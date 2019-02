Los roces de los dirigentes de Peruanos por el Kambio con el Ejecutivo

El Comité Nacional de Política del partido Peruanos por el Kambio (PpK) se reunió este sábado con el fin de fijar una nueva posición sobre el gobierno del presidente Martín Vizcarra.

Aunque Peruanos por el Kambio es, en teoría, el partido del Gobierno, la relación de esta organización política con el Ejecutivo no ha sido estrecha ni buena. Más bien ha habido roces y diferencias de algunos dirigentes del partido con el Ejecutivo.

A continuación, presentamos el comportamiento político que han tenido los principales dirigentes de Peruanos por el Kambio y sus diferencias con el Ejecutivo desde que Pedro Pablo Kuczynski llegó a Palacio de Gobierno hasta que este fue reemplazado por Martín Vizcarra.

Salvador Heresi, fundador del partido y actual secretario general nacional, se encuentra alejado del oficialismo a tal punto que renunció el 11 de noviembre a la bancada del partido y ahora forma parte de la nueva bancada Acción Republicana, que está buscando su inscripción.

Heresi no solo se alejó de la bancada por sus discrepancias con el entonces vocero Gilbert Violeta. También cuestionó la falta de coordinación para las reuniones de la bancada con el presidente Martín Vizcarra.

El punto más alto de las asperezas con el Ejecutivo se dio el 13 de julio del 2018, cuando el presidente Vizcarra le pidió a Heresi su renuncia al cargo de ministro de Justicia tras la aparición de un audio en el que se le escucha conversar con el destituido juez César Hinostroza, en días previos a la realización de la VIII Cumbre de las Américas, que se desarrolló en abril pasado.

—No nos sentimos oficialistas —

La relación de Gilbert Violeta con el Ejecutivo ha sido ondulante. Ha habido momentos en que, siendo vocero de PpK, cuestionó con dureza al gobierno de Vizcarra por no tomar en cuenta a la bancada oficialista y no reunirse con ella. “Somos muchos los que no nos sentimos oficialistas. Hemos acordado poner en evaluación permanente nuestra posición frente al gobierno. Quiero pensar que todavía hay posibilidad de trabajar juntos”, dijo en junio del año pasado.

Violeta renunció en noviembre a la presidencia del partido que Kuczynski le encargó en julio del 2016. Lo hizo luego de haberse retirado también de la vocería de la bancada y tras el retiro simultáneo de tres miembros de ese bloque parlamentario: Guido Lombardi, Salvador Heresi y Patricia Donayre.

Violeta ha cuestionado duramente a César Villanueva, presidente del Gabinete. “Hace más de dos meses no hay reuniones entre el premier y la bancada. Eso es lamentablemente para una bancada que tiene que defender día a día las iniciativas del gobierno”, se quejó el 9 de diciembre.

Otro dirigente de Peruanos por el Kambio que también se ha quejado constantemente de la poca importancia que el Ejecutivo le ha dado al partido es Jorge Villacorta, actual secretario nacional de organización, quien en febrero del 2017 criticó públicamente la falta de presencia de su partido en el Ejecutivo, cuando Kuczynski estaba como presidente."El Gabinete estaba lleno de técnicos y tecnócratas que no están dando resultados y no tienen una visión política", dijo en ese momento.

En realidad, desde que Kuczynski llegó a Palacio de Gobierno, Villacorta exigió puestos en el Ejecutivo para militantes del partido. Y a él lo designaron como asesor técnico del despacho presidencial en asuntos de prevención y control de conflictos sociales, pero duró poco. Renunció en octubre del 2016 tras perder los papeles en una acalorada mesa de diálogo con nativos de la comunidad de Saramurillo de Loreto.

Más recientemente, Villacorta participó en el 2018 en las elecciones para la alcaldía de Lima como candidato de Peruanos por el Kambio y quedó en el último lugar. “Yo creo que es un duro golpe para el partido. Es una llamada de atención por haber hecho las cosas mal, por las expectativas que se generaron en el 2016 y que terminaron con la vacancia del presidente Kuczynski”, comentó.

Menos conflictiva ha sido la relación que ha tenido Jorge Meléndez, también miembro de la Comisión Nacional de Política de PpK, con el Ejecutivo. Fue uno de los pocos miembros del partido que integró el Ejecutivo, en la época de Kuczynski. En enero del 2018 juró como ministro de Desarrollo e Inclusión Social y estuvo en ese cargo hasta el 2 de abril de ese año.

Actualmente, el representante de Loreto es vocero de la bancada y también ha cuestionado a la presencia de Villanueva en el Ejecutivo. "Creemos que Villanueva agotó su ciclo y entramos a una nueva etapa en la cual el presidente Vizcarra debería refrescar su Gabinete", dijo en diciembre del año pasado.