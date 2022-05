¿A quién no le encantan sus ricos anticuchos? Esta semana me voy invitada por el USAPEEC al INDY 500 (una de las competencias más importantes de carrera de carros en USA y el mundo). Participaré en una competencia de chefs internacionales que la han nombrado: Race to Taste, que se dará para el cierre del evento, donde cocinaré con los productos de los auspiciadores, algo representativo peruano. Como ven, elegí, unos ricos anticuchos de piernas de pollo en su punto y equilibrio perfectos, aptos para todo público. Como casi siempre a mis hijas le encanto la receta.

Disfrútenlos un fin de semana con la familia, a los chicos les encanta ver que se pueden preparar en casa recetas que normalmente se comen en la calle.

Ingredientes:

Anticuchos:

Las porciones son de tres palitos con tres pedacitos de pollo de 15g cada uno. 45 g. de pollo por palito. Un total de 135g. de pollo por porción.

1 kg de muslo de pollo, limpio sin piel y en pedazos de 15 g. cada uno aproximadamente

½ cucharadita de pimienta negra

½ cucharadita de comino

2 cucharaditas de ajo picado

1 ½ cucharadita de sal

1 cucharadita de chile Panca en polvo

½ taza de vinagre de vino tinto

¼ de taza de aceite de soja

Palitos de brocheta

Papa a la huancaína:

Las porciones son aproximadamente de 100 g c/u de patata y 85 g. de salsa huancaína

700 g de papa

260 g de ají amarillo o ¾ de taza de ají (limpio sin venas ni semillas, hervido tres veces y pelado, para que no pique)

1 diente de ajo pequeño o ½ mediano

375 ml de aceite vegetal

200g de queso fresco

5 galletas de soda

170 ml de leche evaporada

Unas gotas de limón

Sal y pimienta

Para acompañar y decorar: huevos duros, aceitunas y hojas pequeñas de lechuga

Preparación:

Anticuchos:

Remojar los palitos de anticuchos un par de horas para que no se quemen en la parrilla. Luego colocar todos los ingredientes, excepto el pollo, en un bowl y mezclar para incorporarlos. Luego agrega el pollo y deja marinar de 2 a 4 horas refrigerado. Sacarlos del refrigerador 30 minutos antes de cocinarlos, para que estén a temperatura ambiente. Pasarlos por los palitos de brocheta y cocinarlos en la parrilla a fuego medio alto.

Papa a la huancaína:

Lavar y sancochar las papas, luego córtelas en rodajas de aproximadamente 2,5 cm. Reservar. Lavar los ajíes y retirarles las venas y las semillas. Luego hervirlos por 20 minutos, pasarlos por agua fría y pelarlos. Licuar los ajíes con el aceite, el ajo, el queso, las galletas de soda, la leche evaporada, la sal y la pimienta y unas gotas de limón. Servir la salsa sobre las papas y decorar con una hoja de lechuga, huevo duro y aceitunas.

Para más recetas para bebés, niños y familia síganme todos los lunes en Provecho

Muchos cariños,

Colette