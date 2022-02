Conforme a los criterios de Saber más

Ya estamos con el regreso a clases encima. Por eso les comparto esta práctica, rica y nutritiva receta. Incluso la pueden preparar la noche anterior y refrigerar para el desayuno o lonchera. A veces los chicos reniegan porque no quieren tomar desayuno tan temprano o los padres nos preocupamos cuando no comen su lonchera. Les digo que con esta receta no tienen pierde.

*Receta para 6 panqueques medianos:

Ingredientes:

1 plátano de seda

2 huevos

1/4 taza de hojuelas de quinua o avena

1/2 cucharadita de vainilla

1 cucharadita de mantequilla y una de aceite vegetal ( para cocinar los panqueques)

Preparación:

Aplastar el plátano con la ayuda de un tenedor, hasta formar un puré. Luego, batir los huevos, agregar el puré de plátano, la vainilla y las hojuelas de quinua. Mezclar bien. Calentar una sartén antiadherente con un dado de mantequilla y un chorrito de aceite (el aceite es para que no se queme la mantequilla). Apenas se derrita la mantequilla, agregar la mezcla de panqueques cuidadosamente y con la ayuda de un cucharón pequeño. Dependiendo el tamaño de la sartén, pueden cocinar hasta tres panqueques a la vez. Tomará 5 minutos, aproximadamente, en que estén listos: 3 por un lado y 2 por el otro.

Los pueden acompañar con fruta fresca, tipo frutos del bosque (arándanos, fresas, etc) o con fruta salteada como manzana o pera. Se saltean un par de minutos con mantequilla o aceite de coco, luego se le agrega la canela en polvo, el jugo de una naranja y un poquito de miel de abeja (opcional). Servir los panqueques acompañados de la fruta y un poco de nueces para darle un toque crocante y más nutrientes.

NOTA :

Si es para lonchera, servir por separado.

Para más recetas como está síganme todos los lunes en Provecho.

¡Muchos cariños y un feliz retorno a clases!

