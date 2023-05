Cuando pensamos en el Burger Fest, lo último que se nos viene a la mente es comida vegana. Sin embargo, en los últimos años, este estilo de cocina ha crecido, no solo en cantidad de emprendimientos sino que también se han descubierto nuevos talentos, sabores y texturas. Y este año, el Burgues Fest celebra lo innovador y trae en su última edición a La Recontra, una hamburguesería 100% basada en plantas que compite con las mejores hamburguesas del mercado limeño. Te contamos la historia de este espacio vegano.

La historia

La Recontra nace casi sin querer desde el amor a la comida y a los animales, gracias a que dos jóvenes publicistas decidieron probar nuevos rumbos. Paco Silva y Ana Karina Rodríguez, novios y socios, empezaron a vender desayunos en las agencias en donde trabajaban. Ofrecían panes con “pollo”, esos que ahora en La Recontra se les conoce como mini playeros. “La presentación era un poco diferente con panes ciabatta. Estábamos en el 2017, y para la gente estaba interesada. En esas agencias de publicidad nadie era vegano ni mucho menos conocían del tema; entonces nos tocaba vender estos desayunos para emprender, pero al mismo tiempo nos encantaba poder dar a conocer toda esta cultura. Era bastante lindo poder explicar cómo la comida vegana tiene un impacto tanto en el planeta como las personas y en los animales”, comenta Silva.

Paco Silva y Ana Karina Rodriguez, fundadores de La Recontra. (Foto: cortesía)

Llegó la pandemia, y atrasó un poco los sueños de emprender, sin embargo, con mucha dedicación y trabajo, los jóvenes publicistas lograron sacar adelante su sueño llamado La Recontra. “Cuando nosotros nos lanzamos, queríamos poner sobre la mesa y traer al mercado, una marca nueva que no solamente venda cosas que ya estás acostumbrando a comprar, sino una marca diferente a las demás. Nuestra idea era escaparnos un poco de lo que siempre se hace”, agrega.

Hace poco, hicieron un rebranding, en donde según explica Paco Silva se pueda ver reflejada su esencia. Y con este cambio, también llegó el local, tras estar casi sus dos primeros años solo como dark kitchen. Actualmente, están situados en Miraflores, en donde probar las hamburguesas recién hechas es una obligación si eres vegano o si amas las hamburguesas.

Cheese Bacon de La Recontra. (Foto: cortesía)

Camino al Burguer Fest

Silva y Rodriguez querían formar parte de este gran evento que celebra a las hamburguesas desde el año pasado, sin embargo, un problema de salud que atacó a uno de ellos los imposibilitó de ese objetivo.

El estar presentes en este festival de hamburguesas este año no solo los enriquece como negocio vegano, sino que también tiene un significado emocional para ambos. El año pasado, estos jóvenes querían postular para participar en una sección que ofrece el Burguer Fest en el que los clientes etiquetan a marcas que no estén participando y así una puede ingresar, sin embargo, Silva, quién es el creador de las recetas se enfermó. “El exceso de trabajo en La Recontra y a la par el corporativo lamentablemente me causó una discopatía lumbar, la cual me dejó en cama casi un año, casi todo el 2022, fueron al final como diez meses que estuve sentido y esto obviamente fue algo bastante doloroso para La Recontra, porque yo soy el creador de las recetas, de las nuevas hamburguesas, los shakes; es mi responsabilidad en la empresa. Estoy a cargo de la innovación”, revela.

Sin embargo, aunque no lograron estar en el Burger Fest, el equipo continuó y la salud de Silva mejoró. Él recuerda que fue un año bastante duro, pues Ana Karina tuvo que reemplazarlo, e incluso ella tuvo que trabajar 16 horas al día durante varios meses para poder hacer que La Recontra continúe.

Ana Karina Rodriguez, co fundadora de La Recontra. (Foto: cortesía)

“Definitivamente fue súper complejo porque empezamos dos personas en el proyecto y luego me tuve que quedar yo sola y encargarme de casi todo yo, entonces eran las compras diarias de las verduras, era la producción de las carnes vegetales, hacer el queso que toma bastante tiempo, el abastecimiento. Tenía que ir a Makro sola, por ejemplo, a comprar y tenía que contratar una van que me diera confianza y meter todas esas cosas yo sola, de ahí descargarlo todo en La Recontra”, comenta Ana Karina Rodríguez sobre cómo fueron los meses sin Silva.

Además, la joven empresaria recuerda que durante este tiempo no solo tuvo que lidiar con las coordinaciones del negocio y un alquiler fallido, sino que además tuvo que enfrentar machismo. “Los proveedores o en Cocinas Ocultas me ignoraban, y solamente querían hablar con Paco porque él era el hombre, entonces él era el señor de los negocios y nadie más, o sea, solamente hablaban con él y a mí me ignoraban por completo. Eso fue horrible, porque no me tenían en consideración por ser mujer, así literalmente, porque esto pasó con muchísimas personas, con muchísimos proveedores, con muchas personas que tuvimos contacto y que a mí no me respondían, no me hacían caso”, agrega.

Y como dice la frase: ningún dura para siempre. Todo empezó a mejorar, la salud de Silva mejoró y este año recibieron la noticia: están invitados al Burger Fest 2023.

Equipo de La Recontra. (Foto: cortesía)

Cuentan que los invitaron directamente y les dijeron: ustedes están dentro del Top 20 de hamburgueserías de Lima, ¿quisieran ser parte del Burger Fest?. “Nos hemos sentido sumamente halagados porque vamos a estar al lado de empresarios que admiramos mucho. Nos parece de lujo poder estar al lado de estas empresas y nosotros con nuestra propuesta 100% vegana de la cual siempre nos vamos a sentir súper orgullosos de difundir y llevar a todas partes”, comenta Silva.

“Este es el hito más importante desde que empezamos con La Recontra. Es demostrar que el veganismo ahora está en vitrina, y que se ha hecho algo más interesante. Que estén sumando una marca vegana, me parece que como comunidad hemos logrado algo, hemos ganado algo. Entonces creo que esto es importante para nosotros y también para todos los que empujamos hacia una alimentación libre de crueldad”, añade. “El Burger Fest como sabemos es el evento de hamburguesas más importante del país. Este año vamos a recibir aproximadamente a 8000 personas”, agrega.

Para Rodríguez también fue una buena noticia. “Fue increíble, tuve un chispazo de felicidad inmediato, porque el año pasado nos moríamos por ir. Me llegó esta notificación del correo de que nos habían invitado y fui corriendo con Paco con una sonrisa o de oreja a oreja, gritando de felicidad (...) Es increíble que más personas prueben y conozcan. Está el concepto de que la comida vegana es insípida o que solamente son verduras y no es así. Entonces justamente es la razón de ser de La Recontra: decirles a la gente que puede seguir comiendo rico sin ningún sufrimiento animal; y que nos hayan invitado para poder decirle esto muchísimas más personas y estar rodeado de restaurantes que no son veganos, es súper loco porque nos impulsa”, complementa Rodríguez.

La crispy, una de las hamburguesas más emblemáticas de La Recontra. (Foto: cortesía)

El menú

La Recontra llevará al Burger Fest sus dos hamburguesas más pedidas: la Crispy y la Chesse Bacon. “Con las dos que vamos a ir al Burger Fest queremos impresionar a todos los asistentes que por supuesto no van a ser veganos ni vegetarianos”, revela Silva.

Además, como novedad tienen un nuevo pan, que después de dos años, han mejorado la receta. Si antes ya era bueno, ahora es superior. Su pan brioche tiene mantequilla de cashews lo que hace que sea más suavecito y que tenga un dorado increíble cuando lo ponen a la plancha.

Si el Burger Fest te parece lejano, puedes ir probando las diversas hamburguesas, así como los Vegan Fried Chicken y sus milk shakes. Nosotros recomendamos la Crispy Burguer, la Chesse Bacon, Crispy BBQ y cualquiera de las presentaciones de sus Vegan Fried Chicken, sea en nuggets o tenders. Acompáñalos con una kombucha heladita o un milk shake. Prueba estas hamburguesas basada en plantas y déjate cautivar por nuevos y deliciosos sabores. Provecho.

Al detalle:

El Burger Fest será el sábado 10 de junio y puedes comprar tus tickets vía Joinnus.

Dirección de La Recontra: Av. Mariscal Caceres 270, Miraflores

Horarios: de martes a domingo de 12 p.m. a 11 p.m.