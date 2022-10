Llega octubre y es imposible no pensar en la armonía perfecta que se crea a través de la mezcla de palitos de harina, miel de frutas y grageas. El turrón de Doña Pepa es un postre tradicional de la gastronomía peruana que gusta y mucho, y por eso cada vez hay más marcas que deciden regresar a lo artesanal y preparar creaciones inspiradas en la receta tradicional.

A continuación marcas que son artesanales y que tienen opciones más saludables:

KalaTanta

La empresa familiar KalaTanta fue fundada por Gabriela Wuest y Andrés Ugaz. “KalaTanta nace en el 2014, como una oportunidad de negocio para atender con panes artesanales a una de las cadenas de restaurantes más importantes del país. Desde entonces llegamos además al canal HORECA, cafeterías, emprendimientos de sangucherías, entre otros”, añade Yuly Almazan, asesora comercial de KalaTanta.

“Iniciada la pandemia optamos por abrir nuestro canal de venta de delivery a hogares, y junto con ello desarrollamos una línea más amplia de panes artesanales, que abarcan desde panes regionales, campesinos, clásicos, moldes, dulces, italianos, panetones, turrones y más”, agrega.

Turrón clásico de la marca Kalatanta, una empresa liderada por Andrés Ugaz y Gabriela Wuest.

“El turrón de por sí, es vegano. Siempre se preparó con margarina (nunca con mantequilla) en nuestro caso usamos una grasa no hidrogenada, por otro lado tampoco lleva huevos. Es una feliz coincidencia que se alinea con las preferencias veganas”, revela Almazan.

“Hacemos uno a uno los palitos, la miel, el armado. No usamos ningún tipo de aditivo, estabilizante, ni retardante. Es la propia miel que preserva el producto”, aclara.

Al detalle:

Precio: tamaño 400 gr a S/18.90

Pedidos en el catálogo online: www.kalatanta.pe

Apreciación: Masa suave y crocante con deliciosa miel de chancaca. Es una versión tradicional que no empalaga. Suficientes grageas para que uno disfrute sin sentir que es incómodo de comer.

Apto para celíacos o diabéticos: No.

Dipastry

La marca Dipastry hace un tiempo dio un giro en su rubro. Actualmente, la empresa de la diseñadora gráfica Carina Rosales Cairo y del chef panadero Jaime Paucar solo ofrecen productos veganos, entre ellos, sus dos versiones de turrón.

“La marca la hemos tenido creada ya hace algunos años, como a muchos en pandemia nos quedamos sin empleo. Jaime que ya tenía años trabajando en cadena de hoteles 5 estrellas como panadero y decidimos juntar nuestra experiencia y lanzarnos con todo. Fue en junio del 2020 que iniciamos. Al principio como panadería tradicional, pero con un enfoque vegano. Queríamos hacer un pan consciente, panes libres de crueldad animal, libre de preservantes, libre de aditivos, libre de químicos y con ingredientes 100% de origen vegetal, recién horneados como decimos del horno a tu mesa”, añade Rosales.

Turrón tradicional y vegano de la marca Dipastry.

“Hace poco llevamos un curso de alta pastelería vegana con un chef de España, así que actualmente tenemos también postres y catering vegano y una variedad de panes y nuestro pan estrella las burger buns vegan y nuestro brioche buns vegan que somos proveedores de varios emprendimientos veganos”, agrega.

Sobre el turrón, indica que lo lanzaron por primera vez este año. “Tardamos un poco porque queríamos tener un turrón vegano y que sea tan rico o mejor que el tradicional, pero en dos opciones, el frutado y el con grajeas”, comenta.

“Sabemos que no a todos les agrada las grageas y caramelitos, así que para ellos está el frutado y para los que les guste los caramelitos clásicos también tenemos y con insumos de origen vegetal y ricos, nada que envidiar a un “tradicional “donde hay tanta crueldad animal”, complementa.

Turrón frutado de la marca Dipastry.

Al detalle:

Precio: Turron frutado: 1k está 45.00 y 1/2k está 25.00. Turron tradicional:1k está 38.00 y medio kilo está 20.00

Punto de venta: whatsapp 948753079 o Instagram @dipastry_oficial

Apreciación: Masa suave, con cantidad suficiente de miel y humedad que proporciona un balance perfecto. Ambas versiones son deliciosas.

Apto para celíacos o diabéticos: No.

Airampo

La empresa familia Airampo, liderada por el doctor José Luis Pérez-Albela nació en el 2013 con el objetivo de ofrecer a los comensales panadería y pastelería saludable, hecha con insumos integrales, orgánicos y naturales.

“El turrón vegano se está vendiendo desde el 2019, ya que la gente lo buscaba en la versión vegano. Fuimos los primeros en sacar este turrón limeño (en versión integral). Ahora nuestro turrón vegano se venda en las tiendas como Flora y Fauna, Organa, Sanahoria, Samaca y Natwasi”, añade Michel Santos Lezama Jefe de Producción y Planta.

Turrón de la marca Airampo.

Según explica Lezama, este turrón vegano e integral está hecho con harina integral, harina de arroz, panela, sal marina, ajonjolí, anís, aceite de coco, grasa del coco, mantequilla de almendras; y en su decoración lleva damascos, pasas negras, pasas rubias, arándanos deshidratados, pecanas, almendras tostadas. Está endulzado con miel de frutas.

“La marca Airampo es única por su suavidad y su rica miel de frutas. Además,somos los primeros en sacar a nivel nacional en está versión vegana”, aclara. Antes de ellos, no existían versiones plant based e integrales de este postre limeño.

Al detalle:

Precio: molde de 450g a 35 soles.

Puntos de venta: Airampo, Flora y Fauna, Organa, Sanahoria, Natwasi, Samaca y Rogreda.

Apreciación: este turrón tiene una masa suave que lo diferencia de otros turrones hechos con harina integral. Además, tiene un buen balance entre la miel de frutas y los palitos, lo que hace que no sea seco ni empalague al comerlo.

Apto para celiacos y diabéticos: No

Solange Martinez Gonzales

La experta en repostería saludable, plant based y libre de gluten, Solange Martinez Gonzales, este año ha sacado por primera vez turrones saludables. Se especializa en postres sanos y nutritivos desde el 2010.

La experta en pastelería saludable Solange Martinez Gonzales ha sacado turrones aptos para celiacos.

“Vaya donde vaya, yo siempre voy a cocinar salud sea de la forma en la que sea. Con opciones sin azúcar refinada, con opciones para celiacos y veganos, y siempre voy a cocinar tratando de hacer todo lo más sano posible. Creo que esa ha sido mi esencia”, comenta.

Este año decidió por fin sacar un turrón porque indica que lo ama y que quería hacer una opción más sana y apta para veganos y celiacos. “Este turrón lleva harina de quinua, miel de chancaca y agave, monkfruit, anís, mantequilla vegana y linaza en polvo”, añade.

La experta en pastelería saludable Solange Martinez Gonzales ha sacado turrones aptos para celiacos.

Al detalle:

Apto para celiacos: sí

Precio de los turrones: porción a 20 soles, medio kilo a 75 soles

Apreciación: los postres de Sol nunca decepcionan. Su versión de turrón recién salida del horno es suave y dulce. Nadie pensaría que está hecho con insumos más sanos.

Punto de venta: Jerónimo restaurante.

Del campo a tu casa

La empresa Del campo a tu casa Perú, fundada por Sait Vásquez Durango, ofrece productos 100% naturales y por segundo año consecutivo han sacado un turrón integral que no tiene nada que envidiar al tradicional.

“Ayudamos a pequeños agricultores, productores y emprendedores de todo el Perú a llegar del campo a tu casa con productos elaborados de manera artesanal y libres de químicos y procesos industriales. Nuestra marca nace en mayo del 2020 en plena pandemia. Hoy contamos con más de 30 socios productores a lo largo de todo el Perú logrando tener un portafolio de más de 100 productos naturales distribuidos en diferentes categorías”, añade Vásquez.

Turrón de la marca "Del campo a tu casa".

La directora de la empresa indica que el año pasado, decidieron apostar por incorporar a su portafolio una versión natural, integral y vegana de este postre limeño. “Tenemos una comunidad interesada en la alimentación natural y creemos que siempre se puede tener una buena opción para no dejar de disfrutar de nuestra deliciosa comida peruana”, cuenta.

“Nuestro turrón está elaborado con harina integral de trigo y endulzado con miel de frutas naturales. En el topping tiene una generosa variedad de frutos secos, frutas deshidratadas y semillas en lugar de los típicos caramelos de colores. Lo que lo convierte en una excelente opción para aquellos que quieren darse un gustito con un producto artesanal y libre de colorantes artificiales”, explica.

Turrón de la marca "Del campo a tu casa".

Al detalle:

Precio de los turrones: 500gr a 30 soles.

Apreciación: masa suave y con generosa miel de frutas. No empalaga y la humedad que tiene permite que se rompa el mito de si es integral, la masa es dura.

Puntos de venta: página web: www.delcampoatucasaperu.com o en sus dos tiendas ubicadas en Av. 28 de Julio 106, Miraflores o Jiron las Gaviotas 1573, Surco. Whatsapp al 951379798. Hacen delivery a todo Lima y Perú.

Apto para diabéticos y celiacos: no

Banana Bowls

La marca Banana Bowls fundada por Jackelyn Sandoval tiene una versión saludable de los turrones limeños que acab de lanzar este año. Esta empresa, creada desde el 2018, nació con la idea de brindar postres saludables con los cocobowls y Nicecreams (helados veganos), pero con el tiempo han ido innovando con más postres.

“Viví un tiempo en Los Ángeles y adopté una vida más saludable, aprendiendo a consumir productos orgánicos y naturales. Me di cuenta que muchos productos que dicen ser light o cero calorías contienen gran cantidad de químicos los cuales no son buenos para la salud y causan enfermedades a futuro. No encontraba en Lima productos más naturales y postres más saludables así que decidí emprender en este rubro saludable”, añade.

Turrón de Banana Bowls.

“Tenía la idea de una tienda orgánica pero ya habían varias y opté por ofrecer un producto distinto los Nicecreams en Bowls de coco, smoothies a base de frutas sin otros agregados y es así cómo nació y tuvo una gran acogida. En la pandemia replanteamos la marca y sacamos una gran variedad de productos orgánicos, su principal característica es que no llevan químicos, ni lácteos, ni azúcares refinados, ni grasas. Contando con un catálogo y variedad de insumos y productos veganos orgánicos”, complementa la CEO.

Según explica Sandoval, los turrones veganos han tenido una gran acogida por su público. La receta se viene preparando desde el año pasado, cuando sus comensales le preguntaban sobre si iban a sacar una versión saludable. La empresaria peruana quería que fuera nutritivo, delicioso y sobre todo vegano. “Nuestro público necesita esta opción de postre peruano en su versión más saludable y poder disfrutarlo con la familia, consumiendo un producto que nutra y cuide su salud”, añade.

Turrón de Banana Bowls.

“Nuestro Turrón está a base de harina de 7 semillas una mezcla de quinua, kiwicha, cañihua, soya, habas tostadas, cebada y trigo, harina integral, anís tostado, panela, aceite de oliva, miel de frutas como fresas, aguaymanto, maracuya, Lima, limón, naranja, clavo de olor, canela cubierto con damascos y higos trozados y pecanas trozadas”, explica Sandoval.

Al detalle

Precio: 500 gramos a s/29.90

Puntos de venta: Instagram @bananabowlss y al WhatsApp 961902267.

Apreciación: la presentación es muy buena. La masa es crocante pero también suave. Tiene una generosa miel y abundantes frutas y frutos secos. No empalaga.

Apto para diabéticos y celiacos: no

La vieja verde

La Vieja Verde fundada por Rolando Salvatierra tiene una versión saludable y sin harina de trigo del turrón de Doña Pepa.

Esta marca de productos artesanales nació en el 2016. “Creemos que todo lo que se hace de forma casera puede ser mucho mejor que lo industrial. Entre los productos que más nos piden están el yogurt griego, la mantequilla de maní y granola. Pero también cosas más arriesgadas como ketchup artesanal, chucrut probióticos o vinagretas de yogurt”, añade.

Turrón de La vieja verde.

En el 2020, empezaron con el reto de hacer turrón. “Cómo hacer algo similar al turrón pero completamente diferente al mismo tiempo. Y en la experimentación nos dimos cuenta que podíamos arriesgarnos en los ingredientes y crear algo igual de wow”, cuenta.

“La masa está hecha de harina de avena y de arroz. Usamos aceite de oliva en lugar de manteca o mantequilla. Harto palillo, anís y ajonjoli para darle el sabor clásico. Y luego, lo más importante, la miel. Miel de chancaca con harta fruta hecho lentamente”, explica sobre la elaboración del turrón.

Turrón de La vieja verde.

“A pesar de tanto cambio, de tanta variación terminamos con un producto que sorprende hasta los más tradicionales”, indica.

Al detalle:

Precio: 900 gr a 35 soles

Puntos de vent: web laviejaverdeperu.com, WhatsApp 953492530 o por Instagram o Facebook como La Vieja Verde Peru.

Apreciación: La presentación deja una buena impresión. Es perfecto para regalar a alguien que ame los turrones que rompan lo tradicional. La masa es crocante y tiene suficiente miel para gustar, pero no llega a empalagar.

Usan insumos que no tiene gluten, pero se procesan en plantas que procesan granos con gluten.

Tori

Tori Vegan Food, la marca creada por Sergio Aguirre y Mabel Flores, han sacado nuevamente turrones veganos, una versión tradicional y una versión integral.

“Iniciamos en 2018 vendiendo en ferias, pero en 2019 comenzamos a vender tortas, bocaditos, y menú vegano ( actualmente ya no vendemos menú). Nuestra marca nació con la idea de acercar productos veganos a los clientes ofreciendo presentaciones idénticas a la tradicionales. Hemos ido variando nuestra carta tratando de ofrecer lo que la demanda nos solicita ahora dedicándonos enteramente a postres, bocaditos, tortas”, cuenta Mabel Flores sobre la marca.

Turrón clásico y vegano de la marca Tori Vegan.

Además, indica que empezaron a vender turrones veganos desde el 2019. “Originalmente solo lo hacíamos para conocidos pero ya que veíamos que tenia mucha acogida decidimos vender al público, y nos alegro que tuvo bastante aceptación en la gente”, añade.

La versión tradicional está hecho con los ingredientes que todos los turrones tienen, sin embargo, la versión integral, “está hecha a base de harina 100% integral de Ayacucho, ajonjolí negro, anís, decorado con frutos secos, cramberries, coco y guindones”.

Turrón integral y vegano de la marca Tori Vegan.

“Nuestra adaptación especial es la versión integral que esta hecho a partir de grano entero con molienda especial. Todos nuestros productos son 100% artesanales tratando en la medida de conseguir insumos orgánicos y frescos según el pedido, por esa razón siempre solicitamos que el cliente haga su pedido con antelación ya que todo es producción del día”, explica Flores.

Al detalle:

Precios:Turrón tradicional vegano: 1K a S/. 34 y 1/2 K a S/.20. Turrón integral vegano: 1K a S/.40 y 1/2 K a S/.28.

Pedidos: Whattsapp 960529188 / 956464277 o Instagram: @toriveganfood .

Apreciación: estos turrones tienen una masa suave y crocante. Además, de suficiente miel para endulzar, pero no empalaga.

Apto para celíacos o diabéticos: No.