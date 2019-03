Salvador del Solar: el perfil del nuevo titular de la PCM

Salvador del Solar asumirá la presidencia del Consejo de Ministros, tras la renuncia de César Villanueva al cargo, confirmaron fuentes de El Comercio.

El nuevo primer ministro nació el 1 de mayo de 1970 y es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú​. Además, cuenta con una maestría en Relaciones Internacionales en la Syracuse University - Maxwell School, pero, en paralelo, es conocido por su trayectoria como actor de televisión, teatro y cine que desarrolla desde 1994.

A su vez, Salvador del Solar completó un programa de Análisis y Resolución de Conflictos en la misma casa de estudios, ubicada en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos). Además, dictó cursos de Comunicación Política en la facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP.

Como se recuerda, Salvador del Solar también estuvo al mando del Ministerio de Cultura desde diciembre de 2016 hasta diciembre del 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Durante su gestión, hubo una polémica por la muestra denominada“Resistencia visual 1992. Carpeta colaborativa”, que se dio en el Lugar de la Memoria (LUM). Simpatizantes del fujimorismo realizaron cuestionamientos considerando a la exposición como un ataque al grupo político. El hecho ocasionó el retiro de la confianza a Guillermo Nugent, director del museo.

El ministro de Cultura, Salvador del Solar, afirmó por entonces que el Lugar de la Memoria (LUM) no debe ser un sitio para el activismo político e indicó que la muestra “Resistencia Visual 1992” no debió exponerse en el recinto. Pero precisó que su despacho no levantó la exposición, porque el Gobierno no es uno que censure y negó presiones desde Fuerza Popular.

Salvador del Solar renunció al cargo de ministro de Cultura el 27 de diciembre del 2017. Meses después, en diálogo con Canal N, explicó que se alejó por estar en contra del indulto otorgado por el ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski al ex presidente Alberto Fujimori.

"Lamento haberme ido por discrepancias por una decisión del presidente. Me fui triste, descontento por el tema del indulto. Yo estaba en contra de un indulto humanitario", refirió.