Ekovida Gluten Free nació en el año 2010, cuándo la hermana de Rosa Inés Ramírez, cofundadora del espacio sin gluten, contrajo cáncer. “En el INEN la nutricionista le recomendó cambiar radicalmente su dieta por una anti inflamatoria, para ese momento nunca había escuchado al respecto pero básicamente era suprimir el gluten, el azúcar y los lácteos y de preferencia comer todo orgánico. Me puse a buscar alimentos de ese tipo y no existían en el mercado ni eran conocidos como lo son hoy en día. Así nace Ekovida GF por una situación dolorosa adversa. Actualmente las socias somos Noelia Cossío, Gerente de producción, y Rosa Inés Ramírez, gerente y a la vez responsable de calidad. Además, dentro del personal tenemos a una nutricionista, dos chefs y personal técnico de alimentos”, narra Ramírez.

Para el equipo de Ekovida GF su principal objetivo es el de “respetar al consumidor que padece de una condición de salud que le exige llevar una dieta sin gluten con productos garantizados, limpios, sanos, nutritivos y de primera calidad”. “Eso implica todo un conjunto de programas de control y también de valores y honestidad”, agrega la cofundadora.

Torta sin gluten y vegana de Ekovida Gluten Free. Existen lugares en donde cuidan muy bien el no tener contaminación cruzada.

Ingenieras liderando

Tanto Noelia Cossío como Rosa Inés Ramírez son ingenieras en industrias alimentarias de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, y esto les ha permitido poder desarrollar e innovar hasta llegar a los productos, pasteles, kekes y helados que ofrecen.

“Nos hemos desafiado más allá de nuestras fuerzas, hemos invertido capital propio para capacitarnos y para el área de desarrollo e innovación. Los productos libres de gluten nunca serán iguales a los que son elaborados con trigo. Las personas deben quitarse esa idea de la cabeza porque es muy difícil conseguir texturas, crocantes y otras características que solo las aporta el gluten del trigo. Como somos ingenieras de industrias alimentarias sabemos que en otros países si se cuenta con la investigación y tecnología para obtener ingredientes limpios y seguros, como los que se importan de Polonia, USA etc. y que nos ayudan a brindarle bienestar al consumidor y para que nuestros productos tengan las texturas que el consumidor desea y espera. Actualmente hemos mejorado en un 70%, nuestros productos que antes eran secos, ahora ya poseen humedad, suavidad, esponjosidad y aún continuamos investigando para seguir ofreciendo cada vez mejores sabores, texturas y sobre todo nutrición”, comenta Ramírez.

Panes sin gluten hechos por Ekovida Gluten Free.

Además, indica que sus productos solo tienen ingredientes y endulzantes naturales, no emplean aditivos alimentarios, ni mejoradores; y es por eso que sus productos tienen un corto tiempo de vida y se hacen a pedido. También los pueden encontrar en algunas tiendas orgánicas de Lima.

Por el momento no cuentan con la certificación libre de gluten. “Sí contamos con una garantía de que nuestra cadena productiva desde el campo hasta la mesa del consumidor es libre de gluten. ¿Cómo lo podemos lograr? con mucho trabajo e inversión, y entre otras varias acciones que por su amplitud no podemos detallar, pero tenemos un Programa de Control de Alérgenos implementado, realizamos auditorías a nuestros proveedores, efectuamos análisis inopinados de materias primas, producto intermedio y producto terminado. Enviamos muestras a un laboratorio del extranjero para que sean analizadas y tengamos la certeza de estar dentro de los parámetros permitidos de gluten y nos guiamos por las normas chilenas y no peruanas porque aquí solo nos guiamos por las Normas Codex, ya que no contamos con una norma propia. La norma chilena es mucho más exigente (5 ppm) que la que actualmente prevalece en Europa y otros países”, relata.

Torta vegana y gluten free de Ekovida Gluten Free.

Por mejorar en el Perú

Como ya habíamos mencionado antes, encontrar postres que realmente sean sin gluten en el Perú es complicado. Muchas cafeterías y pastelerías colocan en sus cartas que lo son, pero no interiorizan que tienen contaminación cruzada, eso fue algo que observamos cuando visitamos espacios para nuestra guía; y el equipo de Ekovida GF busca ser diferente y pionero en este rubro de la repostería libre de gluten.

“En nuestro país tenemos una gran problemática y es que de un lado tenemos a los importadores que solo llenan los anaqueles de los supermercados con variedad de productos libre de gluten de alto costo pero de bajo valor nutricional y llenos de aditivos; y de otro lado están las empresas más pequeñas que no cumplen con las normas de etiquetado, que no ofrecen ninguna garantía ni control y que tampoco revelan los verdaderos ingredientes. Muchas de ellas al no tener un especialista en desarrollo de producto solicitan maquinas a terceros quienes tampoco pueden garantizar que su establecimiento sea libre de gluten, ya que elaboran productos con gluten y sin gluten en una misma área, ocasionando que vendan productos contaminados causándole un grave perjuicio al consumidor”, comenta.

“Otro aspecto muy importante es el alto costo de una certificación. En otros países esta certificación es gratuita y la emite la misma Asociación de Celíacos, quienes publican una lista de todos los productos confiables. En cambio aquí en los grupos de celíacos tienen que estar preguntando si esta o aquella marca les ha causado daño, lo cual es realmente penoso y revela una falta de control de parte de la autoridad de salud”, indica.

Queque de plátano sin gluten y vegano de Ekovida Gluten free.

No existe contaminación cruzada

Una de las preocupaciones más grandes de personas con celiaquía es que en donde compren puedan tener contaminación cruzada y es por ello que ekovida en su local de producción tienen protocolos para evitarla, tales como: no ingresa nada que no sea libre de gluten, el personal está aprovisionado de ropa de protección de uso exclusivo para sus labores, tienen un amplio patio exterior donde el personal come sus alimentos y un horno solo para que ellos calienten sus alimentos que traen de casa, cuentan con tres maniluvios o estaciones de lavado de manos bien equipados y no está admitido el ingreso de personas ajenas al área de producción.

Croissant de Ekovida.

Productos innovadores

Si bien Ekovida GF tiene varios pasteles y postres deliciosos, sin lugar a dudas, tienen otros productos novedosos como por ejemplo su manjar blanco vegano. Este no contiene lácteos ni azúcar, y tiene una gran textura y sabor. “Lleva una fibra prebiótica que no se desnaturaliza con la temperatura ni pierde sus propiedades”, comenta Ramírez. Le añadieron esta fibra porque durante todos estos años de investigación y experiencia vieron que muchas personas son celiaquía o enfermedades autoinmunes tienen la microbiota deteriorada y querían brindarle un producto que tenga un valor agregado, es decir que al comer este manjar no solo disfruten del sabor sino que también les aporte en nutrientes y bienestar.

Otros de los productos que son pedidos por el público son sus helados veganos Freeze Up, los cuales no tienen azúcar y cuentan con proteína vegetal. También tienen las galletas Tarwi Up elaboradas con tarwi y como los otros productos sin gluten, veganas, sin azúcar y con un excelente perfil nutricional.

Torta de Ekovida sin gluten.

“Tenemos en general tortas, pasteles y la nueva línea keto, todas libres de gluten cuyo sabor y aporte de macronutrientes no impide que sean deliciosas y crean momentos memorables para compartir en familia”, añade.

No solo personas con celiaquía son quienes les compran, sus productos al tener un buen valor nutricional puede consumirlo cualquiera que quiera cuidar su salud y optar por un producto más sano. Las ingenieras indican que algunos de sus clientes son personas que tienen cáncer, tiroiditis de hashimoto, niños con autismo, entre otros. “Cada vez son más las personas que optan por este tipo de alimentación sin gluten, porque ven los resultados traducidos en su bienestar, energía y una mejora en su condición en general”, comenta.

Manjar blanco de Ekovida.

Entre los productos más vendidos tienen las tortas, los pasteles y los panes de masa madre. También los helados, el manjar blanco y las galletitas de tarwi. “El 80% de nuestros productos son sin gluten sin azúcar y veganos. Primero por convicción, porque amamos a los animales, hemos estado presentes en las granjas de pollos de grandes marcas y en fábricas de embutidos y experimentado el dolor de presenciar el sacrificio de ellos. De otro lado está el punto que llegamos a los alérgicos a la proteína de leche y de huevo y decidimos eliminar estos ingredientes en la mayoría de nuestros productos. Esto fue un desafío super complicado porque sin el huevo las texturas no son iguales y reemplazarlo fue difícil al principio, pero hemos conseguido hacerlo en el tiempo y en la mayoría de nuestros productos, continuaremos capacitándonos en el extranjero para lograr más productos veganos”, concluye Ramírez.

Al detalle:

Pedidos en la web: https://ekovida.com/

WhatsApp: 957949089