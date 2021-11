Conforme a los criterios de Saber más

La dinámica de ‘All you can eat’ es uno de los atractivos más utilizados por restaurantes en todo el mundo. Por un único pago se puede consumir una cantidad ilimitada de platos y esa libertad parece desinhibir el apetito de los comensales, quienes aprovechan la ocasión para probar de todo. Aunque sea una dinámica muy conocida, en nuestro país parece ser que las opciones son limitadas. En este contexto nace Mercado Aviación, el primer espacio gastronómico que ofrece la experiencia ‘all you can eat’ en pleno San Borja. Provecho visitó este nuevo espacio y aquí te contamos cómo fue.

Originalmente este espacio en la Av. Aviación fue pensado como el tercer local de El Mexicano, un conocido restaurante de comida mexicana y tex mex de gran popularidad. “Llegó la pandemia y el proyecto se pospuso. Aprovechando este boom de espacios gastronómicos con diversas ofertas y el hecho que ya contábamos con este local, decidimos explorar con nuevas marcas de comida y así es que nacieron Big Maki y Cheat Day Burger, otros de los espacios que están presentes en Mercado”, comenta Fabián Arroyo, gerente de este proyecto.

(Foto: Jorge Cerdán / GEC)

Hace un poco más de un mes abrieron sus puertas por primera vez y el éxito fue rotundo, cientos de personas se comunicaron a través de sus redes sociales y muchas fueron al local para disfrutar de su comida. “Seguimos en una etapa de marcha blanca, donde estamos muy contentos por el interés de la gente y también estamos aprendiendo sobre la marcha en muchas cosas, todo para cumplir los protocolos de bioseguridad y garantizar una buena atención”, explica Arroyo.

Una oferta variada

Si visita Mercado Aviación se encontrará con cuatro marcas de comida y una de cocteles, que detallaremos a continuación. La más antigua es El Mexicano, que como ya comentamos se dedica a ofrecer delicias mexicanas como tacos, burritos, nachos, bowls, quesadillas, gringas y muchas otras opciones. Recomendamos que prueben los tacos al pastor con piña, servidos con cebolla picada y cilantro. El dulce jugoso de la piña combina a la perfección con la carne bien sazonada. El toque especial se lo da la salsa verde, que no aporta picante pero sí mucho sabor.

(Foto: Jorge Cerdán / GEC)

Durante la pandemia nacieron Big Maki y Cheat Day Burger. La primera marca no solo se centra en ofrecer los ya conocidos makis, sino que se considera el primer restaurante sushi food porn. Esto se debe a las creaciones tan impactantes y suculentas que ofrecen como tacos, hamburguesas, pizzas, burritos y hot dogs de sushi, es decir, se preparan usando arroz, pescados, algas y los ingredientes más clásicos.

Pudimos probar el Big Maki Xtreme Hot Dog y aunque suene como combinación intimidante, es deliciosa y suave. Para la base arman una especie de pan hecho con arroz para sushi envuelto en alga nori y empanizado en polvo de nachos. En vez de utilizar un hot dog, lo rellenan con langostinos, tartar de atún picante y de cangrejo, y lo sirven con pepino, col morada, palta y queso crema. Es una construcción diferente a la del clásico maki, pero aún así encuentras lo crocante, cremoso, fresco y repleto de umami que buscamos cuando apostamos por este plato.

(Foto: Jorge Cerdán / GEC)

La segunda marca se inspira en las smash burgers norteamericanas, un tipo de hamburguesa que durante su cocción se aplasta, para formar esa costra casi crocante fuera de la carne. Algunas de las hamburguesas que sirven vienen con queso cheddar, tocino, mermelada de tocino, cebollas, pickles y otros acompañamientos sabrosos. También tienen sánguches de pulled pork (cerdo mechado), pollo crujiente, philly cheese steak (trozos de carne salteados a la plancha con cebolla y pimiento bañados en queso) e incluso langostinos al ajo.

Sin duda alguna lograron un éxito con la primera Donut Burger del Perú. Exacto, sustituyen el pan por dos donas y, honestamente, el sabor es más interesante de lo que pensábamos. La carne está bien sazonada y juega perfecto con el glaseado de la dona. La masa de la misma se presta para absorber los jugos de los ingredientes y cada bocado te invita al siguiente.

(Foto: Jorge Cerdán / GEC)

Finalmente encontramos a Square Pizza, un restaurante que apuesta por el ‘Detroit Style’, el tipo de pizza sin bordes repleta de queso. Aquí, cada comensal puede construir su propia experiencia eligiendo los ingredientes que más disfrute para agregar a la pizza. Un clásico que nunca pasa de moda es la de queso con pepperoni, ya que lo salado y fuerte de este embutido contrasta con la suavidad del queso y la masa, que es más alta que la de una pizza tradicional.

Y, como si fuera poco, también cuentan con La Tequilería, un espacio dedicado a los cocteles refrescantes y recién hechos para complementar la experiencia. Su especialidad son las margaritas de autor y en esta ocasión pudimos probar una de jalapeño y manzana verde, muy fresca e interesante.

(Foto: Jorge Cerdán / GEC)

La experiencia

Para disfrutar de la experiencia hay cosas que debe conocer primero. El costo del ‘all you can eat’ es de 69 soles (incluye bebida y postre) ya que se encuentran en marcha blanca, fuera de esto, el precio regular es de 79 soles. Se pueden degustar platos de cualquiera de los restaurantes sin problema alguno. Eso sí, es importante recalcar que por temas de aforo y protocolo de bioseguridad, se otorgan tres horas para comer, sobre todo en los horarios más concurridos. La penalidad por no terminar de comer un plato es pagar en proporción a lo que sobra. Es decir, si consume un plato que en la carta tiene un costo de 26 soles y usted comió la mitad, debe pagar la mitad y se lo puede llevar.

También ofrecen atención a la carta, es decir, se paga por cada plato consumido. Si va en grupo tome en cuenta que no está permitido que algunos opten por el ‘all you can eat’ y otros por platos a la carta.

(Foto: Jorge Cerdán / GEC)

Datos:

Mercado Aviación atiende en salón de lunes a domingo, desde el mediodía hasta las 11 p.m., en Av. Aviación 2983, San Borja. Para realizar una reservación, puede comunicarse al WhatsApp 947185919. Conozca más sobre el espacio en su cuenta de Instagram @mercadoaviacion. Actualmente se encuentran con 20% de descuento en platos a la carta por Marcha Blanca.

VIDEO RECOMENDADO