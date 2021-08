Conforme a los criterios de Saber más

Vladimiro Montesinos, el encarcelado exasesor del también condenado expresidente Alberto Fujimori, fue trasladado durante la madrugada de este miércoles al penal Ancón II. El INPE informó esta mañana que el recluso se encuentra en el Establecimiento Transitorio de Lima —del mencionado penal— para posteriormente ser clasificado y enviado a otro recinto.

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, detalló que Montesinos “probablemente ahora ya pasa a su sitio en [el penal] Ancón I”, dijo este miércoles en entrevista con Exitosa. “No se ha podido enviar a Challapalca porque tiene enfermedades crónicas y tiene 76 años de edad. En Challapalca no pueden ir mayores de 65 años”, comentó el ministro. Fuentes de El Comercio comentaron que Montesinos no necesariamente sería recluido en Ancón II.

El Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao (CEREC), donde estaba internado Montesinos, es el recinto dode también cumplen su condena cabecillas terroristas como Abimael Guzmán (quien fue ingresado ahí el 13 de octubre del 2006) y un narcotraficante, informó el INPE a El Comercio.

Recluso 1. Abimael Guzmán Reynoso Cúpula de Sendero Luminoso 2. Óscar Ramírez Durand [Feliciano] Cúpula de Sendero Luminoso 3. Florindo Flores Hala [Artemio] Cúpula de Sendero Luminoso 4. Víctor Polay Campos Cúpula de la agrupación terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) 5. Miguel Rincón Rincón [Francisco] Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) 6. Zoran Mihajlovic Jaksic Narcotraficante

Incidentes

Montesinos y Fujimori iniciaron la negociación de un acuerdo con Abimael Guzmán y sus cómplices a mediados de 1993 —Fujimori difundió una de las misivas adulatorias a su entonces Gobierno recién en octubre de aquel año, aunque fue escrita en julio—, y Guzmán obtuvo posteriormente medidas carcelarias menos rígidas en la Base Naval.

En setiembre de 1993, Fujimori incluso le envió una torta a Elena Iparraguirre, también de la cúpula de Sendero Luminoso y pareja de Guzmán.

El exministro de Justicia, Diego García Sayán, autoridad durante la gestión de Valentín Paniagua, detalló que una vez que asumieron el gobierno de transición, a fines de noviembre del 2000, hallaron irregularidades en la Base Naval.

“Lo que encontró el gobierno de transición de Paniagua fue a [Abimael] Guzmán que había obtenido el derecho de cohabitar con Iparraguirre en la Base Naval”, dijo en entrevista con La República.

Antes de la huida del expresidente Fujimori, el 11 de noviembre del 2000, el centro de máxima seguridad fue también lugar para que Guzmán e Iparraguirre se reúnan con los senderistas Osmán Morote Barrionuevo y María Pantoja Sánchez. Esto se dio en el marco de un acuerdo con Montesinos, informó el citado medio.

Además de los cabecillas terroristas, en el CEREC se encuentra internado el narcotraficante serbio Zoran Mihajlovic Jaksic, condenado a 25 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas.

A fines del 2020, se reveló el túnel que Jaksic habría colaborado en financiar para fugar del penal Castro Castro. La construcción se habría iniciado hace dos años, pero fue abandonado cuando las autoridades penitenciarias decidieron trasladar al serbio al penal de Piedras Gordas. Finalmente, fue recluido en abril en la Base Naval.

Este año, en medio de la campaña electoral, Montesinos volvió a la palestra tras la difusión de conversaciones que tuvo con el oficial (r) del Ejército Pedro Rejas. Las ‘vladillamadas’ giraban en torno a sugerencias que el exasesor daba para la campaña de Keiko Fujimori y a un presunto plan para que se soborne a integrantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y así favorecer a Fuerza Popular. Se difundieron siete audios de aquellos diálogos.

En total, Rejas habría recibido un total de 20 llamadas de Montesinos desde la Base Naval luego de la primera vuelta del 11 de abril. En una entrevista entre Rejas y El Comercio, publicada en julio, el militar en retiro afirmó que el exasesor es quien lo llamada directamente. “Siempre ha sido él, directamente. Nunca hubo una tercera persona. Nunca hubo otra persona que me dijera “un momento” y me pasaba. Directamente la llamada. Levantaba [el teléfono] y era él”, dijo Rejas a este Diario.

Según versión de la Base Naval, Montesinos se comunicaba con su pareja. Pero no fue así. “Las llamadas me llegaban al celular. Jamás he llamado. Todas han sido llamadas recibidas”, reiteró Rejas a El Comercio.

Vladimiro Montesinos conversa con Pedro Rejas.

También en el contexto de una campaña electoral, un video del 3 de junio del 2016 reveló que Montesinos tenía un teléfono móvil en su celda de la Base Naval. Tras la incautación del celular recibió en el 2019 una condena de 4 años por el delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo genérico.

El 3 de junio del 2016, el ahora exmarino William Hidalgo fue sorprendido por un oficial superior cuando retiraba, en uno de sus bolsillos, un celular y un cargador que Montesinos escondía.

Montesinos en su celda de la Base Naval el 3 de junio del 2016. El exmarino William Hidalgo guarda en uno de sus bolsillos el celular que tenía el recluso. (Captura: Latina)

¿Qué es el CEREC?

El centro de reclusión de máxima seguridad funciona desde 1993 para recluir a los sentenciados o procesados por delitos de terrorismo o traición a la patria. Esto debido a que no había un recinto con estas características.

A partir de diferentes normativas, se estableció que el CEREC también recluya a procesados o sentenciados por delitos contra la administración pública, tráfico ilícito de drogas o delitos contra la humanidad, por razones fundadas de seguridad nacional.

La Marina custodia los internos, pero el funcionamiento del penal está a cargo de las autoridades del INPE, que preside el Comité Técnico y es responsable de la ejecución presupuestal.

El Reglamento del CEREC —Decreto Supremo Nº 024-2001-JUS— señala los internos pueden tener llamadas telefónicas únicamente con familiares directos que se encuentren fuera del país y para asuntos estrictamente personales o familiares, podrán efectuarse con una frecuencia de una llamada mensual y el costo de la misma será asumido por el interno.

“Estas llamadas podrán ser bloqueadas o suspendidas en el momento que se lleve a cabo la comunicación, por el organismo de control, de acuerdo a lo indicado en el presente artículo. En la comunicación el interno deberá utilizar exclusivamente el idioma español”, señala el reglamento, modificado mediante el Decreto Supremo Nº 010-2012-JUS.

¿Cómo está dispuesto el penal Ancón II?

Ancón II es uno de los “megapenales” del país, con módulos acondicionados en su interior pensados en la reinserción social de los reclusos. Antauro Humala, condenado por el ‘Andahuaylazo’, estuvo interno en este penal luego de que el INPE decidiera clausurar el de Virgen de la Merced.

En diciembre del 2019, durante la campaña de las elecciones extraordinarias 2020 de un nuevo Congreso, el INPE inició un proceso sancionador contra Humala tras la difusión de una conversación que el etnocacerista entabló con María Isabel Bartolo, entonces candidata al Congreso.

Según el INPE, la conversación se dio desde el teléfono público del penal Ancón II y esta evidenciaría “coordinaciones políticas”. El instituto prenitenciario recordó que Antauro Humala tiene suspendidos sus derechos políticos, con lo que no puede participar en la política del país. Actualmente, Humala se encuentra en el penal Ancón I.

