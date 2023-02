Esta receta es muy rica, a los peques les encanta y es una buena manera de incluir vegetales a sus comidas. Inclusive es práctica por que se puede avanzar con la preparación desde el día anterior.

Ingredientes:

5 u. zapallos italianos medianos

Para el relleno de carne:

500 g. carne molida

1 u. cebolla blanca grande cortada en cuadraditos

3 u. tomates pelados y cortados en cuadritos

2 u. diente de ajo rallado

1 cucharada de orégano tostado

Pulpa retirada del los zapallos picada o licuada*

Sal y pimienta

1 cucharada de aceite de oliva aproximadamente

2 cucharadas de aceite vegetal

1/2 taza de queso parmesano

Para la salsa blanca (Mornay):

400 ml . leche fresca

2.5 cucharadas de mantequilla

2.5 cucharadas de harina

1 yema de huevo

1/2 taza de queso parmesano

Sal y pimienta

Nuez moscada (una pizca opcional)

Zapallitos Rellenos, una receta de Colette.

Preparación:

Lavar y cortar los zapallitos por la mitad, a lo largo, cortar la punta y la base con mucho cuidado para que no pierda su forma cóncava.

*Con la ayuda de una cuchara retirar las semillas de los zapallos para formar un hoyo uniforme al centro (no retirar mucha pulpa). La idea es que haya una base que soporte el relleno y se pueda disfrutar también del zapallito. Luego picar o licuar el zapallo retirado y reservarlo. Agregar sal a los “barquitos” de zapallo y colocarlos boca abajo en un colador grande por 30 minutos, para que boten el exceso de agua. Luego retirar el exceso de sal con un papel toalla y dejarlos bien secos. Inmediatamente, untar con aceite de oliva por la parte interna y externa de los zapallos para luego sellarlos en un horno precalentado a temperatura alta por 10 minutos aproximadamente. Este paso lo pueden avanzar un día anterior si desean, solo los deben refrigerar cuando enfríen.

Para la salsa blanca:

En una olla de fundo grueso a fuego medio agregar la mantequilla, cuando se empiece a derretir agregar la harina y mover con una cucharada de palo para formar una masa y cocinar por un par de minutos. Luego ir agregando la leche fría o a temperatura ambiente y batir con un batidor globo para que no se formen grumos. Cocinar hasta que agarre textura cremosa la salsa, por unos 10 minutos aproximadamente. Finalmente retirarla del fuego y agregar la yema de huevo e incorporarla inmediatamente para que no se cociné y no se formen grumos. Agregar el queso, la sal y la pimienta (si desean le pueden rallar una pizca de nuez moscada). ¡Lista la salsa! Reservar

Para el relleno:

En una olla de fondo grueso sellar la carne molida con aceite vegetal y retirarla. En la misma olla agregar la cebolla y un poco de sal para que sude y levanté los jugos de la carne y, cocinarla por unos 10 minutos aproximadamente. Luego incorporar el ajo y los tomates y cocinarlos por 10 minutos más. Posteriormente agregar la pulpa del zapallo licuado y la carne molida y cocinar hasta que se evapore el exceso de líquido por 15 minutos aproximadamente. Luego probar y sazonar con sal, pimienta y orégano. Posteriormente agregar la salsa blanca e incorporar bien todos los ingredientes. Finalmente rellenar los zapallitos y agregar queso parmesano encima. Cocinar por 10 minutos aproximadamente en broil o hasta que gratine el queso. Servir y disfrutar. ¡Espero se animen a prepararlos!

Para más recetas para los más pequeños de la casa y para toda la familia, síganme todos los lunes en Provecho.

Cariños,

Colette