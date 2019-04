Simon: No se puede responsabilizar a fiscales por muerte de García

El ex presidente del Consejo de Ministros Yehude Simon aseguró este miércoles que no se puede responsabilizar a los fiscales del Equipo Especial del Caso Lava Jato por muerte del ex presidente Alan García, quien se suicidó la mañana del miércoles tras ser informado de una orden de detención preliminar en su contra.

"Es importante decir que no se puede señalar a la prensa o a los fiscales de la responsabilidad de estos acontecimientos. Hay una investigación, el país requiere saber la verdad, el ex presidente García creo que debió enfrentar esta investigación con la serenidad respectiva, pero es muy lamentable lo que ha pasado", sostuvo en una entrevista con Canal N.

El también ex parlamentario envió sus condolencias a la familia del líder aprista y consideró que la decisión del ex mandatario de acabar con su vida fue "terrible".

"Esto es terrible. Transmito mis sentimientos más sinceros de condolencias a la familia, a los militantes del Partido Aprista por la caída de su líder y bueno, además, preocupado por lo que significa esto para el país", señaló.

"Creo que la decisión personal del presidente García de quitarse la vida fue un error. No podemos revivirlo sino simplemente analizar las cosas con la cabeza fría", añadió Simon, quien fue presidente del Consejo de Ministros en un período del segundo gobierno de García Pérez.

Alan García se suicidó de un disparo en la cabeza luego de que la policía acudiera a su hogar junto con el fiscal Henry Amenábar Almonte, miembro del Equipo Especial del caso Lava Jato del Ministerio Público, para detenerlo de manera preliminar por el caso Odebrecht.