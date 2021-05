Conforme a los criterios de Saber más

Sea con mascarilla y protector facial, recorrer las calles de Jesús María siempre será una experiencia encantadora. Atravesar el bosque citadino del Campo de Marte o las casas grandes y viejas de un distrito creado en 1963 y sentir el aire húmedo que viene del mar de Magdalena, son experiencias con la marca de este distrito. Y así como sus calles y plazas guardan su memoria, su gastronomía no deja de ser parte de su identidad.

Si tuvieran un día para realizar un recorrido gastronómico, podrían empezar con un desayuno en la chicharronería Khuchy Tanta de la esquina de Nazca con Garzón. Un pan con chicharrón y camote acompañado de un café cortado en taza grande; o el combo de tamal, jugo o infusión y una buena porción de sánguche de chicharrón, son un par de sus clásicas opciones. En Khuchy Tanta se come con la confianza de tener entre las manos buenos trozos de un chancho de calidad, una rica sarsa criolla con hierbabuena y sabrosas salsas de ají. Su local ha sido adaptado según las normas de distanciamiento con un aforo limitado y ha implementado el servicio delivery, así como el recojo en tienda desde las 8 a. m. Si el frío lo obliga a no pararse de la cama puede pedir su pan con chicharrón por Rappi y Pedidos Ya.

Pero si lo suyo son los jugos, camine unas cuadras hasta el mercado San José e ingrese por la puerta de República Dominicana. En los puestos 264 y 421 está el Vaso Gigantón. Un tradicional espacio especializado en unir diversidad de frutas como lúcuma, fresas, naranja, mandarina, granadilla y muchas más en jugos de hasta tres combinaciones. Sean surtidos, extractos o con leche, lo más llamativo de este lugar, como dice su nombre, son los inmensos vasos donde sirven los jugos. Son tan grandes que no se pueden coger fácilmente con una mano y mínimo se comparte entre dos. Donde antes podías sentarte a comer y hacer las previas a la faena de compras semanales, ahora Vaso Gigantón solo ofrece jugos y sánguches para llevar. Una buena noticia es que su local de Arnaldo Márquez, cerrado por la pandemia, ha vuelto a abrir sus puertas recientemente.

EL ALMUERZO DE CADA DÍA

Ya son más de las 12 y comienza a abrirse el apetito. Un buen almuerzo al estilo jesúsmariano no los defraudará. Cuando el antojo es de pescado, un ceviche, parihuela, pejerrey, cangrejo o tiradito, Don Fernando es una opción que los llevará de Lima al rico norte. Su acogedor local de la Av. Garzón permanece abierto desde el mediodía hasta las 4:30 y 5 p. m. los domingos. Ojo que Don Fernando atiende de miércoles a domingo. Una variada y apetitosa carta de pescados, mariscos y delicias del norte como cabrito o arroz con pato se sirven en esta isla escondida y muy tradicional desde 1985. Ante la demanda y por la pandemia, Don Fernando ha habilitado la opción de pedir los platos para llevar y una carta para delivery.

Otra opción que no tiene pierde es un pollo a la brasa de El Gigantón en Arnaldo Márquez. Es una de las pollerías más antiguas del distrito (desde 1968) y un destino imperdible si se trata de pollos a la brasa en la ciudad. Además de su sabroso pollo de buen tamaño, las papas fritas de El Gigantón ¡son gigantes! Sus salsas caseras como la mayonesa o la ocopa, son parte de sus principales atractivos y motivos centrales para regresar siempre a este calientito lugar con olor a carbón. Actualmente, el local solo atiende pedidos para llevar o delivery, así que no hay excusas para dejar de extrañarlo.

Si seguimos caminando por Arnaldo Márquez y nos dirigimos hacia la tranquila plaza San José, veremos la hermosa iglesia de estilo neogótico, icónica del distrito. Solo a unos pasos hacia la Av. Cuba estará Don Bosco, el infaltable restaurante criollo de nuestro recorrido. Para los fanáticos de los tallarines verdes, este es el lugar preciso. Don Bosco ofrece junto a la pasta un generoso apanado, milanesa o hígado de 250 y 500 gramos. Sus guisos como el cau cau, chanfainita, patita, olluquito, carapulcra o sangrecita son marca registrada de este tradicional punto de Jesús María. Ahora, los comensales pueden pedir sus platos de siempre por delivery o almorzar en el local. También tienen la opción de recojo en tienda.

ANTOJOS PARA CALENTAR LA TARDE

Va cayendo la tarde y después de descansar el almuerzo comienza el antojo de una bebida caliente y su respectivo postre. El frío nos obliga a resguardarnos en el local de Pausa Café, sobre Horacio Urteaga, a un paso de la plaza. Este espacio juvenil en donde antes de la pandemia se disfrutaban recitales y presentaciones de libros, ahora ha limitado su acceso con un estricto protocolo para la tranquilidad de los amantes del café y de los dulces. Antes de sentarte, una parada obligatoria es la vitrina de postres. Si ven el tiramisú no duden en pedirlo, es de lo mejor de su carta. La torta red velvet o los waffles con helado de vainilla son otros imperdibles de la carta. Para acompañar, un chocolate caliente, café o una infusión de hibiscus o frambuesas son buenas opciones. Pausa Café tiene un buen servicio por delivery.

Pero si están de paso o quieren su pedido para “ir comiendo”, pueden caminar una cuadra más. A mitad de la calle (a la espalda del Mercado San José) está el pasaje comercial cuya esquina estaba siempre abarrotada no solo por comensales, sino de fanáticos de los anticuchos, brochetas, mollejas y mixtos de Li. Actualmente, en Li preparan sus anticuchos para llevar y por delivery. No olviden pedir su ají, una delicia picante que no podrás olvidar. Si se te antoja un postre, podrías llevar los picarones dietéticos que se ofrecen en la misma esquina con el canto de sus pregoneras: “Los ricos ‘picaronis’ dietéticos. Si no les gusta, no los pagan”. Aunque es un hecho que les gustará.

UNA NOCHE DE MAZAMORRAS

La noche ha llegado y el toque de queda se acerca. Los puestos y galerías que rodean el Mercado San José empiezan a cerrar, pero ustedes no tuvieron antojo de picarones sino de mazamorra morada. Todavía quedan unos minutos para correr por un combinado, una mazamorra de chancaca, un champú de guanábana, un arroz zambito o con leche en La Ollita. Rápidamente les pueden servir una porción de 5, 8 o 15 soles. “Seño, para llevar, por favor”.

¿DÓNDE ENCONTRARLOS Y CÓMO CONTACTARLOS?

Khuchy Tanta. Instagram @khuchytanta. Av. General Garzón 799, Jesús María. Delivery: 934200511. Rappi y Pedidos Ya.

Vaso Gigantón. Facebook @OficialFaceElVasoGiganton. Mercado San José, puesto 264 y 421 / Av. Arnaldo Márquez 1277, Jesús María. Delivery: 912952131

Don Fernando. Instagram: @donfernandorestaurante. Av. General Garzón 1788, Jesús María. Delivery: 949 753 870

El Gigantón. Instagram: @elgiganton_polleria. Av. Arnaldo Márquez 1001, Jesús María. Delivery: 4240649 / 910260663

Don Bosco. Instagram @rest_donbosco. Av. Cuba 1265, Jesús María. Delivery: 920 451 236 / (01) 657 2431

Pausa Café. Instagram: @pausa_cafe. Av. Horacio Urteaga 1226, Jesús María. Delivery: 941942281. Rappi

Dulcería y Anticuchos Li. Instagram: @dulceria.li. Av. Horacio Urteaga 1350, Jesús María. Delivery: 997 948 067

Dulcería La Ollita. Instagram: @dulcerialaollita. Jr. Mariscal Luzuriaga 403, Jesús María. Delivery: 935738454

MÁS LUGARES PARA AGREGAR AL RECORRIDO EN JESÚS MARÍA

El Tarwi. Instagram: @eltarwirestaurante. Rappi

El Aguajal. Instagram:@elaguajal.jesusmaria

María Pastor. Instagram:@cevicheriamariapastor. Rappi

La Retama. Instagram:@laretama.restaurante

Carnívoro. Instagram:@carnivorolh. Rappi y Pedidos Ya

Ayllus. Facebook: @Ayllusrestaurant. Pedidos Ya

La Picante. Instagram:@la.picante. Pedidos Ya

Doña Julia. Instagram: @anticucheriadonajulia. Rappi y Pedidos Ya

El Garden. Instagram: @garden.restaurante

Yo amo Ferreñafe. Facebook: @Ferrenafe. Rappi

