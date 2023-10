Tomamos como referencia varios puntos de Shanghái, la ciudad más grande de este destino, aunque también encontrarán algunos puntos aquí mencionados en otra ciudad muy famosa y visitada como Beijing.

1. Hai Di Lao

Este es uno de los restaurantes preferidos por los chinos. ¿La razón? Además de ofrecer ‘hot pot’, una comida precisa para compartir en salidas con amigos o familia, la atención de esta cadena es sobresaliente. Desde que ingresas al establecimiento, que suele estar lleno de gente, los empleados se preocupan por ofrecerte una gran experiencia y cuidan cada detalle: desde toallas para lavarte las manos, bolsitas para proteger los teléfonos del calor de la cocina y muchos bocaditos durante la espera.

La estrella es el ‘hot pot’, un plato caliente al que se le pueden poner diversos ingredientes que irás preparando tú mismo con tus acompañantes. Todo comienza con una olla caliente situada en el centro de la mesa, donde se cocinan uno o varios caldos, la mayoría de ellos con picante.

En nuestra visita, lo probamos con dos caldos. En ellos, el comensal irá agregando los ingredientes que desee: pueden ser diferentes tipos de vegetales (principalmente de hojas verdes), carnes y fideos.

Las carnes se sirven crudas y cortadas de manera muy fina. Pueden ser de ave, vacuno, cerdo, cordero, pescados y mariscos. Es frecuente que también se sirvan albóndigas, tofu y hongos como champiñones. La elección recae en el comensal. Y si eres de los curiosos y arriesgados, encontrará hasta alternativas como cerebro de cerdo. Todo esto se mezcla con una variedad de salsas, que pueden ser con ajonjolí, soya, vinagre, etc.

Una buena idea en el Hai Di Lao, o simplemente ‘Hi’, es pedir que te traigan fideos, pues llegarán a tu mesa de manera especial: el encargado preparará la masa fresca con un baile súper ‘instagrameable’.

2. Yuyuan Road, en Shanghái

Shanghái es una de las ciudades favoritas de los turistas que visitan la gigantesca China. Si estás de paso por aquí, una parada necesaria será la calle Yuyuan en la zona antigua de Shanghái.

Aquí hay varios atractivos turísticos, que es preferible visitar de noche porque lo más impactante de esta ciudad son sus luces -y los chinos vaya que saben hacer espectáculos visuales con ellas-. Uno de los preferidos por los visitantes es el jardín Yuyuan, pero en esta zona del casco viejo de la ciudad hay muchas cosas por hacer. Una de ellas es comer.

Si quieres probar de todo un poco y no gastar mucho, una alternativa son los buffets, como el que ofrece He Feng Mei Shi Lou, que te permite elegir de todo un poco. Desde fideos de arroz meifoon hasta los famosos min pao.

3. Torre Perla Oriental, en Shanghái

Otro punto obligatorio en una visita a Shanghái es la Torre Perla Oriental. Es uno de los edificios más altos de la ciudad con 468 metros y su diseño es un símbolo de China. Al llegar -asegúrate de reservar tus entradas con anticipación, que no son fáciles de conseguir el mismo día- una guía te anunciará que subirás hasta el piso 263 del edificio. Desde allí se podrás apreciar toda la belleza arquitectónica del distrito de Pudong. Unos pisos más abajo, tendrás una vista del suelo de cristal desde la que disfrutarás de paisajes como los cruceros navegando por el río Yangtzé.

Tras esta visita, comer es un plan fijo y, alrededor de la zona hay muchas opciones. Pero si prefieres evitarte las colas y tener un poco de variedad, en la base de la famosa torre encontrarás el restaurante temático de Coca Cola.

Puede que no sea la mejor alternativa si quieres disfrutar de una buena y tradicional comida china, pero aquí encontrarás de todo un poco y hasta platillos internacionales, por si no todos en tu grupo están dispuestos a aventurarse con los sabores orientales. El servicio es tipo buffet y hay bebidas de todo tipo. Si no tomas gaseosas, encontrarás jugos de frutas, aguas gasificadas, etc.

Un manjar muy preciado en China y muy habitual de ver en las tiendas de comida es el cangrejo. En este restaurante lo encontrarás a un buen precio, ya que usualmente es muy caro.

4. Street food... fast food

Las alternativas de comida callejera en China son infinitas. Y cambian según la ciudad que visites. Pero como el espíritu de esta guía, es darte algunos consejos para una visita rápida, te recomendamos prestarle atención a un bocado que encontrarás muy frecuentemente a donde vayas.

Por ejemplo, siguiendo con las alternativas en Shanghái, si deseas hacer compras, un punto imperdible es la Calle Nanjing, cerca de 6 kilómetros de vía en donde encontrarás las principales marcas de ropa del mundo y varias de las más afamadas de China: Bosideng, Lining, Anta, entre otros.

En esta calle, como en muchas otras de la ciudad, encontrarás largas colas para el shaokao, la barbacoa china. Sabrosas brochetas, que suelen ser picantes, como las prefieren los locales.

También te recomendamos aventurarte por probar las versiones locales de los ‘fast food’ como KFC o Burger King. Definitivamente, tienen su toque nacional y son experiencias diferentes a las que estás acostumbrado. Además, si te gusta el dulce, en estos lugares suelen darte como postre una tartaleta de huevo (parecida al pastel de nata de Portugal) típica de China y muy sabrosa.

5. Para beber y llevar

Además de la comida, sin importar que tan rápido sea tu paso por China, no dejes pasar la oportunidad de probar el vino chino o baijiu. Muchos medios suelen describirlo como el licor más consumido en el mundo -y considerando la población del país asiático, el dato no debe ser errado.

Hay muchas marcas y de todos los precios. El más famoso es el Maotai, que se ha convertido en un símbolo de lujo en el país. Una botella de 500 mls. puede tener un valor superior a los 200 dólares. Una alternativa para acceder a él a bajo precio se puede encontrar actualmente en el Luckin Coffee, el equivalente al Starbucks de China.

Moutai Latte.

Recientemente, la compañía que estuvo envuelta en una polémica hace no mucho ha logrado una colaboración con Maotai y venden un latte con un toque del licor a un precio de 9.9 yuanes (un poco más de un dólar estadounidense). Pero si lo tuyo no son las bebidas alcohólicas, en China la estrella es el té.

Puedes encontrar muchas tiendas exclusivas de té y también bebidas hechas con té como el ‘milk tea’, una alternativa para probarlo es la cadena Come Wonka, que te lo sirve con diversas frutas, como el longan u ojo de dragón.