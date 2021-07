Conforme a los criterios de Saber más

Ya sean con una cubierta de chocolate, con relleno de fresa o con toppings de colores, siempre hay una dona perfecta para ti. La celebración de este postre, que nació en Estados Unidos, se realiza el primer viernes del mes de junio. Gracias a su versatilidad, sabor incomparable y práctica presentación, las donas han sabido ganarse el corazón de más de uno. Te presentamos tres opciones de donas, perfectas para celebrar esta fecha.

La celebración nació durante la primera Guerra Mundial, cuando Morgan Pett, un doctor de la época le regaló una dona a un teniente. En agradecimiento, el militar organizó un evento para recaudar fondos con el fin de replicar este dulce detalle con cada soldado herido.

Con los años la celebración se extendió a otros países y en el Perú no somos indiferentes al rico postre. Aunque las donas no sean una opción de todos los días para los peruanos, existen marcas que apuestan por celebrar esta preparación con gran creatividad y calidad. Aquí te mostramos tres opciones que no te puedes perder.

1. Donatella

Este negocio empezó durante la cuarentena como una respuesta ante la falta de donas artesanales disponibles en Lima. Camila Tan, dueña de Donatella, nos cuenta que se inspiró en las donas que encuentra en Boston (Estados Unidos), caracterizadas por su frescura, rellenos abundantes y caseros. En marzo del 2020 se propuso crear este emprendimiento y para finales de diciembre lo lanzó oficialmente. Ofrece versiones más clásicas como las glaseadas y las de doble chocolate pero, sin duda alguna, sus sabores más innovadores se ven en las versiones rellenas como la churro style.

Recomendación: La chocolúcuma. Consiste en una suave y fresca masa brioche de chocolate, rellena con una deliciosa crema de lúcuma y cubierta con chocolate bitter.

Dato: El paquete clásico de 4 donas tiene un costo de S/20. Si gusta, puede intercambiar una dona clásica por una rellena por S/1 más. Para más información sobre el delivery y el emprendimiento, puede visitar su página de Instagram @donatella.peru

(Foto: Donatella)

2. Billie

Sandra Marrou, dueña de la marca junto a Rebeca Dondero, nos cuenta que su propuesta nació en tiempos de pandemia. Ambas buscaban hacer una pastelería divertida, por lo que siempre juegan con las presentaciones para que sean llamativas y diferentes. “Yo dije que hagamos algo diferente, que rompamos los paradigmas del postrecito a la hora del té... y así fuimos formando Billie”, explica. Actualmente cuentan con sabores como la glaseada tradicional, pero también experimentan con el matcha (té verde), la combinación de frutos rojos con maracuyá, y hacen un excelente homenaje al brownie.

Recomendación: La de chocolate. Está hecha con una rica y suave masa tradicional, que se cubre con un baño de chocolate y está coronada con bolitas crocantes encima, como para jugar con las texturas.

Dato: Puede adquirir un box de donas (con 6 unidades) a S/45. Para conocer más sobre sus otros postres y el servicio de delivery, visite su página de Instagram @billie.sweetz

(Foto: Billie)

3. King Kronuts

Sí, lo sabemos, técnicamente aquí no estamos hablando de donas, sino de su versión fusionada con el croissant: las kronuts. Pero, aceptémoslo, es una variante realmente interesante y sabrosa. Esta marca peruana cuenta con 6 años en el mercado y apuestan por productos 100% artesanales. Las cortan una a una, se sirven recién horneadas y la mayoría de rellenos y toppings los hacen desde cero. En su carta incluyen más de 24 sabores, entre los cuales resaltan la Apple Crumble, la Nutella & Oreo y la Very Berry Velvet como los más pedidos.

Recomendación: La Kronut Banana Toffee. Esta deliciosa versión está rellena con una ganache (salsa) de plátano. Encima, lleva un glaseado de vainilla artesanal, una salsa de caramelo y un crumble de vainilla.

Dato: Las kronuts vienen en dos tamaños: regulares y grandes. Se pueden comprar por unidad o en packs de 4, 6 o 9 unidades. Hacen delivery vía Rappi o puede escribirles por WhatsApp. Para mayor información, visite su página de Instagram @kingkronuts

(Foto: King Kronuts)

