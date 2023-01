Dicen que en la variedad está el gusto, pues en los mercados gastronómicos esa también es la clave del éxito. En un solo lugar, los comensales pueden probar comida criolla o mexicana, pizzas o hamburguesas, saciar el antojo de un dulce y brindar con refrescantes cocteles. La moda por estos espacios se ha extendido a lo largo de Lima (de Comas a Surco) y se espera abran en nuevos puntos del país para este 2023. Los dejamos con una lista para explorarlos.

Mercados gastronómicos en Miraflores

Mercado 28

El segundo piso de un centro comercial miraflorino fue elegido como sede del primer mercado gastronómico de Lima. Estos son los puestos ubicados alrededor de la terraza: Shawarma Al Karam, Popolo Pizza, La Dulciteca, Jean Fa, El Chilanguito, Agallas, La Patarashkita, Acurrúncun Cocina Criolla, Chicken What, Wing Factory, La Carnicería, Aima Tapas Peruanas, Rolls Lima, Norte Seafood Bar, además de la barra.

Dirección: Av. Vasco Núñez de Balboa 755, Miraflores. Horarios: Domingo a Lunes, de 11 a.m. a 10 p.m.

Mercado San Martín

Este ambiente se inspiró en los mercados gastronómicos españoles (como San Miguel y San Ildefonso). Disfruta de las noches con shows y música en vivo. Entre los puestos encontramos: Vive la Crepe, Lucumo Peruvian Food, Legado 36, Dim Sum, La Herencia, Cheat Day Burger, Saltao Wok Food, Kenda Bar, Big Maki, Camerino Café, Wings and Pork, Sam’s BBQ, El Mexicano y Bar Medicinal.

Dirección: Calle San Martín 482, Miraflores. Horario: Domingo a jueves, de 11:30 a.m. a 10:30 p.m. Viernes y sábado, hasta la 1:00 a.m.

Mercado San Ramón

En el recuperado pasaje San Ramón de Miraflores (ex Calle de las Pizzas), podrás elegir entre almorzar chifa, anticuchos, makis, pastas o carnes. En este mercado puedes visitar: La Patarashkita, Food Rockers, Edo, Donde Erito, We Coffee, Coleccionista, La Barrita, Patronal y Magia Negra, así como la barra. Estáte atento a sus actividades ya que hay desde música en vivo hasta actividades familiares.

Dirección: Pasaje San Ramón 290, Miraflores. Horario: Domingo a jueves, de 12 m. a 1 a.m. Viernes a sábado, hasta las 3 a.m.

Buenas Juntas

El patio gastronómico reúne a los mejores amigos de la comida peruana: pollo a la brasa, ceviche, salchipapa, makis y cervezas artesanales. ¿Qué marcas participan? La oferta marina de Entre Kausas; los clásicos y originales makis de Suzaku; las salchipapas, tacos y enchiladas de Entre Panes; y el pollo a la brasa con arroz chaufa de La Pintadita; el ‘fast food’ de hamburguesas, milkshakes y waffles de AP Burger, así como las más variadas opciones de cervezas artesanales. No te pierdas los descuentos para los grupos de amigos de más de 5 personas.

Dirección: Av. del Ejército 505, Miraflores. Horario: desde las 12 m. hasta las 11 p.m.

Kintu Barras

Disfruta de buena comida al aire libre con la cocina marina peruana (con toques asiáticos) de Maraparte; la variedad de wraps con proteínas, verduras y deliciosas salsas de Insólito; las hamburguesas, sánguches y alistas de London Burger y los dulces de La Repostería.

Dirección: Calle Alfonso Ugarte 354, Miraflores. Horario: De lunes a domingo desde las 11:30 a.m. aunque cada local tiene un horario de atención distinto para el cierre.

Mercados gastronómicos en San Juan de Lurigancho

Mercado Cambalache

Esta nueva apuesta gastronómica nació a partir de la experiencia de uno de los socios que, cansado de ir de un lado a otro en sus foodtrucks, decidió asentarse en un local. La oferta incluye pollos a la brasa, anticuchos, cebiches, hamburguesas y más. Entre los puestos destacan: Cambalache, pollos y parrillas, Cambalache Mar y fuego, Tatán y la barra con coctelería.

Dirección: Av. Gran Chimú 1879, en Zárate, San Juan de Lurigancho. Horario: De lunes a domingo, de 12 m. a 3 a.m.

Mercados gastronómicos en San Borja

Mercado Aviación

Es el primer espacio gastronómico que ofrece la experiencia ‘all you can eat’. Puedes encontrar cuatro marcas, entre ellas dos nuevas: Big Maki (además de los makis ofrecen tacos, pizzas y hot dogs de sushi) y Cheat Day Burger (inspirada en las smash burgers norteamericanas). También se encuentra El Mexicano y Square Pizza (cada comensal elige los ingredientes que más disfrute para agregar a su pizza). Los cocteles llegan gracias a La Tequilería. El costo del ‘all you can eat’ es de S/. 69 (de 12 m. a 4 p.m.), fuera de este horario el precio es S/. 79.

Dirección: Av. Aviación 2983, San Borja. Horario: Lunes a domingo, desde el mediodía hasta las 11 p.m.

Mercados gastronómicos en Barranco

Mercado 28

También llega al distrito de Barranco con los potentes sánguches de El Jeque, los poke bols de Samu Sushi, las alitas de Brava Wings, los dulces de ¡Vive la Crepe!, la cocina amazónica de La Patarashkita, la cocina chifa de Hong Kong, los tacos del Mexicano y los cocteles de la barra.

Dirección: Av. 28 de Julio 299, Barranco. Horario: Domingo y miércoles, de 12 m. a 11 p.m. Jueves a sábado hasta la 1 a.m.

Mercados gastronómicos en San Isidro

Mercado del Pilar

El cocinero y empresario gastronómico Miguel Hernández, que comandó La Nacional, fue el encargado de la curación de esta propuesta gastronómica abierta en agosto del 2020. Entre sus locales encontramos: Square Pizza, Cheat Day Burger, El Mexicano, Big Maki, El Callejón, Cebichela, Kilo y Poke Boss.

Dirección: Av. Conquistadores 170, San Isidro. Horario: De lunes a jueves, de 12 m. a 10:30 p.m. Viernes y sábado, hasta las 11:30 p.m. Domingos hasta las 8 p.m.

Mercados gastronómicos en Comas

Mercado Los Ángeles

Makis, cocina venezolana, chifa, pollo a la brasa, caja china, chancho al palo, anticuchos, hamburguesas, postres y una amplia carta coctelera son solo algunas de las opciones en este mercado ubicado en el segundo piso del Mall Plaza Comas, al frente de Unicachi. Encontrarás Casa Mendoza, Bing Burger, La 22, La Barra, Buena Mar, Q’ Queso, Dolce Gelato, Ocho Chaufas, Pappas Grill, Sushi Mambo, Pan del Portu y Corazón Contento. Por abrir están Talima Waffles y el Chilanguito.

Dirección: Mall Plaza Comas. Av. Los Ángeles 602 - Segundo piso, al lado del MAC. Horario: Domingo a jueves de 12 m a 10 p. m. Viernes y sábados de 12 m a 12 p. m.





Mercados gastronómicos en Surco

Mercado 28

Nuevamente, encontramos gran variedad para los gustos de todos los comensales en este espacio gastronómico que cuenta con la cocina marina de Polo Marino, el abundante Pica Pollo, los poke bowls de Kaito, las pizzas de Pranzare, la cocina asiática de Clan K, las parrillas de Huayros, las hamburguesas de Burgers by La Carnicería, la comida mexicana de El Chilanguito, el chifa de Wantan Wok, la cocina fusión de Aima Tapas Peruanas, las adictivas Cukeez y los cremosos helados de Cremería Toscana.

Dirección: Av El Polo 695, Surco. Horario: Domingo y miércoles, de 12 m. a 11 p.m. Jueves a sábado hasta la 1 a.m.

YOY Lima Box Park

Por el momento, el espacio acoge sobre todo propuestas de hamburguesas y cocteles. En el primer caso cuenta con 2080 Burger Place, Meta Burger y las hamburguesas de El Gringo. En el segundo están las bebidas de Macera, los cocteles a base de pisco de Taller y las cervezas de Artesian.

Dirección: SASASA, Surco. Horario: Jueves a domingo de 1 p.m. a medianoche.