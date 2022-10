Solange Martínez-Gonzales está convencida que la vida es muy corta para contar calorías. Desde que inició su camino en la comida saludable ha creado recetas ‘sanas’, hechas de buenos ingredientes, naturales y nutritivos; pero nunca se ha centrado en la restricción. Hace algunos meses, volvió a ofrecer sus creaciones en un espacio físico, tras cerrar por completo el capítulo de Armónica Café, un lugar que fundó hace casi una década.

“Volver es una mezcla de emociones. Yo siempre he pensado que este es mi camino. Atender a la gente, el tener la experiencia con el cliente”, añade la empresaria sobre su retorno a la atención presencial. La blogger de estilo de vida saludable afirma que nunca sintió que se fue, pues continuó con su ‘dark kitchen’ y con sus talleres de repostería saludable, sin embargo, afirma que “volver a verles las caras a la gente que siempre ha estado es lo mejor del planeta”.

“No lo cambiaría por nada. El hecho de tener a los clientes al lado y poder conversar con ellos y verlos cara a cara me parece la mejor experiencia de la vida. Y poder transmitir lo que yo comparto… una cosa es hacerlo online que también funciona, pero otra cosa es verlos cara a cara, entonces definitivamente fue una mezcla de sentimientos”, complementa.

Todos los postres y dulces del Brunch de Jerónimo son veganos y sin gruten. (Foto: Difusión)

Solange afirma que al inicio como cualquier nuevo reto sintió miedo. Ella pensaba que las personas que la conocieron en su anterior restaurante no aceptarían la nueva propuesta. Pero el mismo día que empezó el ‘brunch’ en Jerónimo se dio cuenta que no solo la recordaban sino que extrañaban sus postres saludables y sus desayunos veganos y que ningún otro restaurante ha podido igualar.

“El miedo siempre está antes de empezar algo, pero yo siempre creo en mí. Desde que empecé a creer en mí siento que todo va bien, desde la Armónica chiquita”, indica la especialista en cocina saludable. “Sé que lo que estoy compartiendo es algo bueno para los demás”, añade.

Milk shakes veganos. Las recetas del brunch fueron hechas por Solange Martinez- Gonzales. (Foto: difusión)

Nueva etapa

La cocina del restaurante Jerónimo le abrió las puertas a Solange, y desde hace unos meses de viernes a domingo de 8 a.m. a 12 p.m. ofrecen un brunch sano así como delicioso. Tienen varias propuestas entre saladas y dulces. Podemos encontrar panqueques, waffles, croissant con pistachos así como benedictinos veggies y tostones capresse. Su carta está en constante movimiento, así que además por esta temporada encontrarán chocotón y turrón de doña pepa al estilo Solange.

“Mi novio es el dueño de Jerónimo y básicamente siempre le cocinaba desayunos y brunch. Y le encantaba”, revela sobre cómo nació la idea de ofrecer brunch en este restaurante de avenida La Mar. “Jerónimo es un restaurante súper conocido acá y no abría en las mañanas. Así que pensamos que sería perfecto tener desayunos y brunch que no interfiera con su horario habitual y con la propuesta que Jerónimo”, añade.

Definitivamente, Moma Adrianzén (dueño y fundador de Jerónimo) ha sido un gran aliado en este nuevo reto para Solange. “Hacíamos varias pruebas acá desayunos con él. Cuando había alguna presentación metíamos la propuesta del brunch acá. Y vimos que era una buena idea y muy rica. Entonces, un día él me dijo: ‘oye, sabes empezamos la próxima semana’. Y fue como ya, lo hacemos. La próxima semana empezamos”, recuerda.

Moma Adrianzén y Solange Martinez- Gonzales en Jerónimo Chile. (Foto: Difusión)

Ella recuerda que mucha gente extrañaba sus panqueques veganos y le escribían por Instagram que los preparaba y vendiera. Si bien en sus redes sociales tiene varias recetas de cómo prepararlos, la gente quería que ella se los mandara hechos. “A veces lo hacía, sobre todo en pandemia. Los preparaba y mandaba por delivery, pero obviamente a veces no tenía tiempo ni los insumos. Así que ha sido bonito volverá a compartir lo que lo que siempre compartía. Es algo así como mi propuesta del Armónica chiquito, como cuando recién empecé”, comenta.

“Algo que siempre quiero que la gente recuerde es que nunca pierdo mi esencia. Vaya donde vaya, yo siempre voy a cocinar salud sea de la forma en la que sea. Con opciones sin azúcar refinada, con opciones para celiacos y veganos, y siempre voy a cocinar tratando de hacer todo lo más sano posible. Creo que esa ha sido mi esencia desde que tuve Armónica chiquito. Y lo va a seguir haciendo vaya donde vaya, no así ponga un brunch en otro restaurante, o por ejemplo ahorita en Chile, en donde estamos haciendo esta propuesta en Jerónimo Chile que implique mi imagen, siempre voy a tener la misma esencia de lo que fue Armónica”, añade.

Tostadas francesas veganas. Las recetas del brunch fueron hechas por Solange Martinez- Gonzales. (Foto: difusión)

La carta

“La salud para mí es un balance. Yo comparto salud tratando de que haya un balance. La carta tiene eso. El 80% son cosas que yo hago y el 20% son opciones como el chicharrón o el pollo crocante que acabamos de lanzar en Chile. Al final ese es el balance. La salud es eso, no es solo vivir sano, sin gluten, sin azúcar sino también darnos estos gustitos, obviamente sin exceso”, añade Solange.

“Nunca he seguido una dieta, nunca he seguido nada que me haga privarme de las cosas ricas de la vida”, comenta. Para ella, la vida es muy corta para estar contando calorías en lugar de nutrientes y por ello que lo que ofrece en su carta de brunch está hecho con harinas como quinua, arroz y yuca; y endulzado con azúcar de coco, fruto del monje o panela. “Al final queremos ofrecer algo lo más parecido a lo tradicional”, explica.

Panqueques veganos. Las recetas del brunch fueron hechas por Solange Martinez- Gonzales. (Foto: difusión)

“Todas las opciones dulces son sin gluten y veganas. Y todas las opciones saladas tienen pan de masa madre. Pero si alguien quiere una opción salada sin gluten, se la ofrecemos en el croissant”, añade.

“Yo siento que Dios me ha dado un don, yo antes de cocinar saludable todo me salía pésimo. Pero cuando empecé a cocinar saludable fue diferente. Siento que si hubiera estudiado cocina todo hubiera sido más fácil, pero la vida me puso esto como una prueba y para disfrutar algo que amo hacer, que es cocinar saludable, y que le hace bien a mi cuerpo, no solo por los nutrientes sino porque lo hace feliz. Qué felicidad poder comer así y que a la vez lo que lleva es lo mejor que le estás dando”, indica.

El brunch por Solange Martinez- Gonzales en Jerónimo también cuenta con recetas saladas. (Foto: difusión)

“Las recetas han sido años de práctica. Hay algunas que me han tomado tres años, como la del manjar. Pero como siempre digo: ‘la práctica hace al maestro’. Eso es algo que lo firmo”, concluye la comunicadora de profesión.

Si este fin de semana, te das una vuelta por Jerónimo para probar el brunch de Solange, estas son nuestras recomendaciones: panqueques, waffles, banana pancakes, tostadas francesas, tostón de hummus, el croaissant de relleno de pistachos, el turrón, cualquiera de los milkshakes veganos y el chocolate caliente que tiene un mashmello vegano. Todo sanito y delicioso. ¡Buen provecho!

Al detalle

Dirección: Av. Mariscal La Mar 1209, Miraflores

Horario del brunch: viernes a domingo, de 8 a.m. a 12 p.m

Reserva: no es necesario, pero se recomienda.

Ticket promedio: 50 soles