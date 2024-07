Si eres amante del vino, debes haber probado un chardonnay de Ica, el moscatel de Alejandría de Moquegua o una copa de cabernet sauvignon de Tacna. ¿O acaso nunca has brindado con una copa de vino peruano? Si aún no has tenido este placer, es momento que visites la 8° edición del Salón del Vino Peruano -del 18 al 20 de julio en el parque gastronómico El Refugio- donde encontrarás más de 300 etiquetas de los mejores vinos nacionales, premiados en nuestro país y en el extranjero.

La nueva edición, organizada por Perú hace vino, contará con más de 30 bodegas de todas las regiones productoras que descorcharán vinos espumosos, vinos secos y semisecos blancos, rosados, naranjos y tintos, además de mistelas y cosechas tardías. Te contamos algunas de las novedades.

VINOS CUSQUEÑOS

Para muchos, puede ser una novedad; pero la turística región de Cusco tiene una larga historia con la vid. Ya en los “Comentarios reales”, del Inca Garcilaso en La Vega, se mencionaba que en la hacienda Marcahuasi se cultivaron las primeras uvas y elaboraron los primeros vinos del virreinato del Perú, indica Pedro Cuenca, director del Salón del Vino. En el presente, la bodega Viñedos del Inca (Urubamba) participará con su primera producción de vino tannat, con 12 meses de crianza en barrica, con notas a café, chocolate y vainilla. Está elaborado a 2.950 m.s.n.m. lo que lo convierte en el vino “de mayor altura entre los vinos de su tipo en Sudamérica”, destaca el sommelier.

“Para el peruano promedio, solo se hace vino en Ica y no es así. La historia vitivinícola tiene presencia en toda la costa sur del Perú y en regiones como Cusco, con zonas que tienen las condiciones idóneas para el desarrollo de la vitivinífera [...] También hay lugares como Moquegua, la sierra de Tacna y la parte andina de Arequipa con todo el potencial de que se desarrolle el cultivo de la uva”, agrega Cuenca.

De los primeros dos departamentos también llegan novedades. Será la primera participación de nuevos productores de Moquegua y Tacna con vinos rosados, moscatel de Alejandría, negra criolla, cabernet franc y más. ¿Te animas a probarlos?

“El Salón del Vino Peruano crece sostenidamente, este año será el de mayor dimensión hasta la fecha. Contamos con la participación de pequeños, medianos y grandes productores de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Apurímac, La Libertad, a lo que se suma la participación del Cusco. Nos emociona constatar el aporte que hace esta feria al crecimiento del consumo del vino hecho en el Perú, a lo que se suma el hecho de que cada vez más etiquetas se elaboran con uvas patrimoniales”, afirma el director del Salón del Vino y de Perú hace Vino.

LA PROGRAMACIÓN

Por otro lado, habrá un atractivo programa que incluirá simposios, cenas maridaje, feria de vinos, concurso nacional de vinos y más. Conoce cómo disfrutarlo hasta la última gota.

Feria de Vinos

Además de la degustación de vinos en copa, en el Salón del Vino, habrá una gran barra de copeo de vinos de edición limitada, que permitirá disfrutar vinos peruanos de pequeñas producciones procedente de las bodegas Apu, Tacama, Wayucari e Intipalka N°01, entre otras joyas.

El pisco también estará presente. Estarán presentes las marcas: Tabernero, Murga y Tacama, quienes brindarán una deliciosa experiencia que incluye un despliegue de creativos cocteles.

En el Salón del Vino Peruano podrás disfrutar de cenas maridaje, charlas y más actividades.

Nueva sede: El Refugio

El parque gastronómico, más grande de la ciudad, ofrecerá a los asistentes alrededor de 30 opciones de comidas para todos los gustos.

Charlas del viñedo a la copa

Para los interesados en aprender más sobre el mundo del vino (de temas históricos, a gastronómicos y vitivinícolas), habrá un programa de charlas con prestigiosos expositores. Se dará los días 18 y 19 de julio (de 4 a 8 p.m.) en la sala de reuniones de El Refugio. El ingreso es libre y por orden de llegada.

Cenas maridajes

Este 18 y 19 de julio, se servirá la mesa con dos cenas maridaje en cinco tiempos y con nueve etiquetas de vinos. La experiencia inicia con un espumoso de bienvenida, le sigue una secuencia de platos que comienza con torticas de choclo con cebiche cremoso, luego characato (tacos acompañados de carne de res), chicharrón de cerdo, anticuchos y un cheesecake de zarzamora. La experiencia es por reservación e incluye la entrada a la feria y actividades del día. Contacto: reservas@peruhacevino.com

IV Concurso de Vinos Peruanos

El 15 de julio más de 200 muestras se someterán a la evaluación de un jurado, compuesto por expertos internacionales y nacionales, para mostrar el nivel competitivo y la calidad de la vinicultura peruana.

III edición de Catemos Perú

Este 17 de julio, el público podrá degustar los mejores 25 vinos de la competencia nacional del 2024 junto con un panel de expertos. Para participar, es necesario reservar. Contacto: 999 088 382.

Simposio: un efemérides para el vino peruano

Un espacio para el aprendizaje, la reflexión e intercambio de ideas. Este año, centrará su atención en dos temas: elegir las fechas para la celebración del Día del Vino Peruano y el Día de la uva quebranta. Se realizará el 16 de julio (de 3 a 8 p.m.). Previo pago e inscripción: reservas@peruhacevino.com

Además… Dir: El Refugio. Av. Javier Prado 4492, Surco. Horario de la feria de vinos: jueves 18 y viernes 19 (de 3 a 10 p.m.). Sábado 20, de 1 p.m. a 11 p.m. Entradas: en Joinnus o al 908 838 608. http://www.peruvino.com.pe/