstruyendo las investigaciones y perjudicando la estabilidad en la Fiscalía.

