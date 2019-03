"No pertenezco a ningún partido político y voy a dar lo mejor de mí"

Tras su elección como integrante de la comisión especial que elegirá a los miembros de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ), el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Jorge Luis Alva Hurtado, señaló a este Diario que desempeñará el cargo con transparencia.

¿Cuáles son sus expectativas sobre la función que le tocará asumir?

No lo tengo todavía muy claro, pero hemos participado en esta elección para representar a la universidad pública en esta comisión especial. Nos toca una tarea de evaluar antecedentes, de trabajar en conjuntos para elegir a las personas más idóneas y que podamos evaluarlos no solamente por su currículo sino también por referencias que pueda tener el público en general. La idea es hacer esta convocatoria con la mayor transparencia posible.

¿Deberá tener un peso importante en la elección las propuestas de los candidatos para garantizar la reforma del sistema de justicia?

Sí, por supuesto. Y no solo eso, sino también los antecedentes porque tenemos una serie de jueces, abogados, estudios de abogados, que lo único que han hecho es perjudicar al país, esa es mi posición y los estamos viendo en los casos de arbitrajes. Tenemos que tener jueces y fiscales idóneos, probos y que tengan una fuerza moral como ya la tienen algunos.

¿En aras de garantizar la imparcialidad de los futuros miembros de la JNJ, debería modificarse su ley orgánica para evitar que los militantes de partidos puedan postular con solo pedir licencia?

Sí, definitivamente. La política y los partidos políticos han tenido una nefasta actuación en el sistema de justicia. Está el caso de un señor que era asesor de un congresista, pero también era asesor de otro mafioso. No pueden darse esas cosas.

¿También debe volver a incorporarse el concepto de paridad de género en la ley orgánica?

Estoy de acuerdo con la igualdad de oportunidades, pero la igualdad en número es muy relativo. De repente pueden ser más mujeres que hombres, se dará en función de las circunstancias. Por ejemplo en la Universidad Nacional de Ingeniería casi todas las directoras son mujeres porque tienen una gran dedicación y transparencia, y una gran capacidad.

¿Qué responde usted a quienes podrían cuestionar su elección por su cercanía con el presidente Martín Vizcarra?

Mi relación con el presidente es la de un profesor y alumno en la Universidad Nacional de Ingeniería, tenemos bastante diferencia en edad. Cuando él fue director del Proyecto Pasto Grande lo ayudamos técnicamente, pero estamos hablando de más de 20 años atrás. Últimamente ha habido un acercamiento [...] pero yo no soy una persona a la que escuche el presidente.

¿Cuál es su compromiso frente a la ciudadanía respecto a la función que asumirá?

Mi compromiso es total, yo tengo una trayectoria lograda, tengo 70 años de edad, he sido consultor, profesor, árbitro, y siempre he actuado conforme a ley y a mis creencias religiosas y morales. Esa es la mejor garantía de que no va haber ningún trato con algo que sea erróneo o mal orientado a la hora de escoger a los nuevos funcionarios.

¿Y estará al margen de cualquier presión política para esta tarea?

No ninguna, no pertenezco a ningún partido político ni he militado en ninguno. Tengo mis creencias social cristianas, pero no he sido político. He sido sí decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, pero ya no estoy en ese cargo por eso me he permitido aceptar esta posición y voy a dar lo mejor de mi para esta función.