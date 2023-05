Es por eso que colores neón e imágenes de diferentes animes te reciben en el ingreso de este establecimiento ubicado en Miraflores, que logra llevarte a una típica calle de Tokio. Para Rodrigo Uchiyama, administrador y jefe de este restaurante, ese diferencial es la clave.

La idea de Gohan nació en octubre del 2022 y Rodrigo, a partir de su gusto personal por los animes, propuso el concepto. “Los animes me gustan mucho y tengo bastante conocimiento en el tema. Además, durante la época de Covid aumentó el interés por ellos. Todos empezaron a ver los animes e identificamos que en Lima no hay muchos lugares que ofrezcan una experiencia temática. Y si los hay, no tienen mucha variedad de diseño. Así fue que nació esta idea”, explica el empresario.

El propósito fue siempre crear una experiencia diferente y lo están logrando. Cuando alguien entra al lugar, se siente que hay un apasionado del anime detrás. “Dragon Ball” y “One Piece” son las historias que se identifican muy rápido en Gohan. Pero también “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” y “My Hero Academia” tienen un lugar importante reservado.

En la terraza, se encuentran “Evangelion”, “Robotech” y “Cobra”. La idea es que todas las generacions se sientan identificadas en los diferentes espacios y que disfruten un momento al lado de sus personajes favoritos. ¿Y la comida?

Una propuesta asiática diferente

Gohan ofrece comida asiática de callejera: japonesa, taiwanesa y coreana, siempre con toques de fusión peruana. La carta se divide en pokes, makis de 5 o 10 piezas, tiraditos, entradas, ramen, wings, platos calientes y yakimesi. También tienen postres y bebidas creadas por ellos. “Tenemos nueve tipos de makis, dos tipos de pokés y dos tipos de tiraditos. El ramen es infaltable, más ahora que el clima ha cambiado. También ofrecemos dos tipos de ensaladas, los enrollados primavera, las gyozas, y los empanizados de langostinos y pescado, entre los platos calientes tenemos los clásicos de la comida japonesa como el yasai itame y el shoga yaki, con una receta creada por mí”, detalla Rodrigo.

Los recomendados por Gohan

Las alitas de coco picante, la de salsa thai con mango y las de salsa tradicional de Corea son platos muy recomendados y que además se pueden compartir. Toda esta propuesta es picante, pero con un toque dulce, como en el caso del mango y del coco.

Los yakimesis también son platos que se ofrecen con una receta especial en Gohan y los hay en tres tipos: Mitsukoi, este nombre significa miel y amor, es por eso que tiene bastantes toques dulces; el Akaoni, que significa diablo rojo, es agridulce, pero tiene una salsa picante; y finalmente el Torimai, que tiene verduras, pollo crujiente y la salsa mensi que es salada.

La fusión es un punto fuerte en la propuesta del restaurante, como por ejemplo los makis acebichados, de langostinos empanizados y palta, cubiertos de láminas de bonito y bañado en salsa acebichada o las alitas picantes de coco, que en realidad están hechas de ají limo. La carta también tiene un postre, que es un enrollado primavera relleno de arroz con leche de coco

Finalmente, cuentan con dos bebidas de la casa imperdibles: el Gohan Juice, que es un concentrado de sencha, piña y maracuyá; y la Murasaki, un concentrado de flor de jamaica, piña y maracuyá.

Gohan tiene pocas semanas atendiendo y ya se ha hecho un espacio entre los jóvenes amantes de los animes que además de ir a probar la comida, van a tomarse fotos en cada espacio. Pero la edad es lo de menos, también hay personas mayores que reconocen los sabores asiáticos y la estética de una propuesta para todos.