La jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, afirmó que la administración de Francisco Sagasti le está dejando al presidente electo Pedro Castillo “un país más ordenado en términos de gestión”. Agregó que también le heredan vacunas contra el COVID-19 y un plan de vacunación para terminar de inmunizar a los mayores de 18 años a fin de año.

En entrevista con El Comercio, Bermúdez explicó que es necesario que el JNE entregue sus credenciales a Castillo para iniciar le proceso de transferencia.

— Desde el gobierno ya tienen listos a sus equipos de transferencia. ¿Qué es lo que falta para iniciar este proceso? ¿Es necesario que el presidente electo Pedro Castillo reciba sus credenciales del JNE?

Mire, en realidad, nosotros ya hemos formado los equipos de transferencia de cada ministerio al 31 de mayo. Es decir, hace más de un mes. Mañana [miércoles] concluye el plazo para que nosotros terminemos de subir la información de la gestión de cada sector a una plataforma web que ha creado la Contraloría. Acto seguido lo que corresponde es que el señor Castillo, una vez que reciba sus credenciales [por parte del JNE], designe a su equipo técnico, puede hacerlo inmediatamente [tras ser acreditado como presidente], porque la Contraloría tiene que habilitarlos para que ellos puedan acceder a esta plataforma. Los equipos de quien recibe la transferencia se llaman equipos revisores, porque van a revisar la información que nosotros hemos colocado en esta plataforma.

— ¿Para que inicie la transferencia, sí o sí antes Castillo debe recibir sus credenciales o basta con a proclamación de los resultados?

La Contraloría tendría que establecer una disposición específica, porque se entiende que una vez que el presidente recibe sus credenciales, ahí es que recién puede acreditar ante terceros, ahí es que tiene el poder de designar a una comisión receptora. Yo espero que el JNE le entregue las credenciales a la brevedad. Toda la información del aparato público es transparente, ellos [Perú Libre] ya pueden estar revisando la página de transparencia económica del MEF. Nosotros en la página web del gobierno del Perú estamos subiendo toda la información que hemos presentado en las conferencias de prensa que hemos denominado “transferencia con transparencia”. Pero, hasta este momento, ninguna persona [de Perú Libre] ha tomado contacto conmigo o con el Ejecutivo para iniciar el proceso, porque están esperando que el presidente elegido reciba sus credenciales.

— Esta mañana usted refirió que “una semana es insuficiente” para realizar una transferencia. ¿Cuántos días como mínimo se requieren? ¿Es posible que el proceso, en un nivel de detalle, continúe post 28 de julio?

Sí, en realidad, yo me he referido que es insuficiente si lo comparamos con los procesos de transferencia de gestiones anteriores, que han sido de un mes. Pero también recordé que nosotros, como gobierno de transición, prácticamente no hemos recibido sino la información en papel, nadie nos ha entregado el cargo en un proceso que estamos haciendo nosotros. Acuérdese que en menos de dos semanas tuvimos dos presidentes, salió el presidente Vizcarra con todo su Gabinete, entró el presidente Merino con todo un Gabinete, y luego salió y entramos nosotros. Entonces, la transferencia en realidad se da en varios niveles, a nivel administrativo con la información que se sube a la plataforma en contraloría, ellos [Perú Libre] tienen su comisión revisora, que sí va tener que hacer un trabajo intenso. Ellos son los que van a tener que revisar toda la información que está colgado ahí.

Y hay una transferencia ya más política que haremos el día 30 de julio, porque el 29 es feriado, en la cual ya cada exministro le entrega al ministro nombrado, el cargo donde la documentación está impresa. Y a la vez sostiene una reunión de trabajo para hacerle las precisiones que se requieran. Adicionalmente, nosotros con el presidente Sagasti nos hemos comprometido a estar a disposición por si requiere de alguna información complementaria.

— El presidente Sagasti ha referido que los ministros tienen disposición a continuar apoyando en el proceso de transferencia más allá del 28 de julio. ¿En concreto, qué significa eso?

Significa que si nos llaman a una reunión de trabajo para profundizar sobre algún tema que han revisado y quisiera tener un poco más de información o nuestro punto de vista, nosotros estaremos disponibles. Por ejemplo, nosotros hemos tenido mucha vinculación con el sector privado, que nos ha apoyado en el proceso de vacunación, no solo en Lima sino a nivel descentralizado. De repente quieren que los apoyemos en algún contacto, encantados de poder hacerlo. Lo que queremos es que les quedé claro el mensaje de que nosotros si bien dejamos el cargo, estamos a disposición de poder darle orientación que requieran para que las cosas fluyan en la gestión pública.

— Durante las últimas semanas, el Ejecutivo ha realizado “la transferencia con transparencia”. ¿A modo de resumen, qué país le están dejando a Perú Libre?

Bueno, definitivamente, le estamos dejando un país más ordenado del que encontramos en términos de gestión. En segundo lugar, estamos dejando un país con vacunas, un plan de vacunación, con recursos humanos contratados para que continúen atendiendo la pandemia [de COVID-19], y una metodología clara de cómo pueden calificar el nivel de riesgo por provincia y tomar medidas preventivas o de atención reforzada para evitar la propagación del virus. Además, de muchos proyectos de inversión destrabados y otros en curso.

“Nadie va a redibujar un país en un día para otro”, consideró la primera ministra Bermúdez. (Foto: Anthony Niño de Guzmán | Archivo El Comercio)

— El ministro Ugarte le ha sugerido a Perú Libre mantener al equipo a cargo de la vacunación, desde los viceministros hacía abajo. ¿Usted le haría esta misma recomendación al presidente electo Castillo? ¿Un cambio en estas autoridades puede significar un bache?

Definitivamente, el equipo que está encargado de la vacunación es un equipo que ya tiene un trabajo organizado, que ya tiene la confianza de trabajar en equipo, como su nombre lo indica. Lo idóneo es que los equipos técnicos se mantengan, porque nadie va a redibujar un país de un día para el otro, ni un sistema de funcionamiento . Y no solo en el caso del equipo de vacunación, en general los equipos técnicos. Nosotros, por ejemplo, entramos y los equipos son los mismos, lo único que hemos hecho es ajustar más bien las posiciones que son de naturaleza más política. Algunos ministros han mantenido a viceministros que ya venían de gestiones anteriores, otros han optado por cambiarlos, esas son decisiones que tiene que tomar la nueva administración.

Lo que siempre es recomendable es que antes de tomar una decisión se evalúe, si la persona puede adecuarse, si una persona que tiene el cargo de viceministro o viceministra tiene el interés de quedarse y puede adecuarse a la nueva administración, en hora buena, lo que tenemos que garantizar es darle continuidad a los servicios que se prestan a la población.

— ¿Es necesario que algunos ministros, como el de Salud y Economía, se mantengan más allá de 28 de julio por un breve tiempo para asegurar una transferencia eficaz?

Esa es una decisión que le corresponde al futuro presidente del Consejo de Ministros en coordinación con el presidente de la República, porque usted sabe que constitucionalmente quien asume la PCM le hace las propuestas para los ministros de las diferentes carteras al presidente de la República, esa es una decisión que les corresponde a ellos.

— Keiko Fujimori ha calificado de “ilegitima” la proclamación de Castillo. Pero refirió que reconocería los resultados. ¿Cómo toma esta postura? ¿Es la oposición que se requiere?

Como dije, me quedo con su reconocimiento de los resultados electorales. Nuestros organismos electorales, a pesar de que ha sido un proceso bastante difícil para ellos y bastante prolongado, han dado muestras de que han hecho un trabajo eficaz dentro del cumplimiento de los estándares internacionales que existen para calificar esta elección como libre, justa y transparente, lo han dicho las diversas misiones [de observación] nacionales e internacionales.

Creo que ya cerramos una etapa de la elección con la proclamación del presidente de la República, ahora somo sociedad nos corresponde respetar a la autoridad máxima del Poder Ejecutivo y ojalá que desde el Congreso haya un trabajo colaborativo, porque estamos todavía en pandemia. Esta pandemia ha tenido consecuencias graves en términos sanitarios, económicos y en términos de salud mental también. En consecuencia, es deber de las autoridades trabajar de manera colaborativa para superar todos estos problemas.

— El presidente Sagasti, en una entrevista a El Comercio, dijo que sería ideal convocar a Castillo y Fujimori al foro del Acuerdo Nacional “para acordar un mini acuerdo de respeto mutuo y gobernabilidad”. ¿Aún es viable en el corto tiempo que resta para el cambio de mando?

Siempre es viable, porque recordemos que hemos elegido a un presidente de la República para los próximos cinco años de gobierno. Entonces, siempre hay tiempo, el plazo de 28 de julio es para la culminación del gobierno de transición y el inicio de una nueva gestión gubernamental, pero para el diálogo, para los acuerdos, para los entendimientos en función a objetivos nacionales siempre hay tiempo.

— ¿El Ejecutivo observará la norma aprobada por el Congreso saliente sobre la colaboración eficaz? ¿Hay una decisión ya tomada?

No, porque todavía la autógrafa no ha llegado al Poder Ejecutivo, tan pronto llegue tiene que ser examinada técnicamente y en nuestro caso vamos a evaluarla rápidamente, porque los comentarios, de acuerdo a la información que todos conocemos públicamente, no son comentarios favorables a esta iniciativa, así que tendremos que hacer una evaluación técnica rápida para poder tomar una decisión.

— Para finalizar, ¿cuál es el legado de la administración Sagasti?

Yo creo que eso lo tendrá que definir la propia ciudadanía cuando ya no estemos nosotros en la gestión, la ciudadanía tendrá que evaluar y quizás señalar si efectivamente estamos dejando un legado. Lo que sí le puedo asegurar es que hemos dejado nuestro esfuerzo, trabajo y conocimiento al servicio de nuestra patria.