Además de buena lectura, música al aire libre y un gustoso momento cultural, la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2022) también ofrece curiosidades lúdicas, como los juegos de mesa. Uno de estos es Perú Cocina, una propuesta para niños que resalta la gastronomía peruana mediante el intercambio de cartas. En su segunda edición, el juego incluye una carta que personifica al enemigo de los comensales, la mosca en el plato.

En un promedio de 15 minutos, dos o más jugadores encuentran los 25 platos más representativos del Perú. La selección de manjares, entre licores y postres, fue la tarea de Javier Zapata Innocenzi, creador de Perú Cocina y director de la Editorial Malabares, promotora del juego. Su principal fuente de inspiración para inventarlo fue el legendario recetario de Nicolini “¿Qué cocinaré hoy?”.

“Personalmente, no me gustaba cocinar, pero siempre me gustó comer”, apuntó Zapata Innocenzi a Provecho de El Comercio, y también expresó sus deseos de sembrar una “buena cultura y costumbres” a través de los juegos. “El referente principal para crear este juego fue mi madre, que era italiana pero cocinaba también muchos platos, aquellos que llamamos comida criolla”, agrega.

Perú Cocina es apto para niños de 7 años a más.

¿CÓMO SE JUEGA?

La caja del juego contiene dos mazos. En líneas generales, en el primero, cada carta cuenta con el nombre del plato principal y cuatro ingredientes para su preparación, por ejemplo, aderezo, papa y pollo. El segundo mazo es de color celeste y muestra los insumos, los cuales deberían completar una receta. Siempre que el jugador cumpla con esa meta, irá adquiriendo cuatro “tenedores” por plato. Quien logre la mayor cantidad de estos cubiertos al final de la partida, gana.

Estos son algunos de los 25 platos que completan las cartas de Perú Cocina.

Algunas cartas no son sabrosos platillos peruanos, sino también obstáculos y comodines para incentivar el juego.

La primera edición del juego contó con una lógica de ingredientes más compleja. Pero, en la segunda, se retiraron algunos insumos repetidos en las cartas. El obstáculo agregado a los mazos es la carta de “la mosca”, una opción que nace a partir de la consciencia por una mayor higiene en la cocina. Cualquier jugador que vea el insecto entre sus cartas, tiene la posibilidad de anular automáticamente una preparación y limitar a su oponente.

Algunas de las delicias peruanas impresas en las cartas son carapulcra, sopa seca, seco de cabrito, chupe de camarones, chilcano de pisco, ají de gallina, cau cau, suspiro a la limeña, ceviche, lomo saltado, juane, tacu tacu, arroz con pollo, ocopa, tachacho con cecina, adobo arequipeño, rocoto relleno, pachamanca, entre otros.

¿DÓNDE ENCONTRAR PERÚ COCINA?

Perú Cocina, así como el resto de propuestas muy peruanas y divertidas de la Editorial Malabares, se encuentra a la venta en el stand 73 de la Feria Internacional del Libro 2022. Otros lugares dónde buscar este juego inspirado en la gastronomía son los catálogos de Día D Juegos, Cuy Games y Juegos Ponte Mosca.

Otros juegos de mesa que se pueden encontrar en el stand de la marca en la FIL 2022 son Fangoso (sobre la corrupción en el Perú), Emprendimiento (un tablero para aprender las mañas del empresario peruano), Presidente (una contienda electoral donde los jugadores son candidatos), entre otros.

DATOS

● La FIL 2022 tendrá sus puertas abiertas hasta el 7 de agosto en el Parque Próceres de la Independencia.

● Ubicación: Av. Salaverry cdra. 16, Jesús María.

● Horario: 11 a.m. a 10 p.m.

● Entradas: Web Oficial





