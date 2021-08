Cuando cumplo años y en casa me otorgan la potestad de decidir el menú, todos ya saben que elegiré tallarines verdes con apanado. Es uno de mis platos favoritos desde que tengo memoria. La cremosidad de la salsa, el sabor de la albahaca y el queso parmesano son los puntos fuertes de este plato. Y ¿qué mejor que comer tallarines? No conozco a nadie que no disfrute de tallarines o pastas con diferentes salsas. Recordando el cariño que le tengo a esta preparación me pregunté qué otro plato le podría hacer la competencia y encontramos el match perfecto: el tallarín saltado. En este reñido versus culinario exploraremos el delivery, la presentación, el sabor y las porciones.

Si se trata de sazón criolla de calidad, en Provecho sabemos que hay un referente que la gran mayoría de nosotros conocemos y se trata del restaurante Panchita, de la mano de Martha Palacios. En esta ocasión contamos con su ayuda para poder degustar ambos platos. Su carta es una celebración a lo mejor de la cocina peruana con el sello de calidad que los representa. Así, encontramos anticuchos de corazón, causa limeña, aguadito, mancha pecho, patita con maní, cau cau de mondongo y muchas delicias más.

(Fotos: Panchita)

Tallarines verdes

Delivery y presentación

El pedido llegó con todos los cuidados necesarios y cumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos a propósito de la pandemia. Llegaron en recipientes reciclables, con su nombre escrito y una cinta de protección, como para que no se abrieran en el camino. Un plus es que la milanesa llegó en otro recipiente, por lo que no se comprometió durante el viaje. Eso sí, al ser recipientes completamente cerrados, esta última no resistió el viaje y el empanizado perdió un poco del crocante tan sabroso que esperábamos. La temperatura fue correcta: listo para ser disfrutado en ese mismo momento.

Puntaje: 🍝🍝🍝🍝1/2

(Foto: Pierina Denegri)

Sazón y sabor

Primero hablaremos de los complementos para luego dirigirnos al protagonista de este plato: el tallarín. La carne, al ser lomo fino, era de un corte grueso, contundente y bien cocido. Estuvo sazonado a la perfección y había un equilibrio perfecto entre la cantidad de carne y empanizado. Este último estaba sazonado de forma básica, como para no robarle el escenario a la proteína. Este plato lo acompañan una porción de huancaína deliciosa y un poco de queso parmesano como para coronar todo.

(Foto: Pierina Denegri)

Como decíamos, el protagonista es el tallarín y estuvo muy bien preparado. Se notó el sabor de la albahaca fresca, del quesito y del aderezo base bien cocido. Como todos sabemos, el pesto que se utiliza es una versión peruanizada de su padre italiano. La salsa era lo suficientemente cremosa como para cubrir todos los tallarines y estos últimos eran de tipo grueso, lo que permitía un equilibrio entre ambos componentes. Es decir, no sobró salsa en el plato, todo estuvo bien incorporado a los tallarines, que estaban cocidos al dente (cosa que nos gustó por una preferencia personal).

Puntaje: 🍝🍝🍝🍝🍝

(Foto: Pierina Denegri)

Cantidad y porciones

Este plato es un golazo por donde se lo vea. La cantidad de tallarín es abundante, por supuesto, pero no tanto como para opacar a la milanesa y decir que esta última quedó chica. Este es un plato que tranquilamente se puede compartir entre dos personas. Eso sí, nos quedamos con ganas de un poco más de huancaína. Al estar tan fresca y deliciosa era un complemento perfecto para cada bocado.

Puntaje: 🍝🍝🍝🍝1/2

(Foto: Pierina Denegri)

Puntaje total: 14/15





Tallarín saltado

Delivery y presentación

Al igual que su contrincante, este plato también llegó con todos los cuidados necesarios y en un recipiente reciclable. Al ser un saltado, el vapor de la comida caliente no afectó para nada las texturas: fueron justo las que esperábamos. Todo vino combinado en un solo recipiente, como era esperado, y la temperatura aguantó lo suficiente como para servirlo al momento y disfrutarlo sin problema.

Puntaje: 🍝🍝🍝🍝🍝

(Foto: Pierina Denegri)

Sazón y sabor

Repetiremos el ejercicio de separar, dentro de lo posible, el tallarín (el protagonista) de los otros ingredientes, aunque en este caso sea un poco más difícil. Los trozos de carne eran de lomo fino y estaban cocidos a la perfección -es decir a 3/4-. La cebolla fue cocinada lo suficiente como para combinarse con los otros sabores sin perder su integridad y lo crocante y fresco que aporta. El tomate vino en cortes grandes y, aunque eso no sea de mi preferencia, debo admitir que estaban tan suaves que se deshacían en la boca.

(Foto: Pierina Denegri)

El tallarín que utilizaron también era el de tipo grueso, por lo que absorbió toda la salsa o jugo que pudo venir en el recipiente y estuvo cocido al dente. Era sorprendente descubrir que cada bocado tenía ese sabor criollo, con sus toques ahumados, que tanto ansiamos cuando buscamos comer un tallarín saltado.

Puntaje: 🍝🍝🍝🍝🍝

(Foto: Pierina Denegri)

Cantidad y porciones

En este ítem le tenemos que dar la victoria al tallarín saltado. Incluso cuando nos entregaron el pedido nos sorprendió lo contundente que se sentía el recipiente. Y no decepcionó. No solo había una cantidad considerable de tallarines, sino que el balance entre carne, verduras y pasta era de ensueño. Dos personas con un muy buen apetito pueden terminarse este plato, pero recomendamos que lo compartan entre tres o más como para disfrutar de otras preparaciones sin culpa.

Puntaje: 🍝🍝🍝🍝🍝

(Foto: Pierina Denegri)

Puntaje total: 15/15

Conoce más sobre el restaurante

En Lima cuentan con dos locales, uno ubicado en Miraflores (Calle 2 de Mayo 298) y otro en San Borja (Av. Primavera 557). Para hacer pedidos por delivery puede ingresar a su página web pedidos.panchita.pe. También atienden en salón (de lunes a domingo desde el mediodía hasta las 10 p.m.) y para llevar (en el mismo horario, pero hasta las 11 p.m.).

puede ingresar a su página web pedidos.panchita.pe. También atienden en (de lunes a domingo desde el mediodía hasta las 10 p.m.) y (en el mismo horario, pero hasta las 11 p.m.). Si quieres conocer más sobre sus platos y obtener más información, puedes visitar su página de Instagram (@panchitasazoncriolla) o su Facebook (@PanchitaSazonCriolla)

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR