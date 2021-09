Conforme a los criterios de Saber más

El pronunciamiento de la bancada oficialista de Perú Libre pidiendo la renuncia del canciller Óscar Maúrtua es el punto más álgido de la tensa relación entre el ministro y un sector de dicho grupo parlamentario más cercano al partido y a su secretario general, Vladimir Cerrón. En dicho vínculo tirante un personaje clave es el propio primer ministro Guido Bellido.

El jefe del Gabinete ya había dado un adelanto de su ojeriza hacia Maúrtua hace unos días a través de Twitter, cuando cuestionó que el vicecanciller Luis Enrique Chávez declarara que “en este momento la posición del Perú es que desde el 5 de enero no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela”. “Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente [Nicolás] Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, advirtió Bellido en Twitter el 21 de setiembre.

Sin embargo, la advertencia de Guido Bellido parece haber sido solo un primer capítulo. Según fuentes de El Comercio, el propio primer ministro sugirió a la bancada de Perú Libre, la mañana del miércoles, instar a Maúrtua y Chávez a que presenten su renuncia. Ello durante una conversación en el chat del grupo parlamentario en WhatsApp, en el que están Bellido y Cerrón.

Las coordinaciones

Las fuentes relatan que a las 10:19 a.m., la legisladora Kelly Portalatino envió un mensaje refiriéndose a la presentación de Maúrtua ante la Comisión de Relaciones Exteriores el último martes. Ahí, el canciller explicó que la reunión del presidente Pedro Castillo y su homólogo venezolano Nicolás Maduro fue “espontánea”, “no estaba prevista” y refirió que “el Perú no ha roto relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela”.

Portalatino, sin embargo, fue crítica de dicha presentación. “Es lamentable que nuestro canciller no haya respondido objetivamente. Con tal sentido, señor vocero, sugiero pronunciamiento como bancada”, expresó en el chat de la bancada.

A las 10:21 a.m., Silvana Robles, vocera alterna, respaldó a Portalatino para manifestar que “es necesario que la vocería principal emita un comunicado a la brevedad”.

Luego de otras intervenciones, el portavoz titular Waldemar Cerrón remitió un borrador de pronunciamiento que decía “reenviado” en la parte superior. “Para sus comentarios, congresistas. Dentro de una hora se dará por aceptado, muchas gracias”, escribió a las 10:29 a.m.

Sin embargo, dicho documento no era el mismo que difundió la bancada de Perú Libre al mediodía del miércoles. “Canciller Maúrtua y sus ambigüedades frente a la relación con Venezuela”, se titulaba la primera propuesta de comunicado, que no planteaba la renuncia del canciller, pero sí señalaba que “Luis Enrique Chávez no puede continuar un día más como vicecanciller”.

El comunicado inicial compartido en el chat de la bancada de Perú Libre, pero que luego se modificó. De acuerdo a su redacción, se preparó inicialmente el martes por la tarde. (Captura)

Tras otros mensajes, vino la intervención de Vladimir Cerrón a las 10:48 a.m. solo a través de un emoticón con el dedo pulgar hacia arriba. Pero a las 10:54 a.m., apareció Guido Bellido para hacer una acotación que fue determinante: “Tiene que ir, creo, dos cosas: la renuncia inmediata del vicecanciller por contradecir al presidente y también de Maúrtua, debe renunciar en el día, camaradas”. A las 11 a.m., Waldemar Cerrón expresó estar de acuerdo, luego anunció que se difundiría el escrito y Silvana Robles asintió.

En el comunicado modificado que se difundió se acusó al canciller Maúrtua de haber “mostrado su docilidad y falta de firmeza frente a la Comisión de Relaciones Exteriores” y cuestionó su postura en torno a Venezuela.

En diálogo con este Diario, Robles reconoció que Bellido está en el chat por ser congresista, pero negó que haya intervenido. Comentó también que el comunicado es una sugerencia y que la iniciativa partió de ella, Álex Flores y Guillermo Bermejo, legisladores de la bancada que participaron el martes en la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores.

“Que seamos partido de gobierno no significa que le vayamos a decir sí a todo lo que el Ejecutivo diga o haga. Es el partido que está en el gobierno”, subrayó, aunque sostuvo que si Maúrtua no renuncia —como piden— no se tomará alguna acción, porque es el presidente Pedro Castillo el que tiene la última palabra.

Robles sí señaló que la coordinación fue virtual, se envió una propuesta al grupo de WhatsAapp y se dio un tiempo para que los legisladores hagan observaciones, pero aseveró que “absolutamente nadie” hizo alguna objeción. “Si no han estado de acuerdo, no lo han dicho”, sentenció.

Tras la sesión del Consejo de Ministros, Bellido declaró a la prensa la noche del miércoles no tener información del pronunciamiento de la bancada. “Todavía no tenemos el informe nosotros. Acabamos de terminar desde las doce de la mañana hasta hace unos minutos la sesión del Consejo de Ministros. Seguramente ya nos van a alcanzar este pronunciamiento y también se tomará la decisión que corresponde”, explicó.

Bellido ha negado anteriormente distintos episodios que lo han involucrado. Uno es la agresión verbal denunciada por la legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos. También descartó que se haya discutido en el Gabinete y sometido a votación —el miércoles 15 de setiembre— un proyecto de decreto supremo en torno a los restos del genocida Abimael Guzmán. La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, lo contradijo posteriormente al decir que sí se abordó el tema, mientras que el ministro de Cultura, Ciro Gálvez, afirmó que el caso sí se conversó del asunto e incluso se votó.

El comunicado final difundido por Perú Libre al mediodía del miércoles. (Captura)

Molestia

“De qué vale oponerse. Ya todo está consumado”, comentó otra de las fuentes consultadas por este Diario del ala donde confluyen los legisladores de Perú Libre denominados ‘moderados’ y los docentes cercanos a Castillo.

Este Diario pudo conocer que unos seis parlamentarios conversaron al respecto, y consideraron que el tema debió verse internamente, pues de lo contrario es un “petardeo” al Ejecutivo.

Sin embargo, no tomaron alguna acción, pues reconocieron que en la bancada “la situación es tirante”. “Eres el primer ministro, ¿cómo le vas a tirar barro a alguien que trabaja en tu Gabinete. Es su Gabinete, que ponga orden en el Gabinete él, pero por qué nosotros”, agregaron.

Este Diario conversó al respecto también con el parlamentario Luis Kamiche, quien dijo haber tomado conocimiento de comunicado luego de su publicación. “Yo no estoy de acuerdo con ese tema, a mí no me preguntó nadie. Y eso a mí no me gusta […] En un ambiente democrático debe haber concertación y diálogo, si no hay concertación y diálogo no hay democracia”, indicó.

Juego sucio

Para la politóloga Kaherine Zegarra, el pronunciamiento de Perú Libre es una muestra de que hay una clara rivalidad en el gobierno, lo cual es negativo para el impulso de políticas públicas. “Estamos viendo una jugada sucia por parte del mismo Guido Bellido. Tendría que tener como primer objetivo el bienestar del Perú y el mejoramiento de políticas públicas. Parece que no guarda respeto a las decisiones del propio presidente y esto, sin duda, genera un desgobierno”, opinó.

Zegarra recordó que quien decide la designación de los ministros y los lineamientos del gobierno es el presidente de la República, por lo que la postura de un sector de la bancada de Perú Libre, por el contrario, desestabiliza a la gestión del mandatario que el propio Bellido representa e implica lo contrario respecto a lo esperado del partido de gobierno como un aliado.

“Es una especie de desautorización a las decisiones del presidente”, añadió.

El excanciller Eduardo Ferrero lamentó la situación y apuntó que “refleja la división que hay dentro del gobierno respecto del manejo de la política exterior”. A su juicio, el ministro Maúrtua tiene un adecuado manejo del sector y de la posición peruana sobre Venezuela.

“El canciller Maurtua está actuando dentro de la tendencia adecuada. Las diferencias tienen que ser resueltas por el presidente Castillo. No es bueno para el país estas diferencias públicas, ideológicas. Es una decisión del presidente no del señor Bellido, el presidente de la República dirige la política exterior del Estado, no el primer ministro”, concluyó Ferrero y apuntó respaldar la línea referida a que “no se puede decir que el gobierno de Nicolás Maduro es legítimo”.

