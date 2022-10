El ají Mochero es un ají que crece en las zonas de Moche, Virú y Trujillo desde hace más de siete mil años. Un ají ancestral que, a pesar de tener una gran adaptación al estrés hídrico, resistencia a varias plagas y un sabor inigualable, perdió gran espacio frente a otros ajíes como el limo, que además es muy similar en cuanto a color. Una de las posibles causas estaría relacionada con las zonas de producción y el mejor acceso a mercados como el limeño.

Sin embargo, y luego de grandes esfuerzos de parte de su equipo, Fernando Abanto, gerente de Better Food Company, buscó revalorizar este ají ancestral, dándole un lugar en las barras del Perú, al presentar el primer licor de ají mochero, Degollador, un licor picante y dulce que promete una experiencia diferente de sabor a quien se anime a probarlo.

Fue hace unos años que Abanto descubrió la labor de Sabino Mendoza, un agricultor de la zona de Moche que cultivaba en sus tierras el ají mochero, en ese momento era el único que trabajaba en su recuperación. Este sería el punto de partida para la creación de Degollador, que nace luego de que el gerente de Better Food Company probara un licor de ají de chile. “La pregunta que me asalta la cabeza era por qué el Perú no tiene una marca de licor de ají premium, investigando sobre los ajíes para preparar una receta, me acordé de las recetas de mi abuela, de la familia. Y ahí estaba presente el ají mochero, un ají autóctono de La Libertad”, asegura.

Sabino Mendoza, agricultor de la Campiña de Moche, pieza clave del rescate del ají mochero.

El proceso de Degollador

Es así que desde hace dos años empieza el proceso de producción, primero y gracias a la organización de los productores, empezó el cultivo del ají mochero en más tierras. “La universidad Agraria ha rescatado la planta y se está buscando la denominación de origen, pero de igual forma se está trabajando con un par de personas más, además del señor Sabino. Se sabe también que se está cultivando en el fundo Pinilla, en Trujillo, esto es más tecnificado y están trabajando con tres tipos de ajíes, pero nosotros seguimos trabajando con el ají de Moche”, señala Rolando Arias, embajador de Degollador.

Luego de obtener la suficiente producción se empezó a trabajar en la receta, Arias detalla que desde el primer momento se pensó en la comercialización de Degollador en el extranjero, por lo que el alcohol elegido fue el pisco quebranta de la bodega Bailetti. A partir de esto, empezaron la producción, que tarda una seis semanas aproximadamente, porque el ají mochero es secado al sol, después pasa a ser macerado y se le agrega el jarabe, vainilla y otros insumos que forman parte del secreto mejor guardado de Abanto. Para las siguientes producciones se prevé implementar la técnica del secado en la misma planta, un proceso más lento, pero menos agresivo y que mantiene mucho más los sabores del ají, revela Arias.

Degollador como producto de exportación

Degollador tiene una personalidad fácil de identificar, tiene un aroma tostado y miel que complementa con sutiles especias y ligeras notas a agua de mar. “A primera vista puede ser un licor difícil de entender. Pero luego uno se da cuenta de que no es necesario ser un experto para dejarse envolver por el punche que le da el pisco junto al candor del ají mochero, que se complementan muy bien con las notas de caramelo”, así lo describe Luis Romero Bellido, Chef Ejecutivo de Koi Maki-Bar.

El nuevo licor se empezó a distribuir desde hace dos meses y, según Arias, la recepción ha sido bastante buena. El punto a su favor es que no tiene una competencia directa al ser el primero hecho a base de ají y por su fácil consumición. Además, también muchas cocinas están considerando usarlo en la preparación de diferentes platos.

La botella que se encuentra a la venta es de 750 ml con un volumen alcohólico de 39 grados, siendo el precio sugerido para el público final, 100 soles

La cultura Moche en todo su esplendor

Es un licor que rinde homenaje al insumo local y también a la cultura Moche, no solo por el ají con el que está hecho, sino por otros detalles que nos trasladan a esta cultura, como es el caso del nombre, Degollador o también conocido como Aiapaec, era el dios principal, un dios que representaba protección, que era responsable de las cosechas, victorias militares y del agua, pero también podía castigarlos. Por otro lado, la botella tiene forma de La Huaca de la Luna, un centro de culto, ceremonial y religioso. Vale destacar, que en la etiqueta de la botella está representado Don Sabino, el “salvador” del ají mochero.

Dato: ¿Cómo conseguir Degollador? Se puede probar en Franklin, Bunka, Bodega Dasso, Manto Hotel, Casa Jaguar, Cala y La Emolientería. Próximamente, se podrá encontrar también en: Westin, Club suizo, Los delfines, Atlantic City, Country Club, Double Tree, Hotel Libre, Casa Andina y Hoteles José Antonio. Para venta directa al público en Lima se puede pedir a través de las redes @degollador.pe o directamente al WhatsApp 986066056