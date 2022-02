Conforme a los criterios de Saber más

Para preparar una hamburguesa de carne roja, según la ONU Medio Ambiente, se necesitan al rededor de 3,140 litros de agua. Esta organización, además, menciona que una hamburguesa ‘plant based’ o vegana necesita 75% menos agua que una tradicional. Es por ello, que cada vez más personas deciden optar por consumir opciones hechas 100% de origen vegetal. En Lima, hay una gran oferta. Encontramos unas regulares, buenas y excepcionales. En el último grupo, tenemos a un emprendimiento que hace un mes cumplió su primer año llamado La ReContra.

La historia

Paco Silva, marketero y publicista de profesión, y Ana Karina Rodríguez, publicista, trabajaron juntos en una agencia. Sin embargo, como pasó con muchas personas en nuestro país, fueron despedidos durante las primeras cuarentenas. Fue así que esta pareja decidió emprender. Paco, que ya había hecho varias pruebas de carnes vegetales y embutidos, estaba convencido que lo que Lima necesitaba era un dark kitchen que prepare hamburguesas tipo pollo o carne que sean capaz de conquistar hasta al más carnívoro.

Desde que trabajaban en la agencia de publicidad, Paco y Karina, vendían desayunos como un ingreso extra y les iba bastante bien. Sus amigos eran felices comiendo triples y empanadas basadas en plantas. Ya empezaban a notar que su dupla podría tener éxito. “Le cocino a la gente desde que tengo uso razón. Desde los 7 años”, recuerda Paco Silva, quien encontró en Ana Karina una aliada perfecta, pues él se encarga de la cocina y de capacitar al equipo y ella ve toda la parte de ventas, números y atención al cliente.

Paco y Ana Karina también han sacado un tocino hecho de seitan, con el que complementan sus hamburguesas. (Foto: Difusión)

“Somos ultra felices cocinando. Nos demoramos mucho perfeccionando una carne para hamburguesas. Queríamos hacer un ‘KFC vegano’ porque lo extrañábamos y lo logramos. Con la hamburguesa tipo carne de res nos tomó un poco más de tiempo encontrarla”, añade Paco.

Como ambos son publicistas querían que todo salga perfecto. No solo los platos, ya que querían que la imagen y los diseños sean atractivos. Por ello, recuerdan que el proyecto inició en julio del 2020 pero recién el 6 diciembre de ese año se lanzaron “a la piscina”.

Paco Silva y Ana Karina Rodriguez dueños de La ReContra. (Foto: Difusión)

“Creamos las cajitas y estuvieron guardadas. Queríamos hacerlo perfecto, queríamos que todo salga bien. Como somos publicistas, sentíamos que teníamos más presión por el ‘packaging’. Teníamos el temor de lo que la gente iba a opinar sobre nosotros”, comenta Ana Karina. “Habíamos creado marcas para nuestros clientes así que queríamos que la nuestra sea tan buena como las que habíamos hecho antes”, agrega Paco.

Al final, salió mejor de lo que esperaban. No solo los clientes estaba contentos con todo el trabajo en su línea gráfica y ‘packaging’, la comida resaltaba y la publicidad “boca a boca”, o como es ahora “de story a story”, empezó a traer a nuevos clientes.

Bolsa en la que llega el producto por delivery. La ReContra cuenta con delivery propio y también los puedes encontrar por Rappi. (Foto: Difusión)

Creación de las carnes vegetales

LaRecontra utiliza seitan en la preparación de las hamburguesas tipo pollo y en los nuggets. El seitan está hecho de gluten, que es la proteína del trigo que se obtiene tras un proceso. Este insumo, muy usado en la cocina vegana, se puede comprar como tal o se puede hacer desde la harina del trigo.

“La creación de las recetas fueron accidentales. Mi primer carrera fue gastronomía y ahí obtuve muchos conocimientos”, indica Paco. Él aprendió mucho en la escuela de cocina, pero explica que no todas las técnicas pueden ser llevadas de la cocina tradicional a la vegana.

“Para mí, mi papá es el mejor chef del mundo y él me ha enseñado mucho, pero fue frustrante cuando me volví vegano y muchas cosas no me salían porque necesitaba conocer otras técnicas”, agrega.

Los no pollos de la ReContra vienen en varios combos para elegir. (Foto: Difusión)

El joven publicista tomó un curso en The Plan Based Institute, una escuela de cocina vegana liderada por el chef Santiago Santolalla para re aprender. “Entro para volver a aprender sobre salsas básicas y las carnes vegetales”, cuenta.

Paco recuerda que hizo muchas pruebas hasta lograr el resultado que tiene ahora y del que se siente orgulloso. Ana Karina, siempre fue muy sincera con él, recuerda que él cocinaba y ella probaba todo. Pero no siempre le convencía lo que comía, así que Paco pulía aún más la preparación hasta que lo lograron.

“No sabíamos que habían diferentes tipos de gluten. Cuando vas a comprar pides gluten y el vendedor te brinda el que tiene, pero no todos reaccionan igual”, añade.

La Big R es la hamburguesa más grande que tienen. Es super contundente. (Foto: Difusión)

Los jóvenes veganos están seguros que si bien tienen las recetas y combinaciones adecuadas para sus hamburguesas, no serían tan ricas si no fuera por el pan con las que la acompañan. Los panes son de Dipastry, una panadería que ha logrado sacar una pan brioche vegano y que es suave con una miga perfecta.

En cuanto a las novedades, la versión de la hamburguesa tipo res tendrá un cambio. Ahora, se sentirá como “carne molida” porque estará hecha de proteínas de guisantes. “Es impresionante. Cuando la muerdes se siente como carne, y esa ya no está hecha de seitan como las de “pollo” que tenemos”, agrega Karina.

“Es gratificante ver como personas que no son veganas piden nuestras hamburguesas. A algunos les han prohibido la carne por su colesterol o por alguna enfermedad. Otros la piden por curiosidad y las terminan amando. Y cuando nos escriben para decirnos que les gustó mucho, para nosotros es un logro porque sabemos que esa hamburguesa pudo haber sido un animal. Es increíble porque algunos piden frecuentemente”, explica Paco.

Piezas de no pollo de la ReContra. (Foto: Difusión)

La carta

El mundo vegetal se continúa reinventando, La ReContra es una muestra de ello. En cuanto a su carta tienen una gran cantidad de hamburguesas y piezas tipo pollo. Si aceptan mi recomendación -porque he probado casi toda su carta desde que abrieron el año pasado- la Crispy (s/25) es una de las que sí o sí deben probar. Esta viene con una jugosa y crujiente burguer tipo pollo con una ensalada de col encima que es increíble. Eso sí, todas las hamburguesas vienen con papas y dos salsas, cualquiera de la que escojas.

La hamburguesa Crispy de la ReContra. (Foto: Difusión)

Otras hamburguesas que podrían convertirse en su favorita son la Clásica (s/26), la Cheese bacon (s/29) y la Big R (s/34). Estas dos últimas vienen con tocino hecho por ellos y son bien contundentes.

Si no te gustan las hamburguesas y te ha llamado más la atención sus nuggets y piezas tipo pollo, tienen varios combos que contienen no pollo crispy y nuggets picantes. Los precios van desde los 25 soles para una persona hasta 67 soles que es para compartir con la familia.

Finalmente, en los acompañamientos tienen unos crujientes aros de cebolla que vienen acompañados con cuatro salsas, y las papas con queso derretido y tocino vegano. Este último es delicioso.

Combo de La ReContra, los no pollos están hechos de seitan. (Foto: Difusión)

Un estudio realizado por la ONU Medio Ambiente y la Universidad de Michigan indica que para producir 312 hamburguesas de carne roja, podrían producirse 60937 “hamburguesas” de origen vegetal. La diferencia es abismal. Ahora, tienes una razón más para probar unas hechas de seitan o de guisantes. Buen provecho.

Al detalle:

Horario: Martes a domingo 12 p.m. - 10 p.m.

Delivery: Sí

Rappi: Sí

Ticket promedio: 30 soles

