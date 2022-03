De las mejores recetas del recetario peruano. Las Recetas de Yo Madre nos presenta la fórmula perfecta para cocinar los tallarines verdes que siempre quisiste con la salsa verde ideal.

Solo tienes que seguir los pasos y cantidades:

Ingredientes:

1/2 kilo de fideos espagueti

1 taza de hojas de albahaca

200 gramos de espinaca

1 cebolla mediana

1 diente de ajo

1 taza de crema de leche

100 gramos de queso fresco

Aceite vegetal

Sal al gusto

Preparación:

Para esta receta te recomiendo sancochar la pasta y hacer la salsa de manera simultánea, pues esta preparación es rápida y simple. Recuerda que los fideos deben sancocharse en agua hirviendo solo con sal, no necesitan aceite. El tiempo de cocción, ya sea al dente como me gusta, o bien cocidos, lo puedes ver en el reverso de cada empaque. En una olla pon un chorrito de aceite y cuando esté caliente agrega la cebolla y los ajos picados en trocitos pequeños. Saltéalos sin descuidar la preparación por unos 4 minutos y no dejes que se quemen. Una vez dorados, añade las hojas de espinaca y albahaca previamente lavadas y escurridas, y cocínalas por unos 2 minutos más, hasta que las hojas se reduzcan completamente en el aderezo. Ahora, agrega la crema de leche, integra todo por un par de minutos y, así como está, llévalo a la licuadora con el queso y deja que se forme una rica crema. No necesita líquido. Si sientes que está muy espesa, añade más crema de leche o un chorrito de leche. Prueba la sal. Ahora la crema está lista para mezclarla con el fideo.

