Esta receta sencilla de tortilla de atún es una de las más rápidas que podrás encontrar y disfrutar en un almuerzo o cena para Semana Santa. Ponte las pilas, mira bien los ingredientes anotados por La Gastronauta y ¡a cocinar!

Ingredientes:

3 latas de atún

5 huevos

1 cebolla blanca

2 cucharadas de ajo molido

200gr champiñones en láminas

1 tomate picado

Cebolla china a gusto

Sal y pimienta a gusto

Tortilla de Atún,.

Preparación:

En una sartén a fuego medio calentar 1 cucharada de aceite y saltear cebolla, ajo y champiñones hasta que estén dorados. Agregar el tomate picado, sudar 2 minutos y fuera del fuego agregar la cebolla china picada a gusto. Dejar aparte. En otro bowl, desmenuzar el atún previamente escurrido y mezclar con el resto de ingredientes hasta que sea una mezcla homogénea. Colocar una sartén a fuego alto, calentar dos cucharadas de aceite y verter toda la mezcla sin mover para dejar que se forme una costra. Tapar y cocinar por 15 minutos, desprendiendo los bordes de tanto en tanto para que no se pegue. Cuando al sacudir la sartén vemos que se desprende toda la tortilla, retirar del fuego, cubrir con un plato más grande que la sartén y voltear para luego regresar la tortilla a la sartén y cocinar por 5 minutos más hasta que dore por completo. Servir acompañado de tu ensalada favorita.