Como buen peruano, Mariano Carranza es un degustador callejero. Sabe que los platos de frituras y dulces en la calle son los favoritas de la gente, pero también entiende que existen cientos para elegir. En su trabajo de investigación de ocho meses en promedio, su equipo y él visitaron alrededor de 40 cocineros en sus puestos en Miami, pero solo seleccionaron cuatro historias que calzarían en los 30 minutos del capítulo.

Mariano Carranza dirigió los documentales "Cholitas Climbers", "Queen Of The Ring", entre otros.

“No pretendimos hacer una enciclopedia de lo que es Miami”, comenta Carranza a El Comercio desde sus vacaciones en España, lejos de casa, su residencia en Nueva York. “Este Estado es un puente entre Estados Unidos y América Latina. Hay tantas comunidades distintas con sus culturas, razas y sabores. El otro día, una amiga me dijo que ‘la comida no solamente es un negocio, sino también redención, terapia y comunidad’. Estoy súper de acuerdo y agregaría que identidad, nuestras raíces”.

En el episodio de “Miami, Florida”, se narra como punto de ancla para el resto de personajes la historia de Larry D. Reavers, un latino afrodescendiente que tiene el local más famoso de ‘souse’ y costillas fritas. Le dicen “souseman” (hombre del ‘souse’), porque hace el mejor caldo de pollo y cerdo con papas, vegetales, carne y especies. Con su talento, logró capturar la atención de los vecinos y después de los turistas, pero con su capacidad de superación dejó atrás adicciones y errores para emprender un nuevo capítulo de su vida.

Grabación del capítulo "Miami, Florida" de "Street Food: USA" (Netflix)

“Hablamos con Larry después del estreno del capítulo y me agradeció, porque participar en el documental le sirvió para sanar (...) y superar temas familiares, el abuso de sustancias y todo eso. Le agradezco por ser tan generoso para dejarme contar su historia”, expresa Carranza. El cineasta, además, colaboró en el proceso de investigación para el episodio de “Nueva York, Nueva York”. En este, el personaje protagonista es Tammi, una cocinera de “soul food” (gastronomía afroestadounidense) que tiene un carro de comida en el barrio de Harlem.

Larry tiene el local "Souseman Larry" en Miami, Florida.

Los Ángeles (California), Miami (Florida), Oahu (Hawái), Nueva Orleans (Luisiana), Portland (Óregon) y Nueva York (Nueva York) son los escenarios de la “Street Food: USA”. Sus habitantes se detienen al paso en carritos de comida y locales populares. Degustan bocadillos y platillos a precios accesibles, como el sandwich cubano o una tajada de pizza gigante. ¿Quién no está interesado en conocer puntos sabrosos, buenos y baratos ubicados al paso? Pues la mayoría de personas que aman el placer culposo de comer frituras lo está. Por eso, la primera semana de “Street Food: USA” estuvo en el Top 10 de las series más vistas de Netflix.

“La serie ‘Street Food’ es un formato que busca un sitio o localización, puede ser Asia, América Latina, etc. Me ofrecieron el capítulo de Miami cuando los productores ya habían decidido la ciudad”, comenta Carranza.

Carranza llega a este importante trabajo con Netflix después de 15 años de estudios y empleos en la industria audiovisual de Estados Unidos. Trabajó como realizador documental en el canal Vice e integró la división nominada a los Premios Emmy Great Big Story de CNN, que se especializa en cortometrajes documentales. Finalmente, hoy decidió continuar haciendo lo que ama como documentalista freelance.

“Es difícil abrirse paso en Estados Unidos y no tengo una buena respuesta para explicarlo. Reconozco mi privilegio. Mi familia me ayudó a pagar una educación en este país, lo cual agradezco. He comenzado desde abajo como documentalista muchos años”, dice Carranza, quien también ha filmado un documental sobre la piratería dentro del Pasaje 18 en Polvos Azules (Perú), así como proyectos en Uruguay, Bolivia y otros países.